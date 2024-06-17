Правила содержания и выгула столичных домашних животных планируют изменить

Маслихат Астаны разработал проект поправок в Правила содержания и выгула домашних животных, сообщает Zakon.kz.

В частности, проектом предусмотрено, что владелец и ответственное лицо домашнего животного обеспечивают условия, не допускающие возникновения опасности здоровью людей, животных и вреда окружающим.

Добавится новая норма, в соответствии с которой владелец домашнего животного или ответственное лицо при наличии домашнего животного, требующего особой ответственности владельца животного, осуществляет предупредительную надпись при входе на данную территорию.

Заселение в гостиницу владельца с собакой или кошкой возможно по согласованию с администрацией.

Отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом.

Выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного, без намордника и поводка, превышающего 1,5 метра, независимо от места выгула, не допускается, за исключением случаев, если домашнее животное, требующее особой ответственности владельца животного, находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного и (или) ответственному лицу на праве собственности или ином законном основании.

При выгуле домашних животных (за исключением домашних животных, требующих особой ответственности) владельцы и ответственные лица соблюдают требования:

собака находится в общественных местах на поводке, не превышающем 2 метров;

намордник надевается на собаку при ее транспортировке, в толпе людей, а также в местах, обозначенных местными исполнительными органами, организациями, учреждениями;

кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;

при переходе через улицу, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок не превышающий 1,5 метров, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части;

владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метров, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания;

в местах, где выгул собак запрещен, владелец собаки или ответственное лицо может пересечь территорию с собакой в наморднике и на коротком поводке, не превышающем 1,5 (полутора) метров, не создавая опасности окружающим;

свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак.

Места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком.

На территории населенного пункта не допускается:

самовыгул собак;

выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способными контролировать их поведение, в том числе находящимися в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;

выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки выгула домашних животных, кроме случаев организации спортивных и иных мероприятий по согласованию с администрацией;

купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах.

Нахождение и содержание домашних животных на территории коммерческих, некоммерческих, религиозных организаций, детских, лечебных или образовательных учреждений определяется собственником (администрацией) этих организаций и учреждений с соблюдением действующего законодательства РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 июля 2024 года.