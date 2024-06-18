Требования к предоставлению специальных социальных услуг разработали в Казахстане

Министерство труда подготовило проект квалификационных требований на предоставление специальных социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Казахстане спецсоцуслуги оказываются в соответствии со Стандартами оказания специальных социальных услуг (ССУ), которые определяют условия, объемы и качество оказываемых услуг.

В соответствии с принятыми поправками по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, с 2025 года вводится лицензирование системы оказания спецсоцслуг, которое будет устанавливать требования к организациям, предоставляющим ССУ.

Поэтому в стране должны быть приняты квалификационные требования к зданиям, оснащению мебелью, оборудованием и мягким инвентарем, соблюдению санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, кадровому составу организаций, оказывающих ССУ.

Данные квалификационные требования будут установлены как к государственным, так и к частным организациям, подлежащим лицензированию независимо от формы собственности.

Таким образом, лицензирование обеспечит доступ на рынок оказания вышеуказанных услуг только организаций, имеющих высококвалифицированный кадровый состав, комфортные здания (условия) и хорошее материально-техническое оснащение. Это позволит повысить качество оказываемых услуг и обеспечить безопасность их получателей.

Квалификационные требования на предоставление специальных социальных услуг включают в себя:

наличие на праве собственности или на основании договора аренды здания или помещения, пригодных для предоставления специальных социальных услуг для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, которое подтверждается нотариально заверенными копиями свидетельства о государственной регистрации прав на здание (помещение) или договора аренды на здание (помещение) и поэтажного плана указанного здания (помещения), выданного органом технической инвентаризации. Подтвердить соответствие можно нотариально заверенными копиями свидетельства о государственной регистрации прав на здание (помещение) или договора аренды на здание (помещение) и поэтажного плана указанного здания (помещения), выданного органом технической инвентаризации;

соответствие объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (требуется санитарно-эпидемиологическое заключение);

соответствие объекта требованиям пожарной безопасности (подтверждается соответствующим заключением);

наличие объекта питания, соответствующего санитарным правилам (если предусмотрено проживание получателей услуг или получатели услуг находятся на объекте более 4 часов) (в качестве подтверждения предоставляются сведения заявителя о количестве и качестве имеющегося у него на праве собственности оборудования и помещения (характеристика);

наличие материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых специальных социальных услуг согласно нормативам технического инвентаря утвержденного уполномоченного органа (сведения заявителя о количестве и качестве имеющегося у него на праве собственности оборудования, аппаратуры, приборов, мебели, инвентаря, транспортных и других средств, отвечающих требованиям стандартов, технических условий и других нормативных правовых актов);

наличие площади и материально-технической базы для оказания социально-медицинских услуг, включая лицензию на медицинскую деятельность, соответствующих установленному стандарту оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения (Сведения о полезной площади, наличии материально-технической базы и нотариально заверенная копия лицензии на медицинскую деятельность);

наличие площади и материально-технической базы для оказания социально-педагогических услуг, соответствующих установленному стандарту оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения (если предусмотрено проживание получателей услуг до 23 лет) (предоставляются сведения о полезной площади, наличии материально-технической базы);

наличие площади и материально-технической базы для оказания социально-трудовых услуг, соответствующих установленному стандарту оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения (предоставляются сведения заявителя);

наличие площади и материально-технической базы для оказания социально-культурных услуг, соответствующих установленному стандарту оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения (предоставляются сведения заявителя);

наличие штата сотрудников не менее предусмотренного штатными нормативами, установленными стандартом оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения (потребуются сведения о сотрудниках: профессиональное образование, квалификация, сертификат (при необходимости), профессиональная подготовка и переподготовка, наличие знаний и опыта, необходимых для выполнения возложенных обязанностей);

наличие спальной площади, соответствующей установленному стандарту оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения (если предусмотрено проживание получателей услуг) (предоставляются сведения заявителя);

наличие игрового материала для физического, сенсорного, моторного и личностного развития (предоставляются сведения заявителя о количестве и качестве имеющегося у него на праве собственности игрового материала, отвечающего требованиям стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, технических условий и других НПА).

Разработчики утверждают, что принятие проекта приказа не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий. Его реализация не потребует дополнительных финансовых затрат из средств государственного бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июля 2024 года.