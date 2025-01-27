В Астане разработали новые правила содержания и выгула домашних животных

Подготовлено решение маслихата "Об утверждении Правил содержания и выгула домашних животных в городе Астане", сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает обязанности владельца содержать животное до приобретения права собственности на него другим лицом, особой ответственности при выгуле животных, содержании в личном жилище и при заселении в гостиницу.

К требованиям по содержанию домашних животных относятся:

условия содержания домашних животных, соответствующие их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям, удовлетворяющие их естественные потребности;

обеспечение профилактики, диагностики, лечения и ликвидации болезней домашних животных в соответствии с требованиями законодательства РК в области ветеринарии.

Предусматривается, что владельцы и ответственные лица домашнего животного обеспечивают условия, не допускающие возникновения опасности здоровью людей, животных и вред окружающим.

Не допускается содержание домашнего животного:

в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;

в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);

на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);

в кухнях и коридорах общежитий.

Владельцы должны следить и не допускать загрязнение домашними животными жилых и нежилых помещений, в том числе объектов кондоминиума, общественных мест и нанесения вреда окружающей среде.

В документе говорится, что содержание домашних животных в жилище (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом), занятом несколькими семьями, осуществляется с согласия всех проживающих совершеннолетних членов семей, с учетом медицинских противопоказаний.

При наличии домашнего животного, требующего особой ответственности владельца животного, необходимо нанести предупредительную надпись при входе на данную территорию.

Допускается заселение в гостинице владельца с собакой или кошкой по согласованию с администрацией.

При этом не допускается оставление домашних животных без присмотра.

В случае невозможности присмотра, владелец домашнего животного или ответственное лицо:

помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;

передает его на временное содержание третьим лицам;

помещает в зоологическую гостиницу.

В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец должен принять меры к дальнейшему устройству домашнего животного.

Указывается, что отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом.

Собаки содержатся в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий, собака должна находиться в вольере или на привязи.

Порядок выгула домашних животных

Выгул домашних животных осуществляется при условии обеспечения безопасности физических лиц и животных, а также защиты имущества физических или юридических лиц от нанесения вреда.

Выгул домашних животных, требующих особой ответственности, без намордника и поводка, превышающего 1,5 (полутора) метра, независимо от места выгула не допускается, за исключением случаев, если домашнее животное находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного или ответственному лицу на праве собственности или ином законном основании.

При выгуле домашних животных (за исключением домашних животных, требующих особой ответственности) нужно соблюдать следующие требования:

собака находится в общественных местах на поводке, не превышающем двух метров;

намордник надевается на собаку при ее транспортировке, в толпе людей, а также в местах, обозначенных местными исполнительными органами, организациями, учреждениями;

кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;

при переходе через улицу, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 (полутора) метров, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части;

владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания;

в местах, где выгул собак запрещен, владелец собаки или ответственное лицо может пересечь территорию с собакой в наморднике и на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, не создавая опасности окружающим;

свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак.

Места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком.

Владельцы и ответственные лица, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, содержат собак на своих базах, складах, производственных помещениях в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное время собаки находятся в вольере или на привязи.

На территории населенного пункта не допускается:

самовыгул собак;

выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способным контролировать их поведение, в том числе находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;

выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки выгула домашних животных, кроме случаев организации спортивных и иных мероприятий по согласованию с администрацией;

купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах.

Нахождение и содержание домашних животных на территории коммерческих, некоммерческих, религиозных организаций, детских, лечебных или образовательных учреждений определяется собственником (администрацией) этих организаций и учреждений с соблюдением законодательства республики.

Места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости места для выгула домашних животных определяют местные исполнительные органы в области ответственного обращения с животными.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля.



