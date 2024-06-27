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Законодательство РК

Плату за посещение нацпарков отменят в Казахстане

Нацпарки, Казахстан, сенат, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 19:51 Фото: Zakon.kz
Депутаты сената на пленарном заседании палаты 27 июня 2024 года одобрили закон, которым отменяется взимание платы за посещение национальных парков. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Такая норма внесена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики".

Представил документ депутат Бекболат Орынбеков.

"Законом предлагается исключить плату за использование особо охраняемых природных территорий из поступлений в республиканский, областной бюджет и в бюджеты города республиканского значения, столицы. Соответственно, исключается компетенция маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы утверждать ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий", – отметил он.

Сопутствующими поправками по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики исключаются нормы Налогового кодекса, регламентирующие порядок исчисления и уплаты платы за использование особо охраняемых природных территорий, поступающей в бюджет.

Еще одна интересная деталь – уточняется редакция подпунктов 48) и 53) статьи 394 Налогового кодекса в части освобождения дистрибьюторов, реализующих бытовые приборы или приборы бытовой электротехники, а также их компоненты, от уплаты налога на добавленную стоимость. Согласно действующему Налоговому кодексу, аналогичная льгота предоставлена производителям данных товаров и их уполномоченным представителям.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что это позволит привлекать крупные мировые бренды бытовой техники к производству в Казахстане и снизить стоимость бытовой техники, произведенной в стране.

27 июня 2024 года депутаты сената одобрили закон, которым для госслужащих устанавливается запрет участвовать в азартных играх.

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