В Казахстане отменят налог за посещение нацпарков

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 19 июня приняли в двух чтениях законопроект по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий с сопутствующими ему поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Едил Жанбыршин, законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в Налоговый и Бюджетный кодексы в части исключения платы за использование особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения.

"При посещении особо охраняемых природных территорий в соответствии с действующим законодательством граждане уплачивают налоги, поступающие в бюджет, и сборы за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями, которые поступают на специальный расчетный счет учреждений. Однако граждане, являющиеся работниками туристских объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, при прохождении КПП вынуждены каждый день платить налог за пользование особо охраняемыми природными территориями. В большинстве случаев эти граждане выполняют сезонные работы с низкой заработной платой, поэтому есть определенные претензии к этой ситуации", – рассказал Едил Жанбыршин.

По его словам, поэтому во избежание дальнейшего обострения вопроса, а также создания комфортных условий для развития отечественного туристского бизнеса предлагается отменить налог за использование особо охраняемых природных территорий. Мажилисмен считает, что отмена уплаты налогов будет способствовать привлечению большего числа посетителей на особо охраняемые природные территории, развитию экотуризма и повышению экологической грамотности граждан.

"Несмотря на отмену налога за использование особо охраняемых природных территорий, в этих регионах сохраняются платежи за услуги, оказываемые туристам", – подчеркнул Едил Жанбыршин.

В январе 2024 года Министерство туризма и спорта Казахстана подписало приказ об отмене туристского взноса в стране. Помимо этого, из правил исключили пункты, предусматривающие повышение или понижение ставки в случае увеличения или снижения потока туристов.