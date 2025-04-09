Казахстанцы смогут пользоваться Сводным электронным каталогом библиотек Казахстана
Сводный электронный каталог библиотек Казахстана – электронный информационный ресурс, содержащий библиографические сведения о фондах библиотек республики.
Создание и ведение Сводного электронного каталога библиотек Казахстана осуществляется на платформе государственной информационной системы "Казахстанская национальная электронная библиотека" (КазНЭБ).
Сводный электронный каталог предназначен для справочно-библиографического обслуживания физических и юридических лиц.
Библиографические сведения о фондах библиотек РК содержат сведения, позволяющие идентифицировать печатные и рукописные документы, а также графические, аудиовизуальные материалы в целях их поиска.
Пользование Сводным электронным каталогом осуществляется через государственную информационную систему "Казахстанская национальная электронная библиотека" после регистрации и авторизации пользователей.
Поиск в водном электронном каталоге осуществляется бесплатно.
Поиск библиографических сведений о фондах библиотек РК осуществляется на языке документа.
Также говорится, что пользователям предоставляется возможность выбора документа по местонахождению фондодержателя.
Поиск библиографических сведений о фондах библиотек осуществляется по обязательным элементам выходных сведений издания и тематическим запросам.
Приказ вводится в действие с 19 апреля 2025 года.
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