Изменились правила госзакупок с применением особого порядка

Министр финансов приказом от 22 июля 2025 года внес изменения в Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2026 года внедряется способ закупки через электронный магазин.

В правила добавлена новая глава, которая регламентирует порядок осуществления государственных закупок через электронный магазин.

Государственные закупки через электронный магазин осуществляются в режиме реального времени. При этом предметом государственных закупок через электронный магазин являются однородные товары, годовой объем которых не превышает четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Не допускается в целях применения способа через электронный магазин дробление годового объема государственных закупок однородных товаров в течение финансового года.

Единый оператор формирует список электронных торговых площадок и их потенциальных поставщиков для участия в государственных закупках способом через электронный магазин. Потенциальным поставщиком подача ценового предложения на товары осуществляется только с одной электронной торговой площадки.

Государственные закупки через электронный магазин осуществляются в следующем порядке:

заказчик выбирает в электронной торговой площадке одну или более моделей товаров, соответствующих требованиям заказчика;

электронная торговая площадка отправляет информацию о потенциальных поставщиках и их ценах на товары в электронный магазин по товарам, который выбрал заказчик;

электронный магазин автоматически формирует список потенциальных поставщиков по выбранным товарам заказчика из наименьшей стоимости товара по нарастающей сумме.

В случае, если наименьшее ценовое предложение представлено несколькими потенциальными поставщиками, данные сведения формируются по нарастающей от ценового предложения, которое размещено в электронной площадке ранее ценовых предложений других потенциальных поставщиков;

электронный магазин формирует проект предварительного протокола итогов, который не публикуется на веб-портале. Сведения предварительного протокола итогов доступны только заказчику;

заказчик в течение 1 рабочего дня в случае необходимости отклоняет ценовые предложения потенциальных поставщиков с указанием причин несоответствия в предварительном протоколе итогов, подписывает его электронной цифровой подписью и отправляет предварительный протокол итогов в электронный магазин;

на основании подписанного заказчиком предварительного протокола итогов электронный магазин направляет заказ в виде уведомления потенциальному поставщику, цена которого является наименьшей по сопоставлению с другими ценами поставщиков. В уведомлении указывается полное наименование заказчика, наименование и количество товара, место поставки товара по месту нахождения заказчика;

потенциальный поставщик перед ознакомлением с заказом представляет посредством электронного магазина обязательство о неразглашении служебной информации ограниченного распространения, подписанное ЭЦП;

оформление заказа допускается при наличии не менее чем от 2 потенциальных поставщиков ценовых предложений допущенных предварительным протоколом итогов;

заказ подтверждается потенциальным поставщиком в течение 3 часов с момента отправки уведомления в рабочее время (с 09:00 до 18:00 по времени города Астаны). Если уведомление о подтверждении заказа было отправлено заказчиком после 15:00 часов времени Астаны, отсчет часов останавливается в 18:00 часов. Оставшееся время для подтверждения заказа возобновляется с 09:00 часов времени города Астаны следующего рабочего дня;

потенциальный поставщик, разместивший информацию о товарах и их ценах в электронных торговых площадках, принимает решение о подтверждении или об отказе заказа;

если потенциальный поставщик в установленный срок заказ не подтвердил либо отклонил, электронный магазин автоматически направляет к потенциальному поставщику заказ, цена товара которого является следующей после наименьшей цены;

в случае подтверждения потенциальным поставщиком заказа, цена товара которого является наименьшей с учетом стоимости доставки товара до пункта назначения в объеме предусмотренных заказом, такой потенциальный поставщик признается победителем.

При этом подтверждение потенциальным поставщиком заказа является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий, предусмотренных в заказе и типовом проекте договора;

в случае подтверждения потенциальным поставщиком заказа электронным магазином формируется протокол итогов, который не публикуется на веб-портале, данные сведения доступны только победителю и заказчику. Вместе с протоколом итогов электронный магазин выгружает техническую спецификацию по выбранному заказчиком товару для договора о государственных закупках с применением особого порядка;

ценовое предложение победителя подлежит автоматическому отклонению в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 9) и 13) пункта 1 статьи 7 закона, а также если его цена является демпинговым либо ценовое предложение потенциального поставщика подано более 1 раза или с разных электронных торговых площадок.

Ценовое предложение потенциального поставщика на товар, размещенное в электронном магазине, признается демпинговым, если оно более чем на 30% ниже среднеарифметической цены всех ценовых предложений потенциальных поставщиков, разместивших информацию на указанный товар.

Среднеарифметическая цена рассчитывается среди ценовых предложений потенциальных поставщиков, не имеющих ограничения.

В течение 5 рабочих дней с момента формирования протокола итогов победителю направляется подписанный заказчиком проект договора о государственных закупках в двух экземплярах на бумажном носителе.

Заказчик в случае необходимости в проекте договора указывает несколько видов товаров, включенных в одну категорию электронного магазина, если потенциальный поставщик является победителем по каждому виду товаров заказа.

При этом победитель подписывает проект договора о государственных закупках в течение 3 рабочих дней со дня его получения и направляет один экземпляр заказчику.

Заказчик вносит информацию о номере и дате заключенного договора через электронную торговую площадку в электронный магазин в течение 3 рабочих дней со дня его получения от поставщика.

Если победитель не подписал в установленные сроки проект договора, заказчик в течение 2 рабочих дней со дня уклонения от заключения проекта договора осуществляет повторные государственные закупки.

Договор о государственных закупках вступает в силу с момента его регистрации и подписания сторонами.

При этом техническая спецификация формируется на основе всех технических характеристик товара, включая фотографии, размещенных в электронных торговых площадках, которая является приложением к договору.

Если в течение 2 рабочих дней заказ не подтвержден или не заключен договор либо ценовые предложения отклонены, государственные закупки через электронный магазин признаются несостоявшимися.

В случае признания государственных закупок через электронный магазин несостоявшимися заказчик принимает одно из следующих решений:

о повторном проведении государственных закупок через электронный магазин;

об осуществлении государственных закупок иными способами.

Требования по внесению обеспечения исполнения договора не распространяются на поставщиков по договорам, стоимость которых не превышает 500 МРП.

Также с 1 января 2026 года меняются требования к содержанию объявления о формировании списка потенциальных поставщиков при проведении государственных закупок способом конкурса.

В частности, говорится, что объявление содержит следующую информацию:

полное наименование заказчика и организатора, их юридический адрес;

способ и сроки осуществления государственных закупок;

дату и время приема ходатайств потенциальных поставщиков о включении в список потенциальных поставщиков;

наличие разрешения (уведомления), когда государственные закупки товаров, работ, услуг требуют наличие соответствующего разрешения (уведомления);

краткая характеристика планируемых государственных закупок.

При этом прием ходатайств потенциальных поставщиков о включении в список составляет один рабочий день с 9:00 до 18:00 (включительно) по времени города Астаны;

Приобретение товаров, работ, услуг в соответствии с подпунктами 3), 6), 7), 20), 21), 22), 24), 27), 35), 37) и 40) пункта 3 статьи 16 закона осуществляется без размещения объявления;

приблизительную сумму конкурса (лота) по сопоставлению к предельной сумме до одного миллиона тенге, до десяти миллионов тенге, до ста миллионов тенге, до одного миллиарда тенге, свыше одного миллиарда тенге (новое требование) ;

; место поставки приобретаемых товаров, работ, услуг (область, город республиканского значения и столица РК) (новое требование).

Добавлена новая норма, согласно которой:

В объявлении не допускается содержание сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством РК о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную постановлением правительства.

Объявление размещается организатором на веб-портале не менее чем за 3 рабочих дня до даты приема ходатайства.

Поправками предусмотрено, что организатор направляет (представляет) в адрес потенциальных поставщиков, включенных в список потенциальных поставщиков, извещение об осуществлении государственных закупок посредством веб-портала.

Уточняется, что список потенциальных поставщиков, в адрес которых будет направлено (представлено) извещение, формируется организатором с учетом:

разрешения, на работы с использованием сведений, составляющих государственные секреты, выдаваемое в установленном порядке Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и его органами. Копия разрешения представляется организатору нарочно на бумажном носителе, до окончания времени даты приема ходатайств о включении в список потенциальных поставщиков.

При этом наличие разрешения, на работы с использованием сведений, составляющих государственные секреты, обязательно только при осуществлении государственных закупок, где используются сведения, относящиеся к государственным секретам;

отсутствия ограничений, предусмотренных статьей 7 закона;

наличия соответствующей регистрации на веб-портале;

обязательства о неразглашении служебной информации ограниченного распространения согласно приложению 8 Правил отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней.

Обязательство представляется посредством веб-портала вместе с ходатайством о включении в список потенциальных поставщиков, в котором заполнены наименование конкурса и фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя потенциального поставщика;

разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях, в случаях, когда государственные закупки товаров, работ, услуг требуют наличия соответствующего разрешения (уведомления). Копия разрешения (уведомлений) представляется посредством веб-портала вместе с ходатайством о включении в список потенциальных поставщиков, если отсутствуют сведений о них в государственной информационной системе;

при проведении государственных закупок товаров список потенциальных поставщиков формируется из числа потенциальных поставщиков, состоящих в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, установленного законом "Об информатизации";

при приобретении продовольственных товаров и услуг по организации питания список потенциальных поставщиков формируется из числа потенциальных поставщиков, состоящих в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг;

при проведении государственных закупок товаров в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил список потенциальных поставщиков формируется из числа потенциальных поставщиков, состоящих в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

При этом в случаях отсутствия потенциальных поставщиков, поставляющих товары либо наличия менее 2 потенциальных поставщиков в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг, в адрес которых направляется извещение, заказчиком в течение 2 рабочих дней формируется список потенциальных поставщиков.

В случае отсутствия в реестре казахстанских товаропроизводителей потенциальных поставщиков по закупаемым товарам организатор размещает на веб-портале объявление о формировании списка среди всех потенциальных поставщиков.

Поправками внедрено квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика.

Квалификационное требование в виде финансовой устойчивости предъявляется по государственным закупкам работ, если выделенная сумма государственной закупки (лота) превышает 20 тыс. МРП (78 640 000 тенге в 2025 году).

Финансовая устойчивость потенциального поставщика определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов по доходам и основным средствам потенциального поставщика.

Потенциальный поставщик признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности следующим условиям:

доходы потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее 10 тыс. МРП ;

; стоимость основных средств потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляет не менее 1 500 МРП.

Потенциальные поставщики – нерезиденты РК для подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляют те же документы, что и для резиденты РК, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика – нерезидента РК с нотариально засвидетельствованным переводом на языки конкурсной документации с учетом требований законодательства РК о государственных секретах и (или) о служебной информации ограниченного распространения, а также договоров, ратифицированных РК.

С 20 до 10 календарных дней сокращены сроки конкурса при осуществлении госзакупок с применением особого порядка.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается организатором при наступлении одного из следующих случаев:

потенциальный поставщик, признанный участником конкурса, не представил в установленный срок либо отозвал свое конкурсное ценовое предложение;

потенциальный поставщик, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о государственных закупках;

победитель конкурса, заключив договор о государственных закупках, не внес либо несвоевременно в установленные сроки внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках, обеспечение аванса (в случае, если договором предусмотрен аванс), сумму в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой (при наличии).

При наступлении одного из указанных случаев сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе зачисляется в доход соответствующего бюджета.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается в течение 7 рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

подписания протокола о допуске к участию в конкурсе (указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, признанных участниками конкурса);

подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса);

вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией, обеспечение аванса (в случае, если договором предусмотрен аванс) суммы в размере равной сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой (при наличии);

истечения срока действия заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе.

При равенстве цен конкурсных ценовых предложений нескольких потенциальных поставщиков победителем признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса.

При этом опыт работы учитывается только по договорам, выполненным в рамках государственных закупок, и иным договорам, сведения о которых содержатся в информационных системах государственных органов.

При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе по государственным закупкам товаров, работ, услуг, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе с учетом расчета за каждый год при этом:

если предметом конкурса является строительство новых объектов, учитывается опыт работы только строительства новых объектов;

если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов;

если предметами конкурса являются расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

В случае участия консорциума в конкурсе учитывается опыт работы основного участника консорциума, определенного консорциальным соглашением.

При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные цены, победителем признается участник конкурса, ходатайство о включении в список потенциальных поставщиков которого подано на веб-портале ранее других потенциальных поставщиков.

При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные цены, по закупкам, где список потенциальных поставщиков, в адрес которых направлялись извещения, был дополнен заказчиком, победителем признается участник конкурса, конкурсное ценовое предложение которого зарегистрировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе ранее конкурсных ценовых предложений других потенциальных поставщиков.

Также с 1 января 2026 года в случае проведения госзакупок способом конкурса до 8 тыс. МРП конкурсная заявка поставщика подлежит отклонению в связи с разглашением ими служебной информации ограниченного распространения.

Помимо этого, правила дополнены новым параграфом, который регламентирует осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора.

Приказ вводится в действие с 8 августа 2025 года, за исключением норм, которые вводятся с 1 января 2026 года.