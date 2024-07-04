Требования к предоставлению специальных социальных услуг утвердили в Казахстане

Министр труда приказом от 27 июня 2024 года утвердила Квалификационные требования и перечень документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Казахстане спецсоцуслуги оказываются в соответствии со Стандартами оказания специальных социальных услуг (ССУ), которые определяют условия, объемы и качество оказываемых услуг.

В соответствии с принятыми поправками по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, с 2025 года вводится лицензирование системы оказания спецсоцслуг, которое будет устанавливать требования к организациям, предоставляющим ССУ.

В связи с этим министерство труда утвердило квалификационные требования к зданиям, оснащению мебелью, оборудованием и мягким инвентарем, соблюдению санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, кадровому составу организаций, оказывающих ССУ.

Квалификационные требования распространяются как на государственные, так и на частные организации, подлежащие лицензированию независимо от формы собственности.

Квалификационные требования на предоставление специальных социальных услуг включают в себя:

Наличие на праве собственности или на основании договора аренды здания или помещения, пригодных для предоставления специальных социальных услуг, которое подтверждается нотариально заверенными копиями свидетельства о государственной регистрации прав на здание (помещение) или договора аренды на здание (помещение) и кадастровый паспорт объекта недвижимости.

Наличие необходимых зданий, обеспечивающих качество специальных социальных услуг: с помещениями, соответствующими Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"; соответствующее правилам пожарной безопасности.

Наличие объекта питания (если предусмотрено проживание получателей услуг или получатели находятся на объекте более 4 часов), соответствующего Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания". Наличие договора на обеспечение питанием получателей услуг.

Наличие материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых:

социально-бытовых услуг;



социально- медицинских услуг;



социально-педагогических услуг;



социально-трудовых услуг;



социально-культурных услуг;



социально-психологических услуг,

соответствующих установленным Правилам деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги.

Наличие штата сотрудников, не менее предусмотренного штатными нормативами, согласно Правилам деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги в области социальной защиты населения.

Наличие спальных комнат, соответствующих установленному стандарту оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, утвержденному Приказом заместителя премьер-министра-министра труда и социальной защиты населения от 29 июня 2023 года.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.