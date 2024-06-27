Плату за посещение нацпарков отменят в Казахстане
Такая норма внесена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики".
Представил документ депутат Бекболат Орынбеков.
"Законом предлагается исключить плату за использование особо охраняемых природных территорий из поступлений в республиканский, областной бюджет и в бюджеты города республиканского значения, столицы. Соответственно, исключается компетенция маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы утверждать ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий", – отметил он.
Сопутствующими поправками по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики исключаются нормы Налогового кодекса, регламентирующие порядок исчисления и уплаты платы за использование особо охраняемых природных территорий, поступающей в бюджет.
Еще одна интересная деталь – уточняется редакция подпунктов 48) и 53) статьи 394 Налогового кодекса в части освобождения дистрибьюторов, реализующих бытовые приборы или приборы бытовой электротехники, а также их компоненты, от уплаты налога на добавленную стоимость. Согласно действующему Налоговому кодексу, аналогичная льгота предоставлена производителям данных товаров и их уполномоченным представителям.
В заключении профильного комитета Сената сказано, что это позволит привлекать крупные мировые бренды бытовой техники к производству в Казахстане и снизить стоимость бытовой техники, произведенной в стране.
27 июня 2024 года депутаты сената одобрили закон, которым для госслужащих устанавливается запрет участвовать в азартных играх.