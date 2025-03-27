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Право

Как работает служба поддержки пациента и внутренней экспертизы: обновлены правила

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 11:43 Фото: Zakon.kz
Приказом и. о. министра здравоохранения от 14 марта 2025 года внесены изменения и дополнения в правила организации и проведения внутренней и внешней экспертизы качества медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлено несколько пунктов правил.

Так, говорится, что для управления качеством предоставляемой медицинской помощи, организации менеджмента качества и стандартизации в медицинской организации, организации и проведения внутренней экспертизы, в том числе клинического аудита в медицинской организации вне зависимости от формы собственности, создается служба поддержки пациента и внутренней экспертизы.

Службу возглавляет руководитель, непосредственно подчиненный и назначаемый на должность первым руководителем медицинской организации, также утверждается должность заместителя первого руководителя по качеству медицинской помощи по усмотрению первого руководителя медицинской организации.

Структура и состав службы утверждаются руководителем медицинской организации с учетом объема оказываемых медицинских услуг, профиля, мощности для организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях, количества прикрепленного населения для организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.

При отсутствии прикрепленного населения у субъекта здравоохранения структура и состав службы утверждается с учетом численности медицинских работников или объема оказываемых медицинских услуг.

В субъектах здравоохранения, где штатная структура составляет не более 5 единиц, функция службы возлагается на первого руководителя.

Служба обеспечивается постоянно функционирующим телефоном доверия и кабинетом для приема граждан, расположенным на первом этаже медицинской организации.

Информация о функционировании телефона доверия размещается на официальном сайте медицинской организации и в интернет-платформах, а также на видном месте в залах ожидания (холлах), регистратуре и кабинетах врачей.

Службой проводится экспертиза:

в организациях, оказывающих стационарную или стационарозамещающую помощь, не менее 15% пролеченных случаев в месяц, а также все случаи:

  • случаи непрофильной госпитализации;
  • количество отказов в экстренной госпитализации;
  • количество переданных активов в ПМСП после выписки из стационара, а также отказов в экстренной госпитализации (100%);
  • летальных исходов;
  • осложнений, в том числе послеоперационных;
  • внутрибольничных;
  • повторной госпитализации по одному и тому же заболеванию в течение одного месяца вследствие некачественного предыдущего лечения;
  • увеличения или уменьшения сроков лечения;
  • расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов;
  • необоснованной госпитализации;
  • 20% от случаев проведенных гемотрансфузий.

в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь:

  • не менее 10% экспертиз за месяц:
  • пролеченных случаев, амбулаторных карт лиц, подлежащих иммунизации против инфекционных заболеваний;

а также все случаи:

  • материнской смертности;
  • смерти на дому детей от 0 до 5 лет включительно;
  • смерти на дому лиц трудоспособного возраста от заболеваний;
  • несвоевременной вакцинации или отсутствия вакцинации против инфекционных заболеваний;
  • патронажного посещения беременных и новорожденных (100%);
  • наблюдение на дому за детьми при острых заболеваниях, не требующих госпитализации на стационарное лечение;
  • эффективность лечения и анализ контрольной реакции после химиотерапии;
  • запущенных форм онкологических заболеваний и туберкулеза;
  • первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста;
  • осложнений беременности, управляемых на уровне организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
  • наблюдений за пациентами после выписки из стационара (за детьми, за женщинами в послеродовом периоде), за пациентами с болезнями системы кровообращения (после инсультов и инфарктов).

в организациях скорой медицинской помощи экспертиза качества медицинских услуг не менее 10% обслуженных вызовов за квартал, в том числе все случаи:

  • выезда к пациенту после отказа в госпитализации медицинской организацией, оказывающей стационарную помощь;
  • отказа от медицинской помощи с указанием возможных последствий, оформленных записью в медицинских документациях, в том числе в электронной форме, подписанной пациентом либо его законным представителем, а также медицинским работником;
  • отказа от подписания пациентом либо его законным представителем отказа от медицинской помощи, с соответствующей записью об этом в медицинской документации, в том числе в электронной форме, подписанной медицинским работником;

повторных вызовов по одному и тому же заболеванию в течение суток с момента первого вызова, за исключением случаев:

  • летальности при вызовах: смерть до прибытия бригады, смерть в присутствии бригады;
  • отказа от медицинской помощи с указанием возможных последствий, оформленных записью в медицинских документах, в том числе в электронном формате, и подписанной пациентом либо его законным представителем, а также медицинским работником;

в организациях восстановительного лечения и медицинской реабилитации – ежеквартально все случаи:

  • летальных исходов;
  • перевода в больничные организации;
  • увеличения или уменьшения сроков лечения;
  • количество вызовов скорой медицинской помощи;
  • оказание первой медицинской помощи при возникновении острых заболеваний;
  • больничного травматизма;
  • внутрибольничных инфекций.

в организациях по оказанию паллиативной помощи и сестринского ухода – ежеквартально все случаи:

  • летальных исходов;
  • внутрибольничных инфекций;
  • больничного травматизма.

В организациях, осуществляющих деятельность в сфере службы крови, проводится экспертиза качества медицинских услуг не менее 20% медицинских карт доноров в квартал, а также проводится контроль соблюдения приказа Минздрава от 20 октября 2020 года "Об утверждении номенклатуры, правил заготовки, переработки, контроля качества, хранения, реализации крови, ее компонентов, а также правил переливания крови, ее компонентов".

Также служба проводит учет и текущий анализ фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев, результаты которых вносятся в единый реестр учета фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев.

Служба проводит учет медицинских инцидентов и направляет справку (сводную информацию) о каждом случае (событии) медицинского инцидента.

Служба изучает:

  • внутренние индикаторы, утвержденные в настоящей медицинской организации в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, правилами оказания медицинской помощи, в том числе индикаторы, изложенные в приложении 1 к правилам (в соответствии с возможностью применения к данному конкретному профилю);
  • планы корректирующих мер и их исполнение по результатам прошедших экспертиз;
  • заключения клинических аудиторов;
  • результаты анкетирования и интервьюирования пациентов, результаты работы по обращениям;
  • результаты анализа медицинских инцидентов;
  • результаты анализа доступности населения к службе посредством официальных источников, размещенных на интернет платформах, контактных номеров телефона доверия;
  • анализ эффективности работы и доступности расположения кабинета приема граждан;
  • ход исполнения программы по управлению рисками;
  • анализ обращений пациентов либо его супруга (супруги), близких родственников или законных представителей в случае несогласия с заключением независимой экспертной комиссии о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, с указанием количества случаев, признанных медицинским инцидентом, или наличия факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, с указанием количества и суммы страховой выплаты.

По результатам проведенного анализа оценивается деятельность структурных подразделений и в целом медицинской организации.

Правила также дополнены новым пунктом, в котором говорится, что руководитель службы или заместитель первого руководителя по по качеству медицинской помощи оценивает деятельность путем оценки достижения индикаторов эффективности деятельности службы согласно приложению 1-2 к правилам.

Также говорится, что местными органами государственного управления здравоохранением областей и городов внешняя экспертиза качества медицинских услуг и оплата услуг субъектов здравоохранения проводится в рамках мониторинга исполнения договорных обязательств по качеству и объему медицинских услуг в отношении медицинских организаций, в том числе оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы.

Кроме того, правила дополнены приложением, в котором содержатся индикаторы эффективности деятельности службы поддержки пациентов и внутренней экспертизы в рамках оценки деятельности.

Приказ вводится в действие с 6 апреля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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