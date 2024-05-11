Токаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны РК
Фото: akorda.kz
11 мая 2024 года Константин Канцеров назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Распоряжением главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахста", – говорится в сообщении.
Историю самой элитной спецслужбы страны можно прочитать в статье Zakon.kz.
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