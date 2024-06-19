Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане отменят налог за посещение нацпарков

В Казахстане отменят налог за посещение нацпарков , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 13:33 Фото: wikimedia/Andrey Shishkalov
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 19 июня приняли в двух чтениях законопроект по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий с сопутствующими ему поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Едил Жанбыршин, законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в Налоговый и Бюджетный кодексы в части исключения платы за использование особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения.

"При посещении особо охраняемых природных территорий в соответствии с действующим законодательством граждане уплачивают налоги, поступающие в бюджет, и сборы за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями, которые поступают на специальный расчетный счет учреждений. Однако граждане, являющиеся работниками туристских объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, при прохождении КПП вынуждены каждый день платить налог за пользование особо охраняемыми природными территориями. В большинстве случаев эти граждане выполняют сезонные работы с низкой заработной платой, поэтому есть определенные претензии к этой ситуации", – рассказал Едил Жанбыршин.

По его словам, поэтому во избежание дальнейшего обострения вопроса, а также создания комфортных условий для развития отечественного туристского бизнеса предлагается отменить налог за использование особо охраняемых природных территорий. Мажилисмен считает, что отмена уплаты налогов будет способствовать привлечению большего числа посетителей на особо охраняемые природные территории, развитию экотуризма и повышению экологической грамотности граждан.

"Несмотря на отмену налога за использование особо охраняемых природных территорий, в этих регионах сохраняются платежи за услуги, оказываемые туристам", – подчеркнул Едил Жанбыршин.

В январе 2024 года Министерство туризма и спорта Казахстана подписало приказ об отмене туристского взноса в стране. Помимо этого, из правил исключили пункты, предусматривающие повышение или понижение ставки в случае увеличения или снижения потока туристов.

Читайте также

Таможенное декларирование товаров электронной торговли предлагают внедрить в Казахстане
Таможенное декларирование товаров электронной торговли хотят внедрить в Казахстане
Аппарат Правительства РК, Правительство РК
Расширен штат Аппарата правительства Казахстана
Три новых суда появятся в Астане
Три новых суда появятся в Астане
Тамила Языкова
Мажилис Парламента РК Казахстан 2024 год Законы Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан на глобусе
Почему в Казахстане жить хорошо: как наша страна обогнала Швецию и Норвегию
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Книга рекордов Гиннесса
Шесть сестер из США попали в Книгу рекордов Гиннесса
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент
Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: