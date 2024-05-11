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Токаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны РК

Служба государственной охраны РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 12:26 Фото: akorda.kz
11 мая 2024 года Константин Канцеров назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахста", – говорится в сообщении.

Историю самой элитной спецслужбы страны можно прочитать в статье Zakon.kz.

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