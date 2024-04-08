В Казахстане обновили правила работы "Правительства для граждан"

МЦРИАП приказом от 1 апреля 2024 года внесло изменения в Правила деятельности Государственной корпорации "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Прием заявлений и выдача готовых результатов государственных услуг осуществляется через государственную корпорацию с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 18:00 без перерыва, дежурные отделы обслуживания населения государственной корпорации работают с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00, кроме праздничных и выходных дней.

Список госуслуг, оказываемых госкорпорацией, определяется Реестром государственных услуг.

Прием документов, всех видов обращений физических и юридических лиц и выдача готовых документов, готовых ответов на обращения осуществляется в порядке электронной очереди.

В случае технических неполадок прием документов, всех видов обращений физических и юридических лиц и выдача готовых документов, готовых ответов на обращения осуществляется в порядке живой очереди.

Рабочие места оснащаются табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности работников государственной корпорации при отсутствии бэйджа.

Работники госкорпорации при оказании государственных услуг обязаны получать согласие услугополучателя на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Указывается, что при оказании госуслуги через госкорпорацию заявление удостоверяется электронной цифровой подписью работника госкорпорации, выданной ему для использования в служебных целях. При наличии согласия субъекта на доступ к персональным данным, полученного посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным, заявление направляется к услугодателю.

Помещения государственной корпорации могут оснащаться визуальным наблюдением с помощью фото- и видеокамер. В случае наличия системы видеонаблюдения у входа размещается предупредительная вывеска об этом.

Вместе с тем государственная корпорация обеспечивает гражданам доступ к информации по вопросам получения услуг, оказываемых через Государственную корпорацию, и подаче всех видов обращений посредством ИС "е-otinish", а также консультирование услугополучателей по вопросам получения услуг.

Также обеспечивается функционирование секторов самообслуживания, в которых осуществляется консультирование по вопросам использования сервисов веб-портала электронного правительства и использования электронной цифровой подписи. Кроме того, гражданам предоставляется возможность самостоятельного получения государственных услуг, оказываемых посредством веб-портала электронного правительства.

Государственная корпорация:

обеспечивает дистанционное оказание государственных услуг с помощью мобильного приложения "ЦОН", которое позволяет услугополучателям получать государственные услуги с помощью видеозвонка, а также обеспечивает доступ к бронированию посещения госкорпорации, получение цифрового талона электронной очереди;

обеспечивает информированность услугополучателей в доступной форме о порядке оказания государственных услуг, в том числе с учетом доступности для лиц с нарушениями зрения или слуха;

осуществляет обучение работников государственной корпорации навыкам общения с лицами с инвалидностью (жестовой речи);

принимает меры по беспрепятственному равному доступу к государственным услугам лиц с инвалидностью.

Госкорпорация осуществляет организацию приема обращений физических и юридических лиц в административные органы, к должностным лицам и выдачу ответов на них по запросу заявителей.

При подаче заявления в государственную корпорацию заявитель или представитель заявителя представляет документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов или документ его законного представителя с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство, либо документ поверенного лица и нотариально заверенную доверенность на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

Работник государственной корпорации при обращении за получением государственной услуги:

проверяет полноту заполнения заявления, форм по государственным услугам;

идентифицирует личность услугополучателя либо его представителя, в том числе с использованием технических средств;

проверяет наличие и реквизиты документов об оплате, правильность исчисления соответствующих обязательных платежей, установленных нормативными правовыми актами, определяющими порядок оказания услуг;

вносит соответствующую информацию о заявителе (или представленных материалах, объектах, данные и сведения, необходимые для оказания государственной услуги, согласно требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК, за исключением государственных услуг, по которым реализовано предзаполнение (автоматическое формирование заявлений) в информационную систему;

выдает электронную расписку о приеме соответствующих документов от заявителя, в которой указывается перечень принятых документов, фамилия, имя и отчество (при наличии), работника, принявшего заявление, дата и время подачи заявления, а также дата выдачи готовых документов, по обращению заявителя расписка выдается в бумажном формате;

в случае представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги, работник отдела по обслуживанию населения государственной корпорации отказывает в приеме документа и выдает расписку с указанием отсутствующего документа;

в срок, указанный в расписках, выдает документы заявителям;

информирует руководство госкорпорации обо всех нарушениях порядка и законности на территории соответствующих филиалов госкорпорации, которые стали им известны;

фиксирует действия по передаче документов к услугодателям (методом сканирования штрих-кода), принятие от услугодателей, передаче в сектор выдачи и выдаче документов заявителю.

Как отмечается, прием заявлений и выдача документов осуществляется работниками госкорпорации на государственном или русском языках, по желанию заявителя.

Работник государственной корпорации заверяет электронную копию документа с представленного заявителем оригинала документа, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, определяющими порядок оказания государственных услуг.

При этом государственная корпорация обеспечивает возможность заявителей оценить качество оказания государственных услуг, фиксацию и анализ результатов оценки.

Выдача готовых документов осуществляется в соответствии с графиком работы государственной корпорации при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов. Представитель также представляет документ, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

Документы, не выданные в срок из-за отсутствия обращения заявителя (представителя), в течение одного месяца хранятся в государственной корпорации, после истечения данного срока возвращаются заявителю как невостребованные, кроме документов на назначение пенсионных выплат, пособий, единовременных и иных выплат, а также государственного пособия на детей до 18 лет, адресной социальной помощи.

Государственная корпорация также обеспечивает хранение паспортов, удостоверений личности граждан РК в течение года.

Действия работника государственной корпорации, связанные с приемом заявлений на оказание государственных услуг (в том числе по приему обращений) и выдачей готовых документов, фиксируются в информационных системах.

При оказании государственных услуг не допускается истребование от заявителей:

документов, сведений, которые могут быть получены из информационных систем;

нотариально засвидетельствованных копий документов, оригиналы которых представлены для сверки услугодателю, государственной корпорации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК о социальной защите.

Согласно правилам персональные данные граждан, ставшие известными в процессе оказания госуслуг, не подлежат разглашению третьим лицам в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

Государственной корпорацией по согласованию с уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг может устанавливаться плата за дополнительный сервис к государственной услуге.

Отмечается, что при оказании госуслуг, если предусматривается отправка заявления и документов на бумажном носителе, день приема заявлений и документов не входит в срок оказания госуслуги.

При этом государственная корпорация предоставляет уполномоченному органу по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг информацию по государственным услугам для проведения оценки качества их оказания.

Приказ вводится в действие с 16 апреля 2024 года.

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