Казахстанцы смогут пользоваться Сводным электронным каталогом библиотек Казахстана

Министр культуры и информации приказом от 31 марта 2025 года утвердила Правила пользования Сводным электронным каталогом библиотек Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Сводный электронный каталог библиотек Казахстана – электронный информационный ресурс, содержащий библиографические сведения о фондах библиотек республики.

Создание и ведение Сводного электронного каталога библиотек Казахстана осуществляется на платформе государственной информационной системы "Казахстанская национальная электронная библиотека" (КазНЭБ).

Сводный электронный каталог предназначен для справочно-библиографического обслуживания физических и юридических лиц.

Библиографические сведения о фондах библиотек РК содержат сведения, позволяющие идентифицировать печатные и рукописные документы, а также графические, аудиовизуальные материалы в целях их поиска.

Пользование Сводным электронным каталогом осуществляется через государственную информационную систему "Казахстанская национальная электронная библиотека" после регистрации и авторизации пользователей.

Поиск в водном электронном каталоге осуществляется бесплатно.

Поиск библиографических сведений о фондах библиотек РК осуществляется на языке документа.

Также говорится, что пользователям предоставляется возможность выбора документа по местонахождению фондодержателя.

Поиск библиографических сведений о фондах библиотек осуществляется по обязательным элементам выходных сведений издания и тематическим запросам.

Приказ вводится в действие с 19 апреля 2025 года.

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