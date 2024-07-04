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Законодательство РК

Требования к предоставлению специальных социальных услуг утвердили в Казахстане

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 09:45 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр труда приказом от 27 июня 2024 года утвердила Квалификационные требования и перечень документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Казахстане спецсоцуслуги оказываются в соответствии со Стандартами оказания специальных социальных услуг (ССУ), которые определяют условия, объемы и качество оказываемых услуг.

В соответствии с принятыми поправками по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, с 2025 года вводится лицензирование системы оказания спецсоцслуг, которое будет устанавливать требования к организациям, предоставляющим ССУ.

В связи с этим министерство труда утвердило квалификационные требования к зданиям, оснащению мебелью, оборудованием и мягким инвентарем, соблюдению санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, кадровому составу организаций, оказывающих ССУ.

Квалификационные требования распространяются как на государственные, так и на частные организации, подлежащие лицензированию независимо от формы собственности.

Квалификационные требования на предоставление специальных социальных услуг включают в себя:

  • Наличие на праве собственности или на основании договора аренды здания или помещения, пригодных для предоставления специальных социальных услуг, которое подтверждается нотариально заверенными копиями свидетельства о государственной регистрации прав на здание (помещение) или договора аренды на здание (помещение) и кадастровый паспорт объекта недвижимости.
  • Наличие необходимых зданий, обеспечивающих качество специальных социальных услуг:
      • с помещениями, соответствующими Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения";
      • соответствующее правилам пожарной безопасности.
  • Наличие объекта питания (если предусмотрено проживание получателей услуг или получатели находятся на объекте более 4 часов), соответствующего Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания". Наличие договора на обеспечение питанием получателей услуг.
  • Наличие материально-технической базы, обеспечивающей надлежащее качество предоставляемых:
    • социально-бытовых услуг;
    • социально- медицинских услуг;
    • социально-педагогических услуг;
    • социально-трудовых услуг;
    • социально-культурных услуг;
    • социально-психологических услуг,

соответствующих установленным Правилам деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги.

  • Наличие штата сотрудников, не менее предусмотренного штатными нормативами, согласно Правилам деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги в области социальной защиты населения.
  • Наличие спальных комнат, соответствующих установленному стандарту оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, утвержденному Приказом заместителя премьер-министра-министра труда и социальной защиты населения от 29 июня 2023 года.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

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