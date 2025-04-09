#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Право

Казахстанцам младше 21 года не будут выдавать кредиты без официального согласия

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 19:40 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 9 апреля 2025 года приняли во втором чтении законопроект по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщает Zakon.kz.

Теперь получить беззалоговый потребительский заем граждане младше 21 года и старше 55 лет смогут только после получения согласия, оформленного через портал "электронного правительства". Эта норма будет прописана в подзаконных актах.

Документом вводится период "охлаждения" при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, который составит 24 часа. Также устанавливается обязательное личное присутствие в отделении банка или микрофинансовой организации для тех казахстанцев, которые впервые обращаются за получением кредита.

Военнослужащим же в период прохождения ими срочной воинской службы запрещается выдавать кредиты и микрозаймы.

Помимо этого, расширяются основания для списания мошеннических кредитов и микрозаймов финансовыми организациями. Банки получат больше полномочий при выявлении транзакций с признаками мошенничества.

Кроме того, вводится запрет на взимание неустоек по микрокредитам. Депутаты предусмотрели дополнительные меры для граждан, в том числе из социально уязвимых слоев населения. Им в условиях ухудшения экономической ситуации в обязательном порядке будет предоставляться отсрочка по займам и микрокредитам без начисления штрафов на срок не менее трех месяцев, а ежемесячный платеж по займам будет снижен на 50% и более. Также исключается взимание неустойки с физлиц за частичное либо досрочное погашение банковских займов. По микрокредитам же запрещается взимание любых неустоек (за исключением неустойки за невозврат микрокредита).

Ранее этот законопроект Мажилис одобрил в первом чтении. Нормы смягчают требования по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов в Казахстане. Минимальную сумму совокупных активов иностранного банка снижают с 20 до 10 млрд долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Токаев подписал Водный кодекс Казахстана
Право
20:10, Сегодня
Токаев подписал Водный кодекс Казахстана
Казахстанцы смогут пользоваться Сводным электронным каталогом библиотек Казахстана
Право
14:58, Сегодня
Казахстанцы смогут пользоваться Сводным электронным каталогом библиотек Казахстана
Тренеры, подготовившие чемпионов-паралимпийцев, будут получать специальные выплаты
Право
14:30, Сегодня
Тренеры, подготовившие чемпионов-паралимпийцев, будут получать специальные выплаты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: