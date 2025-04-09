#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Право

Токаев подписал Водный кодекс Казахстана

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 20:10 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев 9 апреля подписал Водный кодекс, сообщает Zakon.kz.

Первый блок новелл Кодекса направлен на внедрение новых механизмов водосбережения и охрану водных объектов. Впервые в законодательство введено понятие "водная безопасность". Оно охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиты интересов Республики Казахстан в области охраны и использования трансграничных водных объектов.

Вторым блоком пересмотрены подходы к управлению водными ресурсами с акцентом на приоритетность их охраны, широкое вовлечение общественности в принятие решений и важность управления на основе водохозяйственных бассейнов.

Третий блок новелл предусматривает мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, включая противопаводковые мероприятия.

Четвертым блоком новелл ужесточено государственное регулирование и контроль в области использования и охраны водного фонда. Бассейновые водные инспекции помимо функции госконтроля также наделены полномочием по государственному надзору с применением мер оперативного реагирования.

Пятый блок направлен на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанцам младше 21 года не будут выдавать кредиты без официального согласия
Право
19:40, Сегодня
Казахстанцам младше 21 года не будут выдавать кредиты без официального согласия
Казахстанцы смогут пользоваться Сводным электронным каталогом библиотек Казахстана
Право
14:58, Сегодня
Казахстанцы смогут пользоваться Сводным электронным каталогом библиотек Казахстана
Тренеры, подготовившие чемпионов-паралимпийцев, будут получать специальные выплаты
Право
14:30, Сегодня
Тренеры, подготовившие чемпионов-паралимпийцев, будут получать специальные выплаты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: