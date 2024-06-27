Единую цифровую платформу занятости запустят в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 20 июня 2024 года утвердил Правила работы, сопровождения, предоставления доступа и обеспечения информационного взаимодействия между единой цифровой платформой занятости "Электронная биржа труда" и АИС "Рынок труда", сообщает Zakon.kz

Единая цифровая платформа занятости – это объект информатизации в сфере занятости и трудовых отношений, предназначенная для информационного обслуживания пользователей, оказания услуг в сфере занятости в электронном или проактивном форматах.

Доменное имя (адрес) официального сайта единой цифровой платформы занятости и расположение на доменном имени в информационно-телекоммуникационной сети интернет определяется администратором по согласованию с уполномоченным органом.

Единая цифровая платформа занятости включает следующие порталы:

портал для содействия в трудоустройстве и подборе сотрудников, для предоставления услуг в сфере занятости населения в электронном и проактивном форматах, который расположен на доменном имени enbek.kz (портал enbek.kz);

(портал enbek.kz); портал профессионального обучения в онлайн режиме для повышения уровня образованности и профессионализма населения, который расположен на доменном имени skills.enbek.kz (портал skills.enbek.kz);

(портал skills.enbek.kz); портал поддержки предпринимательских инициатив для подачи заявления на получение гранта для реализации бизнес-идеи, который расположен на доменном имени business.enbek.kz (портал business.enbek.kz);

(портал business.enbek.kz); портал для автоматизации учета трудовых договоров, взаимодействия государственных органов, работодателей и работников, который расположен на доменном имени hr.enbek.kz (портал hr.enbek.kz);

(портал hr.enbek.kz); портал профессиональных квалификаций для обеспечения взаимодействия участников национальной системы квалификаций и предоставления доступа к информации о профессиональных стандартах РК, который расположен на доменном имени career.enbek.k z (портал career.enbek.kz);

z (портал career.enbek.kz); портал для предоставления информации о миграционном законодательстве, процедурах оформления миграционных документов, о возможностях трудоустройства и проживания иностранных граждан в РК, а также для мониторинга предоставления пользователям услуг в сфере миграции, который расположен на доменном имени migration.enbek.kz (портал migration.enbek.kz).

Информационное взаимодействие порталов единой цифровой платформы занятости осуществляется в автоматизированном режиме путем получения и передачи информации, сведений, данных, содержащихся на порталах.

Пользователями единой цифровой платформы занятости являются:

работники уполномоченных государственных органов;

работники местного исполнительного орган по вопросам социальной защиты и занятости населения;

работники центра трудовой мобильности и карьерного центра;

работодатели;

казахстанцы, кандасы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане, переселенцы, беженцы;

лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателями и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору (работники);

национальный орган по профессиональным квалификациям;

кандидат, претендующий на признание профессиональной квалификации.

На портале enbek.kz пользователям доступны следующие сервисы:

работодатели:

размещают информацию о предприятии и о вакансиях;

взаимодействуют с гражданами, кандасами, иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Казахстан, переселенцами, беженцами, в части трудоустройства;

размещают сведения о предстоящем высвобождении работников в связи с прекращением деятельности работодателя;

взаимодействуют с центрами трудовой мобильности и карьерными центрами в части организации и финансирования субсидируемых рабочих мест, профессионального обучения;

казахстанцы, в том числе зарегистрированные лица:

размещают резюме;

взаимодействуют с центром трудовой мобильности и карьерным центром в части трудоустройства;

взаимодействуют с работодателями в части трудоустройства;

подписывают электронной цифровой подписью договоры по участию в активных мерах содействия занятости, заключенные с центром трудовой мобильности;

центр трудовой мобильности:

размещает информацию о контактах центра трудовой мобильности и карьерных центров (почтовый адрес, телефоны отделов или ответственных сотрудников, адреса официальных сайтов и электронной почты).

На портале skills.enbek.kz пользователям доступны следующие сервисы:

доступ к онлайн курсам на безвозмездной либо платной основах, тестирование для оценки полученных знаний, получение электронного сертификата о завершении обучения;

доступ на размещение учебных курсов.

На портале business.enbek.kz пользователям доступны следующие сервисы:

запись на курс обучения основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" и проверка на соответствие условиям обучения;

проверка на соответствие критериям получения гранта для реализации новых бизнес-идей;

подача заявления на получение гранта;

предоставление информации о банковском счете;

подписание договора с центром трудовой мобильности о получении гранта;

направление в центр трудовой мобильности отчета о целевом использовании средств гранта;

подача заявления на частичный или полный возврат средств.

На портале hr.enbek.kz пользователям доступны следующие сервисы:

регистрация электронных трудовых договоров работодателями;

автоматическое формирование личного дела работника с его согласия;

подписание электронного трудового договора с работником;

самопроверка работодателем соблюдения требований трудового законодательства (услуги трудового консультанта);

доступ для работников для просмотра зарегистрированных трудовых договоров.

На портале сareer.enbek.kz пользователям доступны следующие сервисы:

Национальный орган по профессиональным квалификациям размещает следующую информацию:

Национальный классификатор занятий РК, национальная рамка квалификаций, отраслевые рамки квалификаций;

реестр профессий, по которым осуществляется признание профессиональных квалификаций;

профессиональные стандарты;

реестр образовательных программ, реализуемых организациями технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования;

перечень аккредитованных центров признания;

сведения об итогах прохождения кандидатами процедуры признания профессиональных квалификаций;

кандидат, претендующий на признание профессиональной квалификации, направляет заявление в центр признания профессиональных квалификаций.

На портале migration.enbek.kz пользователям доступны следующие сервисы:

подача заявления для получения консультации по вопросам переселения из южных регионов РК в северные;

подача заявления для включения в региональную квоту приема переселенцев;

подача заявления для присвоения статуса кандаса;

подача заявления для включения в региональную квоту приема кандасов;

подача заявления для предоставления или продления карты "Ата жолы";

подача заявления для получения статуса лица, ищущего убежище (беженца).

Пользователи единой цифровой платформы занятости обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации, размещаемой на цифровой платформе занятости.

Регистрация пользователей цифровой платформы занятости производится на странице passport.enbek.kz. Учетная запись (аккаунт), созданная для пользователя при регистрации, используется им во всех порталах единой цифровой платформы занятости.

Учетная запись (аккаунт) пользователя содержит персональный уникальный идентификатор (логин) и пароль, которые используются пользователем при работе с порталами единой цифровой платформы занятости. В качестве логина пользователь при регистрации указывает адрес электронной почты или номер мобильного телефона.

При регистрации пользователь выражает свое согласие с условиями пользовательского соглашения использования и функционирования порталов единой цифровой платформы занятости.

Указывается, что информация, размещенная на порталах единой цифровой платформы занятости, является общедоступной, за исключением пароля для доступа к профилю (личному разделу) пользователя и персональных данных соискателей в резюме на портале enbek.kz.

Также установлен порядок работы, сопровождения и доступа к автоматизированной информационной системе "Рынок труда".

Пользователями АИС "Рынок труда" являются:

уполномоченный орган;

работники местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

работники центра трудовой мобильности и карьерного центра.

В АИС "Рынок труда" пользователям в зависимости от уровней доступа предоставляются следующие сервисы:

размещение персональной информации соискателя в индивидуальной карте занятости (формирование резюме);

регистрация обратившихся лиц, в том числе в качестве лиц, ищущих работу, и безработных;

направление зарегистрированных лиц на активные меры содействия занятости;

оказание трудового посредничества зарегистрированным лицам и работодателям;

взаимодействие с работодателями по организации субсидируемых рабочих мест, по организации краткосрочного обучения;

дополнительные сервисы по согласованию с уполномоченным органом.

Центры трудовой мобильности и карьерные центры обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации, размещаемой в АИС "Рынок труда".

При работе в АИС "Рынок труда" не допускается:

использование пользователем АИС "Рынок труда" через персональный компьютер с выходом в интернет;

передача пользователем своего персонального уникального идентификатора (логина) и пароля для входа в АИС "Рынок труда" другим лицам;

передача персональной информации, полученной в ходе предоставления услуг соискателям и работодателям, другим лицам.

Правила также устанавливают порядок информационного взаимодействия между единой цифровой платформой занятости "Электронная биржа труда" и автоматизированной информационной системы "Рынок труда" посредством интеграции.

Так, при оказании центрами трудовой мобильности содействия зарегистрированным лицам в поиске подходящей работы, или содействия работодателям в подборе работников на зарегистрированные вакансии информация об откликах на вакансии из АИС "Рынок труда" передается в личные кабинеты работодателей и в личные кабинеты граждан на портале enbek.kz.

Из личного кабинета работодателя на портале enbek.kz в АИС "Рынок труда" автоматически передается информация о приглашении работодателем зарегистрированного лица на собеседование и его трудоустройстве на зарегистрированную вакансию.

В рамках информационного взаимодействия обеспечивается передача в АИС "Рынок труда" информации о трудовых договорах участников, направленных на субсидируемые рабочие места, которая размещена работодателем в личном кабинете на портале hr.enbek.kz.

Также обеспечивается передача с портала business.enbek.kz в АИС "Рынок труда" информации, которая размещена гражданами в личном кабинете:

заявление на получение гранта для реализации новых бизнес-идей и бизнес-проект;

информация о банковском счете;

отчеты о целевом использовании средств гранта;

заявление на частичный или полный возврат средств гранта.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2024 года.