Токаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны РК

11 мая 2024 года Константин Канцеров назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахста", – говорится в сообщении.

Историю самой элитной спецслужбы страны можно прочитать в статье Zakon.kz.