Требования к предоставлению специальных социальных услуг утвердили в Казахстане
Сейчас в Казахстане спецсоцуслуги оказываются в соответствии со Стандартами оказания специальных социальных услуг (ССУ), которые определяют условия, объемы и качество оказываемых услуг.
В соответствии с принятыми поправками по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, с 2025 года вводится лицензирование системы оказания спецсоцслуг, которое будет устанавливать требования к организациям, предоставляющим ССУ.
В связи с этим министерство труда утвердило квалификационные требования к зданиям, оснащению мебелью, оборудованием и мягким инвентарем, соблюдению санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, кадровому составу организаций, оказывающих ССУ.
Квалификационные требования распространяются как на государственные, так и на частные организации, подлежащие лицензированию независимо от формы собственности.
Квалификационные требования на предоставление специальных социальных услуг включают в себя:
- Наличие на праве собственности или на основании договора аренды здания или помещения, пригодных для предоставления специальных социальных услуг, которое подтверждается нотариально заверенными копиями свидетельства о государственной регистрации прав на здание (помещение) или договора аренды на здание (помещение) и кадастровый паспорт объекта недвижимости.
- Наличие необходимых зданий, обеспечивающих качество специальных социальных услуг:
- с помещениями, соответствующими Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения";
- соответствующее правилам пожарной безопасности.
- Наличие объекта питания (если предусмотрено проживание получателей услуг или получатели находятся на объекте более 4 часов), соответствующего Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания". Наличие договора на обеспечение питанием получателей услуг.
- Наличие материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых:
- социально-бытовых услуг;
- социально- медицинских услуг;
- социально-педагогических услуг;
- социально-трудовых услуг;
- социально-культурных услуг;
- социально-психологических услуг,
соответствующих установленным Правилам деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги.
- Наличие штата сотрудников, не менее предусмотренного штатными нормативами, согласно Правилам деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги в области социальной защиты населения.
- Наличие спальных комнат, соответствующих установленному стандарту оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, утвержденному Приказом заместителя премьер-министра-министра труда и социальной защиты населения от 29 июня 2023 года.
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.
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