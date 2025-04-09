Казахстанцам младше 21 года не будут выдавать кредиты без официального согласия

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 9 апреля 2025 года приняли во втором чтении законопроект по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщает Zakon.kz.

Теперь получить беззалоговый потребительский заем граждане младше 21 года и старше 55 лет смогут только после получения согласия, оформленного через портал "электронного правительства". Эта норма будет прописана в подзаконных актах.

Документом вводится период "охлаждения" при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, который составит 24 часа. Также устанавливается обязательное личное присутствие в отделении банка или микрофинансовой организации для тех казахстанцев, которые впервые обращаются за получением кредита.

Военнослужащим же в период прохождения ими срочной воинской службы запрещается выдавать кредиты и микрозаймы.

Помимо этого, расширяются основания для списания мошеннических кредитов и микрозаймов финансовыми организациями. Банки получат больше полномочий при выявлении транзакций с признаками мошенничества.

Кроме того, вводится запрет на взимание неустоек по микрокредитам. Депутаты предусмотрели дополнительные меры для граждан, в том числе из социально уязвимых слоев населения. Им в условиях ухудшения экономической ситуации в обязательном порядке будет предоставляться отсрочка по займам и микрокредитам без начисления штрафов на срок не менее трех месяцев, а ежемесячный платеж по займам будет снижен на 50% и более. Также исключается взимание неустойки с физлиц за частичное либо досрочное погашение банковских займов. По микрокредитам же запрещается взимание любых неустоек (за исключением неустойки за невозврат микрокредита).

Ранее этот законопроект Мажилис одобрил в первом чтении. Нормы смягчают требования по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов в Казахстане. Минимальную сумму совокупных активов иностранного банка снижают с 20 до 10 млрд долларов.