Единая платформа госзакупок: утверждены правила работы с 1 января 2025 года

Министр финансов приказом от 16 сентября 2024 года утвердил правила использования единой платформы закупок, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены следующие понятия:

единая платформа закупок (веб-портал) – информационная система уполномоченного органа в сфере государственных закупок, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок и закупок, осуществляемых в соответствии с законом РК "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора";

– информационная система уполномоченного органа в сфере государственных закупок, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок и закупок, осуществляемых в соответствии с законом РК "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора"; участник веб-портала – заказчик, организатор государственных закупок и закупок, осуществляемых в соответствии с законом о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора, единый организатор государственных закупок, потенциальный поставщик, поставщик, прошедший регистрацию на веб-портале;

– заказчик, организатор государственных закупок и закупок, осуществляемых в соответствии с законом о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора, единый организатор государственных закупок, потенциальный поставщик, поставщик, прошедший регистрацию на веб-портале; пользователь веб-портала – должностное лицо участника веб-портала либо представитель участника веб-портала;

– должностное лицо участника веб-портала либо представитель участника веб-портала; публичная оферта – предложение о заключении договора по использованию веб-портала, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор с любым, кто отзовется на указанные условия;

– предложение о заключении договора по использованию веб-портала, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор с любым, кто отзовется на указанные условия; доверенная третья сторона Республики Казахстан (ДТС РК) – информационная система, осуществляющая в рамках трансграничного взаимодействия подтверждение подлинности иностранной ЭЦП и ЭЦП, выданной на территории РК;

(ДТС РК) – информационная система, осуществляющая в рамках трансграничного взаимодействия подтверждение подлинности иностранной ЭЦП и ЭЦП, выданной на территории РК; электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме;

– документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме; единый оператор в сфере государственных закупок (единый оператор) – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей участия, в уставном капитале) которого является государство;

(единый оператор) – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей участия, в уставном капитале) которого является государство; уполномоченный орган в сфере государственных закупок – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере государственных закупок;

– центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере государственных закупок; операторы информационных систем электронных закупок для отдельных субъектов квазигосударственного сектора (операторы) – юридические лица, определенные в соответствии с подпунктом 26) статьи 2 Закона о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора;

(операторы) – юридические лица, определенные в соответствии с подпунктом 26) статьи 2 Закона о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора; электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

– документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи; электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

– набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания; открытый ключ электронной цифровой подписи – последовательность электронных цифровых символов, доступная любому лицу и предназначенная для подтверждения подлинности ЭЦП в электронном документе;

– последовательность электронных цифровых символов, доступная любому лицу и предназначенная для подтверждения подлинности ЭЦП в электронном документе; закрытый ключ электронной цифровой подписи – последовательность электронных цифровых символов, предназначенная для создания ЭЦП с использованием средств ЭЦП.

Для работы на веб-портале или участия в государственных закупках и закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора пользователи совершают совокупность следующих действий:

устанавливают аппаратно-программное обеспечение для возможности использования сертификатов (открытый и закрытый ключ) ЭЦП;

получают сертификаты (открытый и закрытый ключ) ЭЦП;

проходят процедуры регистрации на веб-портале.

На веб-портале действуют сертификаты ЭЦП, изданные для физических и юридических лиц Национальным удостоверяющим центром РК, а также удостоверяющими центрами государств – членов ЕАЭС, подтвержденные ДТС РК.

Представляемые документы и сведения, которые связаны с организацией и проведением закупок, размещаются пользователем веб-портала в виде электронных документов или электронных копий документов и подписываются ЭЦП.

Время создания, получения и отправки всех электронных документов и электронных копий документов на веб-портале фиксируется по времени Астаны.

Если загружаемые в систему файлы или архивы файлов превышают 20 мегабайт, их необходимо загружать в систему частями, размер каждой из которых не превышает 20 мегабайт.

Просматривать сведения по опубликованным государственным закупкам и закупкам отдельных субъектов квазигосударственного сектора на на веб-портале можно бесплатно.

Услуги пользователям по использованию веб-портала для участия в государственных закупках оказываются единым оператором на платной основе на основании публичной оферты или договора о государственных закупках (для юридических лиц, которые в соответствии с законом определены заказчиками и поставщиками одновременно), за исключением следующих лиц:

общественных объединений лиц с инвалидностью РК в случае приобретения услуг инватакси;

государственных учреждений;

единого оператора.

Услуги пользователям по использованию веб-портала для участия в закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора оказываются операторами на платной основе на основании публичной оферты и (или) договора о закупках (для юридических лиц, которые в соответствии с законом о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора определены заказчиками и поставщиками одновременно).

Какие функции доступны на веб-портале:

подача заявки на участие в государственных закупках и закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора;

подача соглашения об участии в закупках способом из одного источника;

предоставление ценового предложения;

согласование и подписание договора о государственных закупках и договора о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

Единый оператор и операторы приостанавливают услуги по использованию веб-портала до момента полной и надлежащей оплаты.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Мы рассказывали, что в сфере госзакупок планируется ряд изменений, а также о причинах, по которым это необходимо.