Президент расширил полномочия начальника Службы государственной охраны

Указом президента от 18 июня 2024 года внесены изменения в положение о Службе государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Начальнику Службы государственной охраны добавлены новые полномочия, в соответствии с которыми он:

утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения;

утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством РК, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Также уточняется, что начальник утверждает положения (уставы), структуру и штат ведомства, структурных подразделений и государственных учреждений Службы государственной охраны.

Указ введен в действие с 20 июня 2024 года.