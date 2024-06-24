Усилены меры безопасности в госзакупках с применением особого порядка

Министр финансов приказом от 17 июня 2024 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка, сообщает Zakon.kz.

Напомним, государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения:

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд правопорядка и национальной безопасности, сведения о которых составляют государственные секреты или содержат служебную информацию ограниченного распространения;

товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты.

В частности, поправки коснулись порядка формирования комиссии для определения списка потенциальных поставщиков.

Членами комиссии являются председатель и другие члены комиссии. Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, но не менее трех человек.

Председателем комиссии определяется должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя организатора. Когда организатором выступает непосредственно сам заказчик, председателем комиссии определяется должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя заказчика. Когда организатором выступает заказчик в лице своего структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения государственных закупок, председателем комиссии определяется должностное лицо не ниже руководителя данного структурного подразделения заказчика.

Изменен порядок формирования списка потенциальных поставщиков, которых извещают о проведении государственных закупок.

Так, теперь список потенциальных поставщиков формируется организатором с учетом разрешения на работы с использованием сведений, составляющих государственные секреты, выдаваемого в установленном порядке КНБ и его органами. Копия разрешения представляется организатору нарочно на бумажном носителе, до окончания времени даты приема ходатайств о включении в список потенциальных поставщиков. Ранее такое разрешение можно было также предоставить посредством веб-портала вместе с ходатайством о включении в список потенциальных поставщиков.

При этом, как и ранее, наличие разрешения на работы с использованием сведений, составляющих государственные секреты, обязательно только при осуществлении государственных закупок, где используются сведения, относящиеся к государственным секретам.

Помимо этого, от потенциального поставщика требуется дача обязательства о неразглашении служебной информации ограниченного распространения. Такое обязательство представляется посредством веб-портала вместе с ходатайством о включении в список потенциальных поставщиков.

Также в правилах уточнен порядок выбора победителя из нескольких поставщиков, имеющих одинаковый опыт работы и предложивших одинаковые условия.

Так, при равенстве цен конкурсных ценовых предложений нескольких потенциальных поставщиков победителем признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса.

При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные цены по закупкам, где список потенциальных поставщиков, в адрес которых направлялись извещения, был дополнен заказчиком по основанию, предусмотренному частью второй пункта 21 настоящих Правил, победителем признается участник конкурса, конкурсное ценовое предложение которого зарегистрировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе ранее конкурсных ценовых предложений других потенциальных поставщиков.

Для государственных органов, осуществляющих разведывательную и контрразведывательную деятельность, их учреждений и подведомственных организаций исключена обязанность размещения на веб-портале ежеквартального отчета о государственных закупках.

Приказ вводится в действие со 2 июля 2024 года.