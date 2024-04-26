Новые изменения в Правила дорожного движения
В частности, изменения коснулись скорости движения в населенных пунктах.
Так, разрешается движение:
- транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением грузовых автомобилей, автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч;
- грузовых автомобилей, автобусов со скоростью не более 50 км/ч;
- транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.
Как поясняется, ДТП с участием грузовых автомобилей многократно увеличивают тяжесть последствий в них. Введение данной нормы позволит снизить количество ДТП с участием грузовых автомобилей.
"При скорости 50 км/ч значительно снижается смертность и травматизм. По статистике ВОЗ, снижение скоростного режима до 50 км/ч снижает вероятность летального исхода при ДТП на 25%, повышает шансы на выживание", – поясняют в МВД.
Вместе с тем из правил исключена норма о том, что разрешается заезжать на велосипедную полосу, обозначенную знаком 4.5, при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части дороги.
Новые таблички
Также в правилах появятся новые таблички:
- Табличка 7.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, а табличка 7.4.2 в том числе и с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;
- табличка 7.4.3 – на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т;
- табличка 7.4.8 – на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками "Опасный груз";
- 7.4.8а "Электромобили". Указывает на места для зарядки электромобилей и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника;
- 7.4.8б - "Электросамокат".
- 7.4.8в – "Вид маршрутного транспортного средства".
Вносится дополнение, что табличка 7.4.14 не распространяет действие знака на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси.
Табличка 7.4.15 не распространяет действие знака на электросамокаты.
Табличка 7.4.16 не распространяет действие знака на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника.
Кроме того, в правила внесена новая глава "Знаки переменной информации", в которой говорится, что знаки переменной информации служат для отображения предупреждающих, запрещающих, предписывающих и информационных дорожных знаков, а также текстовых сообщений в реальном времени.
Как поясняется, поправки разработаны в целях совершенствования и актуализации законодательства в сфере дорожного движения, а также в целях приведения норм приказа в соответствие с Национальным стандартом СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 мая.
Вместе с тем МВД приказом от 17 апреля 2024 года уже приняло некоторые поправки в ПДД.
Так, в населенных пунктах разрешается движение:
- транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением автобусов и специальных режимов движения, установленных соответствующими дорожными знаками, но не более 90 км/ч;
- автобусов со скоростью не более 50 км/ч;
- транспортных средств в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/ч.
При повороте налево на перекрестках разъезд транспортных средств встречного направления осуществляется с правой стороны, за исключением случаев проезда перекрестков с особыми геометрическими параметрами, не позволяющими осуществить такой маневр.
Вне зависимости от радиуса, разворот осуществляется при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.
Также появился новый сигнал светофора. Зеленый "+" - образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный сигнал светофора.
Выключенный зеленый "+" -образный сигнал информирует о том, что для транспортных средств встречного направления включен разрешающий зеленый сигнал светофора.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новые дорожные знаки. Речь идет об изменениях и дополнениях в Национальный стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения", который вступит в действие уже 1 мая 2024 года.