В Казахстане изменились правила проведения экспертизы при медицинских инцидентах

Министр здравоохранения приказом от 24 июня 2024 года внес изменения в правила организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложена часть правил.

Так, говорится, что при проведении экспертизы оцениваются деятельность медицинской организации и качество предоставляемой ею медицинской помощи на соответствие стандартам организации оказания медицинской помощи по профилю, правилам оказания медицинской помощи с применением результатов мониторинга показателей внутренних и внешних индикаторов, в том числе с использованием анализа динамики изменений индикаторов по анализируемым периодам.

При проведении клинического аудита эксперт формирует мотивированное, аргументированное заключение, основанное на стандартах организации оказания медицинской помощи, правилах оказания медицинской помощи, клинических протоколах диагностики и лечения, инструкциях, алгоритмах, стандартах медицинских организаций, научно-доказательных международных данных.

Выявленные дефекты с нарушением качества медицинской помощи подтверждаются логическими выводами со ссылками на стандарты организации медицинской помощи, правила оказания медицинской помощи, клинические протоколы диагностики и лечения, инструкции, алгоритмы, стандарты медицинских организаций, научно-доказательные международные данные, признанные источники доказательной медицины.

При проведении экспертизы медицинских карт оцениваются следующие категории медицинских записей:

Сбор жалоб.

Анамнез заболевания.

Анамнез жизни.

Объективный статус.

Клинический диагноз.

Диагностические исследования.

Лечебные мероприятия.

Эпикриз.

Патологоанатомический диагноз.

При оценке данных категорий оцениваются:

Соответствие описания клиническим данным.

Правильность постановки диагноза, выбора диагностической клинической тактики, а также оценки эффективности принятых решений клиническим протоколам диагностики и лечения, стандартам оказания медицинской помощи, правилам оказания медицинской помощи, доказательным данным научных публикаций.

Своевременность постановки диагноза, распознавание сопутствующих заболеваний и осложнений.

Своевременная и полная консультация, учет мнения профильного специалиста при постановке диагноза и выработке тактики дальнейшего лечения.

Своевременность проведения необходимого лечения.

Отсутствие или развитие осложнений после медицинских вмешательств, оцениваются все возникшие осложнения, в том числе обусловленные оперативными вмешательствами (запоздалое оперативное вмешательство, неадекватный объем и технические дефекты) и диагностическими процедурами. Отдельно выделяют осложнения, ожидаемые для данного заболевания или лечения, описанные в клинических протоколах, и не являющимися следствием дефектов оказания медицинской помощи.

Отсутствие ожидаемого клинического результата вследствие особенностей течения или тяжести заболевания, вследствие тяжести течения заболевания, ограниченности текущего уровня научных знаний и медицинских технологий.

При оценке влияния выявленных несоответствий на качество оказанной медицинской помощи эксперт приводит логические заключения с аргументацией.

При обобщении результатов экспертизы качества медицинских услуг (помощи) выносится решение о соответствии (несоответствии) оказанной медицинской помощи требованиям Стандартов.

Указывается, что для управления качеством предоставляемой медицинской помощи, организации менеджмента качества и стандартизации в медицинской организации, организации и проведения внутренней экспертизы, в том числе клинического аудита в медицинской организации вне зависимости от формы собственности создается служба поддержки пациента и внутренней экспертизы.



Службу возглавляет руководитель, непосредственно подчиненный и назначаемый на должность первым руководителем медицинской организации, также утверждается должность заместителя первого руководителя по качеству медицинской помощи по усмотрению первого руководителя медицинской организации.

Структура и состав Службы утверждаются руководителем медицинской организации с учетом объема оказываемых медицинских услуг, профиля, мощности для организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях, количества прикрепленного населения для организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.

При отсутствии прикрепленного населения у субъекта здравоохранения структура и состав Службы утверждается с учетом численности медицинских работников или объема оказываемых медицинских услуг.

В субъектах здравоохранения, где штатная структура составляет не более 5 единиц, функция Службы возлагается на первого руководителя.

Правила также дополнены пунктом о том, что в Службе предусматриваются ставки врачей-экспертов, менеджеров здравоохранения, при необходимости социальных работников и психологов в зависимости от стандартов организации оказания медицинской помощи, правил оказания медицинской помощи и задач медицинской организации.

Для проведения клинического аудита привлекаются врачи, врачи-эпидемиологи, медицинские сестры, фармацевты, клинические фармакологи, экономисты и медицинские статистики как в качестве независимых привлеченных консультантов, так и из числа сотрудников медицинской организации.



Служба в рамках организации менеджмента качества и стандартизация медицинской помощи проводит методологическое руководство структурным подразделениям медицинской организации по внедрению и поддержанию международных и национальных стандартов аккредитации, самооценку на соответствие требованиям этих стандартов, внедряет и оценивает эффективность программ по непрерывному повышению качества и безопасности пациентов, а также сотрудники Службы проходят повышения квалификации по вопросам экспертизы качества медицинских услуг.

Предусматривается, что Служба на постоянной основе проводит работу по заключениям внешней экспертизы в части исполнения рекомендаций по доступности и своевременности медицинской помощи, соблюдения стандартов оказания медицинской помощи, правил оказания медицинской помощи.



Вместе с тем с 23 октября 2024 года вводится следующая норма:



Служба проводит учет и текущий анализ фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев, результаты которых вносятся в единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев.

Служба проводит учет медицинских инцидентов и направляет справку (сводную информацию) о каждом случае (событии) медицинского инцидента.

Также с 23 октября 2024 года вводятся в действие следующие пункты:



Служба при рассмотрении обращения проводит внутреннюю экспертизу по качеству предоставленной медицинской помощи на соответствие стандартам организации оказания медицинской помощи по профилю, правилам оказания медицинской помощи с привлечением независимых экспертов или профильных специалистов (при необходимости).

При этом служба проводит внутреннюю экспертизу путем анализа медицинских услуг (помощи) с учетом:

диагностических процедур: анализ своевременности и непредвиденных отклонений в проведенных диагностических мероприятиях для выявления заболеваний или состояний, которые могли привести к данному событию;

лечебных мероприятий: анализ соответствия лечебных действий (медикаментозная, оперативная, инвазивная) адекватности их выбора и выполнения, а также тактики ведения пациента;

профилактических мер: оценка проведенных профилактических действий для предотвращения возможных осложнений или повторных случаев;

реабилитационных мер: анализ эффективности и адекватности проведенных реабилитационных мероприятий с целью восстановления функциональных возможностей и улучшения качества жизни пациента после события.

Служба при выявлении нарушений стандартов организации оказания медицинской помощи по профилю медицинским работником при оказании медицинской помощи, что повлекло неблагоприятный исход лечения (смерть или инвалидизация, ухудшение, или без перемен) для здоровья и жизни пациента, наличия оснований и подтверждающих доказательств о причинении вреда жизни и здоровью пациента, установления признаков страхового случая, предоставляет руководителю субъекта рекомендации с обоснованием о направлении данного обращения на заседание Независимой экспертной комиссии со всеми материалами (медицинская документация, фото-, видеоматериалы, договор, чеки и другие материалы, относящиеся к обращению), в том числе из информационных систем.

При этом срок рассмотрения обращения и предоставления рекомендации о направлении данного обращения на заседание Независимой экспертной комиссии первому руководителю субъекта здравоохранения не превышает 20 рабочих дней.

При отсутствии нарушений стандартов организации оказания медицинской помощи по профилю со стороны медицинского работника при оказании медицинской помощи служба регистрирует данный случай как медицинский инцидент в едином реестре учета фактов медицинского инцидента и страховых случаев.

После одобрения руководителем субъекта здравоохранения Служба в течение трех рабочих дней направляет информацию о случаях (событиях) медицинского инцидента в организацию, определенную уполномоченным органом в области здравоохранения.

При отсутствии у субъекта здравоохранения Службы, обращение рассматривается первым руководителем субъекта здравоохранения с привлечением независимых экспертов или профильных специалистов (при необходимости).

Также в новой редакции говорится, что государственным органом, местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы и Фондом социального медицинского страхования внешняя экспертиза качества медицинских услуг (помощи) проводится в том числе с привлечением независимых экспертов в области здравоохранения.



При отсутствии условий для привлечения независимых экспертов, наличия конфликта интересов независимого эксперта у организаций здравоохранения, имеющих право предоставлять независимых экспертов, а также в промежуток времени от завершения гражданско-правовых (договорных) отношений между организациями здравоохранения, имеющими право предоставлять независимых экспертов и государственным органом и до завершения конкурсных процедур, а также отсутствие независимого эксперта по данной специальности для оценки качества медицинской помощи привлекаются профильные специалисты в области здравоохранения решением:

государственного органа;

территориального подразделения государственного органа;

местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы;

Фондом социального медицинского страхования.

Профильные специалисты в области здравоохранения по итогам оценки качества медицинской помощи предоставляют в рамках своей компетенции заключение с выводами по качеству оказания медицинских услуг (помощи) со ссылкой на нормативные правовые акты, стандарты оказания медицинской помощи, правила оказания медицинской помощи, клинические протоколы диагностики и лечения, научно-доказательные опубликованные данные для формирования аргументированных выводов и внесения в заключение внешней экспертизы качества медицинских услуг (помощи).

Предусматривается, что при выявлении нарушений стандартов организации оказания медицинской помощи, правил организации оказания медицинской помощи при летальных исходах, вреде здоровью человека, опасного для его жизни, либо иного вреда здоровью, повлекшего за собой:

потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа;

утрату органом его функций;

неизгладимое обезображивание лица;

признаки стойкой утраты трудоспособности, прерывания беременности,

государственный орган направляет материалы по результатам проверки в органы внутренних дел для принятия процессуального решения.

Приказ вводится в действие с 8 июля 2024 года.