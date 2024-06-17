Правила передачи госсекретов при выполнении совместных работ обновили в Казахстане

Правительство постановлением от 12 июня 2024 года внесло изменения в Правила передачи сведений, составляющих государственные секреты, в связи с выполнением совместных и других работ, сообщает Zakon.kz.

Так, заголовок изложен в новой редакции: Правила передачи сведений, составляющих государственные секреты, в связи с выполнением совместных секретных работ.

В правилах уточнено, что совместные секретные работы – проводимые заказчиком и исполнителем заказа работы с использованием государственных секретов.

Передача заказчиком исполнителю государственных секретов в связи с выполнением совместных секретных работ предусматривает следующую последовательность:

получение заказчиком у государственного органа, в распоряжении которого находятся государственные секреты, письменного разрешения о возможности передачи исполнителю заказа соответствующих сведений и только в объеме, необходимом для выполнения этих работ;

заключение заказчиком с исполнителем заказа договора на проведение совместных секретных работ;

направление заказчиком письменного уведомления в органы национальной безопасности по месту осуществления деятельности исполнителя заказа о заключенном договоре на проведение совместных секретных работ и передаче необходимых государственных секретов.

Для получения письменного разрешения о возможности передачи исполнителю заказа государственных секретов заказчик направляет письменный запрос в адрес государственного органа, наделенного полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам.

В запросе указывают:

полное наименование, БИН, юридический адрес исполнителя с указанием ФИО (при его наличии) его руководителя либо ФИО гражданина с указанием ИИН, места работы (учебы), занимаемой должности и места проживания, а также органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность;

перечень планируемых к передаче госсекретов, наименования их носителей, грифы секретности, учетные номера, номера экземпляров, количество листов секретных документов или иных секретных материалов;

обоснование необходимости передачи госсекретов;

сроки, на которые планируется передать госсекреты;

сведения о наличии разрешения на проведение работ с использованием госсекретов и допуска должностного лица или гражданина РК к госсекретам (номер, дата, срок действия и кем выдан).

К запросу прилагается проект договора на проведение совместных секретных работ, заключаемого между заказчиком и исполнителем заказа.

Госорган в течение 10 рабочих дней со дня их поступления рассматривает запрос заказчика и направляет в его адрес письменный ответ за подписью руководителя либо лица, его замещающего, о возможности передачи исполнителю заказа госсекретов либо мотивированный отказ с указанием причин.

Передача государственных секретов организациям или гражданам РК осуществляется на основе договора на проведение совместных секретных работ, заключаемого между заказчиком и исполнителем заказа.

В договоре должны быть урегулированы следующие вопросы:

порядок осуществления контроля заказчиком и ответственность исполнителя заказа по обеспечению сохранности государственных секретов как в процессе проведения работ, так и по их завершении;

условия финансирования работ (услуг) по защите государственных секретов;

сведения о наличии разрешения органов национальной безопасности на проведение работ с использованием государственных секретов либо оформленного допуска должностного лица или гражданина РК к государственным секретам (номер, дата, срок действия и кем выдан);

перечень планируемых к передаче государственных секретов (перечень оформляется в виде самостоятельного приложения к договору на проведение совместных секретных работ, в котором указываются наименования передаваемых документов (носителей), грифы секретности, учетные номера, номера экземпляров, количество листов).

В случаях, когда предметом договора на проведение совместных секретных работ является обслуживание информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам, принадлежащих заказчику, вместо наименований передаваемых документов (носителей) к договору на проведение совместных секретных работ прикладывается справка в произвольной форме, в которой отражается краткое описание циркулирующих сведений, составляющих государственные секреты, в обслуживаемых информационных системах.

Структурное подразделение, ответственное за заключение договора на проведение совместных секретных работ, а также контроль его исполнения, определяется руководителем заказчика.

Передача государственных секретов исполнителю заказа без получения им разрешения органов национальной безопасности на осуществление деятельности, связанной с использованием государствнных секретов, и без оформления допуска должностного лица или гражданина РК к государственным секретам не допускается.

Постановление вводится в действие с 25 июня 2024 года.

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