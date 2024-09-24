Единая платформа госзакупок: утверждены правила работы с 1 января 2025 года
Правилами определены следующие понятия:
- единая платформа закупок (веб-портал) – информационная система уполномоченного органа в сфере государственных закупок, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок и закупок, осуществляемых в соответствии с законом РК "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора";
- участник веб-портала – заказчик, организатор государственных закупок и закупок, осуществляемых в соответствии с законом о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора, единый организатор государственных закупок, потенциальный поставщик, поставщик, прошедший регистрацию на веб-портале;
- пользователь веб-портала – должностное лицо участника веб-портала либо представитель участника веб-портала;
- публичная оферта – предложение о заключении договора по использованию веб-портала, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор с любым, кто отзовется на указанные условия;
- доверенная третья сторона Республики Казахстан (ДТС РК) – информационная система, осуществляющая в рамках трансграничного взаимодействия подтверждение подлинности иностранной ЭЦП и ЭЦП, выданной на территории РК;
- электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме;
- единый оператор в сфере государственных закупок (единый оператор) – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей участия, в уставном капитале) которого является государство;
- уполномоченный орган в сфере государственных закупок – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере государственных закупок;
- операторы информационных систем электронных закупок для отдельных субъектов квазигосударственного сектора (операторы) – юридические лица, определенные в соответствии с подпунктом 26) статьи 2 Закона о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора;
- электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
- электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
- открытый ключ электронной цифровой подписи – последовательность электронных цифровых символов, доступная любому лицу и предназначенная для подтверждения подлинности ЭЦП в электронном документе;
- закрытый ключ электронной цифровой подписи – последовательность электронных цифровых символов, предназначенная для создания ЭЦП с использованием средств ЭЦП.
Для работы на веб-портале или участия в государственных закупках и закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора пользователи совершают совокупность следующих действий:
- устанавливают аппаратно-программное обеспечение для возможности использования сертификатов (открытый и закрытый ключ) ЭЦП;
- получают сертификаты (открытый и закрытый ключ) ЭЦП;
- проходят процедуры регистрации на веб-портале.
На веб-портале действуют сертификаты ЭЦП, изданные для физических и юридических лиц Национальным удостоверяющим центром РК, а также удостоверяющими центрами государств – членов ЕАЭС, подтвержденные ДТС РК.
Представляемые документы и сведения, которые связаны с организацией и проведением закупок, размещаются пользователем веб-портала в виде электронных документов или электронных копий документов и подписываются ЭЦП.
Время создания, получения и отправки всех электронных документов и электронных копий документов на веб-портале фиксируется по времени Астаны.
Если загружаемые в систему файлы или архивы файлов превышают 20 мегабайт, их необходимо загружать в систему частями, размер каждой из которых не превышает 20 мегабайт.
Просматривать сведения по опубликованным государственным закупкам и закупкам отдельных субъектов квазигосударственного сектора на на веб-портале можно бесплатно.
Услуги пользователям по использованию веб-портала для участия в государственных закупках оказываются единым оператором на платной основе на основании публичной оферты или договора о государственных закупках (для юридических лиц, которые в соответствии с законом определены заказчиками и поставщиками одновременно), за исключением следующих лиц:
- общественных объединений лиц с инвалидностью РК в случае приобретения услуг инватакси;
- государственных учреждений;
- единого оператора.
Услуги пользователям по использованию веб-портала для участия в закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора оказываются операторами на платной основе на основании публичной оферты и (или) договора о закупках (для юридических лиц, которые в соответствии с законом о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора определены заказчиками и поставщиками одновременно).
Какие функции доступны на веб-портале:
- подача заявки на участие в государственных закупках и закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора;
- подача соглашения об участии в закупках способом из одного источника;
- предоставление ценового предложения;
- согласование и подписание договора о государственных закупках и договора о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.
Единый оператор и операторы приостанавливают услуги по использованию веб-портала до момента полной и надлежащей оплаты.
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.
Мы рассказывали, что в сфере госзакупок планируется ряд изменений, а также о причинах, по которым это необходимо.