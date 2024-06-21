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Законодательство РК

Президент расширил полномочия начальника Службы государственной охраны

Президент расширил полномочия Начальника СГО, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 12:41 Фото: СГО РК
Указом президента от 18 июня 2024 года внесены изменения в положение о Службе государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Начальнику Службы государственной охраны добавлены новые полномочия, в соответствии с которыми он:

  • утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения;
  • утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством РК, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Также уточняется, что начальник утверждает положения (уставы), структуру и штат ведомства, структурных подразделений и государственных учреждений Службы государственной охраны.

Указ введен в действие с 20 июня 2024 года.

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