Каким требованиям должны соответствовать издания для публикации результатов научной деятельности

Министр науки и высшего образования приказом от 14 июня 2024 года утвердил в новой редакции Требования к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Перечень изданий формируется из трех уровней:

научные издания первого уровня (Список 1);

научные издания второго уровня (Cписок 2);

научные издания третьего уровня (Список 3).

Список 1

В Список 1 автоматически включаются рецензируемые научные издания, включенные в индексы Arts and Humanities Citation Index (Aртс энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) и Emerging Sources Citation Index (Эмержинг Соурсез Цитэйшэн Индекс) базы данных Web of science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или в базу данных Scopus (Скопус), или издаваемые доверенными издательствами Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) или в издательстве университета из топ-100 (сто) рейтинга Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкинг оф Ворлд Юниверситиес) или Times Higher Education World University Rankings (Таймс Хайер Едукейшн Ворлд Юниверсити Ранкинг) или US News Best Global Universities Rankings (Юэс Ньюс Бэст Глобал Юниверситиз Ранкингс).

Отечественные научные издания для включения в Список 1 соответствуют следующим требованиям:

наличие свидетельства о постановке на учет в уполномоченном органе в области СМИ, подписной индекс (при наличии) и Международный стандартный серийный номер ISSN (International Standard Serial Number (Интернэйшенел Стандард Сериал Намбер));

наличие утвержденной издательством редакционной политики журнала, которая отражает заявленные редакцией цели и тематическое направление, его периодичность, условия опубликования, тип рецензирования, архивацию и доступность, а также публикационную этику;

соответствие публикуемых научных статей (в том числе обзоров) заявленной цели и тематическому направлению журнала;

автор или коллектив авторов вносят вклад в концепцию, научный дизайн, исполнение или интерпретацию заявленного научного исследования и создание научной статьи. Это подтверждается путем указания авторами личного вклада. Авторы указывают постоянный активный цифровой идентификатор (ORCID (ОРСИД) или ссылку на институциональные профили. Редакционная коллегия обеспечивает обратную связь с авторами, информирует их о приеме и сроках рассмотрения статьи;

издание журнала не менее 2 полных лет, соблюдение своевременности – заявленной периодичности выхода научного издания;

статьи зарубежных авторов, а также статьи на английском языке по утвержденному журналом тематическому направлению составляют не менее 1/3 от числа публикаций в каждом номере журнала или учитывается 1 статья зарубежного автора на английском языке без казахстанского соавторства;

научные статьи авторов, не аффилированных с издательством, составляют не менее 50% от числа публикаций в каждом номере журнала;

цитируемость статей журнала в международных базах данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус) за последние 5 лет или распространенность журнала в зарубежных системах цитирования или зарубежных репозиториях;

наличие в редакционной коллегии или редакционном совете ученых, в том числе зарубежных ученых с индексом Хирша не менее 5 по тематическому направлению журнала в международных базах данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус). Для журналов социально-гуманитарного направления наличие ученых (в том числе зарубежных), имеющих публикации в международных базах данных Web of science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус);

рецензирование научных трудов учеными или специалистами по соответствующей тематике с применением двойного слепого рецензирования с целью обеспечения качества публикуемой статьи, корректности и достоверности изложения результатов. Наличие зарубежных рецензентов (за исключением журналов социально-гуманитарного направления), имеющих публикации в международных базах данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус) либо индекс Хирша не менее 2. Наличие системы подбора рецензентов, анкеты для рецензирования;

наличие аннотаций, ключевых слов и информации об авторах – имена, аффилиации (название организации), название страны и электронные адреса всех авторов публикации (в том числе с указанием автора для корреспонденции). В аннотации излагаются суть и использованные методы исследования, суммируются наиболее важные результаты и их значимость. Объем аннотации составляет не более 300 (трёхсот) слов. Ключевые слова предназначены для поиска текста статьи и определения ее предметной области;

наличие библиографической информации на английском языке – заголовка статьи, аннотации, ключевых слов, информации об авторах;

наличие транслитерированных списков литературы (используемых источников) к каждой статье;

наличие DOI (ДОИ) к каждой статье, которая является цифровым идентификатором объекта для уникальной и постоянной онлайн идентификации содержания журнала и ссылок в Интернете и присваивается регистрационным агентством International DOI Foundation (Интернэйшенел ДОИ Фаундэйшен);

использование лицензионной системы проверки на плагиат, в том числе по международным базам данных;

указание времени поступления публикации в редакцию, ее одобрения и первой публикации на официальном сайте;

информационная открытость научного издания - наличие собственного электронного сайта (страницы) научного издания (в том числе на английском языке).

Для защиты докторских диссертаций (PhD) в качестве публикации из Перечня изданий допускается одна статья в журнале, включенном в Список 1.

Список 2

В Список 2 Перечня изданий включаются научные издания, соответствующие следующим требованиям:

наличие свидетельства о постановке на учет в уполномоченном органе в области СМИ, подписной индекс (при наличии) и Международный стандартный серийный номер ISSN (International Standard Serial Number (Интернэйшенел Стандард Сериал Намбер));

наличие утвержденной издательством редакционной политики журнала, которая отражает заявленные редакцией цели и тематическое направление, его периодичность, условия опубликования, тип рецензирования, архивацию и доступность, а также публикационную этику;

соответствие публикуемых научных статей (в том числе обзоров) заявленной цели и тематическому направлению журнала;

издание журнала не менее 2 полных лет, соблюдение своевременности – заявленной периодичности выхода научного издания;

наличие статей зарубежных авторов, а также статей на иностранных языках (в том числе на английском языке) в каждом номере журнала;

научные статьи авторов, неаффилированных с издательством, составляют не менее 50% от числа публикаций в каждом номере журнала;

распространенность научного издания в зарубежных системах цитирования или наличие импакт-фактора журнала в Казахстанской базе цитирования;

наличие в редакционной коллегии или редакционном совете ученых с индексом Хирша не менее 2 по тематическому направлению журнала в международных базах данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус). Для журналов социально-гуманитарного направления наличие ученых, имеющих публикации в международных базах данных Web of science или Scopus;

рецензирование научных трудов учеными или специалистами по соответствующей тематике с применением слепого рецензирования с целью обеспечения качества публикуемой статьи, корректности и достоверности изложения результатов. Наличие зарубежных рецензентов (за исключением журналов социально-гуманитарного направления), имеющих публикации в международных базах данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус);

наличие аннотаций, ключевых слов и информации об авторах – имена, аффилиации (название организации), название страны и адреса всех авторов публикаций (в том числе с указанием основного автора). В аннотации излагаются суть и использованные методы исследования, суммируются наиболее важные результаты и их значимость. Объем аннотации составляет не более 300 слов. Ключевые слова предназначены для поиска текста статьи и определения ее предметной области;

наличие библиографической информации на английском языке – заголовка статьи, аннотации, ключевых слов, информации об авторах;

наличие транслитерированных списков литературы (используемых источников) к каждой статье;

наличие DOI (ДОИ) к каждой статье;

использование лицензионной системы проверки на плагиат, в том числе по международным базам данных;

информационная открытость научного издания – наличие собственного электронного сайта (страницы) научного издания.

Для защиты докторских диссертаций (PhD) в качестве публикации из Перечня изданий допускается 2 (две) статьи в журнале, включенном в Список 2.

Список 3

В Список 3 Перечня изданий включаются научные издания, соответствующие следующим требованиям:

наличие свидетельства о постановке на учет в уполномоченном органе в области средств массовой информации в соответствии с Правилами, подписной индекс (при наличии) и Международный стандартный серийный номер ISSN (International Standard Serial Number (Интернэйшенел Стандард Сериал Намбер);

наличие утвержденной издательством редакционной политики журнала, которая отражает заявленные редакцией цели и тематическое направление, его периодичность, условия опубликования, тип рецензирования, архивацию и доступность, а также публикационную этику;

соответствие публикуемых научных статей (в том числе обзоров) заявленной цели и тематическому направлению журнала. ;

издание журнала не менее 1 года, соблюдение своевременности – заявленной периодичности выхода научного издания;

наличие статей зарубежных авторов, а также статей на английском языке);

научные статьи авторов, аффилированных с издательством, составляют не более 70% от числа публикаций в каждом номере журнала;

распространенность научного издания в цифровых электронных библиотеках/репозиториях или наличие импакт-фактора журнала в Казахстанской базе цитирования;

наличие в редакционной коллегии или редакционном совете ученых, имеющих публикации в международных базах данных Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус) по тематическому направлению журнала;

рецензирование научных трудов учеными или специалистами по соответствующей тематике с применением слепого рецензирования;

наличие аннотаций, ключевых слов и информации об авторах – имена, аффилиации (название организации), название страны и электронные адреса всех авторов публикаций (в том числе с указанием автора для корреспонденции);

наличие библиографической информации на английском языке - заголовка статьи, аннотации, ключевых слов, информации об авторах;

наличие транслитерированных списков литературы (используемых источников) к каждой статье;

наличие DOI (ДОИ);

использование лицензионной системы проверки на плагиат, в том числе по международным базам данных;

информационная открытость научного издания – наличие собственного электронного сайта.

Для защиты докторских диссертаций (PhD) в качестве публикации из Перечня изданий допускается три статьи в журнале, включенном в Список 3.

С учетом особенностей профессиональной деятельности органов национальной безопасности, МВД, МЧС, органов прокуратуры и Министерства обороны РК в Перечень изданий включаются научные издания, соответствующие следующим требованиям:

наличие свидетельства о постановке на учет в уполномоченном органе в области СМИ, за исключением изданий, имеющих тираж менее 100 экземпляров;

публикация научных работ по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных исследований в сфере правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, военных, военно-технических, общественных и гуманитарных наук;

использование стандартов по оформлению статей и пристатейных библиографических списков;

доступ к журналу через информационные ресурсы, за исключением научных изданий, содержащих государственные секреты;

международная направленность журнала, подразумевающая наличие публикаций иностранных авторов, а также международный состав редколлегии журнала, в той отрасли науки, по которой публикуется материал (кроме изданий, содержащих государственные секреты). В информационных ресурсах, где размещен журнал, приводятся данные членов редакционной коллегии с указанием степени и ученого звания (при наличии);

своевременность издания журнала и периодичность издания не менее четырех раз в год;

рецензирование статей специалистами, которые ведут исследования в областях, близких с их тематикой;

наличие статей на иностранном языке, кроме изданий, содержащих государственные секреты.

Также документ содержит форму экспертной оценки журнала по следующим параметрам:

Важность для науки

Новизна

Методология

Обоснованность основных выводов

Достоверность источников и предоставляемой информации

Качество написания и оформления статей

Общее качество рецензирования (на основании качества статей и отзывов от научного сообщества).

Приказ вводится в действие с 1 июля 2024 года.