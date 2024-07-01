Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Социальная защита населения

Оформить пособия на рождение, по уходу за ребенком и многодетной семье можно через банковские приложения.

Министерство труда регламентировало Порядок оказания соответствующих услуг через объекты информатизации банков второго уровня.

При возникновении права на назначение указанных пособий заявитель инициирует формирование заявления посредством объекта информатизации БВУ в автоматизированном режиме.

Объект информатизации БВУ получает сведения о заявителе через шлюз "электронного правительства" из соответствующих ИС государственных органов или организаций посредством запроса.

После получения сведений объект информатизации БВУ осуществляет запросы в АИС "Е-макет" на получение сведений об отсутствии фактов назначения, подачи заявления или согласия через проактивную услугу на ее назначение.

Далее формируется электронное заявление, с которым заявитель ознакамливается и подписывает своей ЭЦП.

В АИС "Е-макет" автоматически формирует электронный макет дела с электронным проектом решения и направляет его в уполномоченный орган по назначению пособия.

Как госорганы будут оказывать помощь казахстанцам в трудной жизненной ситуации

Министерство труда утвердило Правила координации работы по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержкой в пределах компетенции государственных органов.

Правила направлены на межведомственную координацию государственных органов в сфере образования, здравоохранения, занятости, социальной защиты населения, спорта, культуры, туризма, общественного развития и семейной политики, жилищных отношений, молодежной политики, внутренней политики, внутренних дел с момента выявления лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказанию всесторонней поддержки в пределах компетенции.

Межведомственное взаимодействие при оказании комплексных услуг направлено на решение следующих задач:

обеспечение доступа к достоверной, своевременной информации о наличии гарантированных прав, мерах государственной поддержки и способах их получения;

обеспечение оптимизации и стандартизации документооборота для последующего эффективного мониторинга выхода лиц (семей) из ТЖС;

обеспечение качества и согласованности оказания услуг;

обеспечение ведения отчетности выполнения индивидуального плана работы (ИПР) на всех уровнях и всеми участвующими государственными органами и организациями в пределах компетенции;

использование технологий социальной работы, предусмотренные профессиональными стандартами "Социальная работа и другие профессии социальной сферы" и способствующие формированию устойчивости получателя услуг;

активное вовлечение лиц (семей), оказавшихся в ТЖС, в мероприятия, предусмотренные в ИПР, для выхода из ТЖС.

Судебная система

С 15 июля Академию правосудия передают в ведение Высшего судебного совета. Ранее она находилась при Верховном суде.

Академия правосудия при Высшем судебном совете реализует образовательные программы послевузовского образования, осуществляет переподготовку, повышение квалификации кадров судебной системы и научную деятельность.

Высший судебный совет является уполномоченным органом, осуществляющим общее управление Академией.

Образование, статус и организация работы Академии определяются Президентом РК.

Аналогичные поправки внесены в закон "О Высшем Судебном Совете".

Штатная численность Академии правосудия при Высшем судебном совете РК установлена в количестве 55 единиц.

Лицам, окончившим обучение в Академии правосудия при Высшем судебном совете РК, прохождение стажировки не требуется в течение четырех лет со дня окончания обучения.

Газоснабжение

С 1 июля в законе "О газе и газоснабжении" добавилось новое понятие "производственный объект производителя сжиженного нефтяного газа"– комплекс зданий и сооружений, включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, эстакады автомобильного, а также железнодорожного (при наличии) налива сжиженного нефтяного газа, технические устройства и коммуникации, предназначенные для приема углеводородного сырья, производства, хранения, слива, налива, прокачки, транспортировки, отгрузки и реализации сжиженного нефтяного газа, соответствующего требованиям законодательства РК в области технического регулирования.

Производственные объекты производителей сжиженного нефтяного газа должны быть оснащены эстакадами автомобильного налива сжиженного нефтяного газа.

Реализация сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке РК осуществляется в рамках плана поставки. План поставки формируется посредством информационной системы уполномоченного органа.

Правила ведения реестра владельцев газонаполнительных и автогазозаправочных станций изменили в Казахстане

Ведение реестра осуществляется территориальными подразделениями уполномоченного органа в области промышленной безопасности по обновленной форме, в которой содержатся пояснения по ее заполнению.

Для формирования реестра владелец подает заявление в виде электронного документа или документа на бумажном носителе в территориальное подразделение по местонахождению объекта с приложением копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения.

К заявлению прилагаются:

паспорт сосуда, работающего под давлением, использующих их для хранения сжиженного нефтяного газа, содержащий полную информацию о техническом характеристики и постановке на учет опасного технического устройства;

письмо-согласование проектной документации или документ содержащий сведения о согласовании проектной документации объекта либо акт приемки объекта в эксплуатацию.

После рассмотрения заявления территориальное подразделение в течение 3 рабочих дней представляют в уполномоченный орган в области промышленной безопасности сведения.

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности опубликовывает реестр в течение 3 рабочих дней на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Возобновляемые источники энергии

С 1 июля частично вводятся в действие поправки в некоторые законодательные акты по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики.

Закон направлен на дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и развития отрасли энергетики.

Для развития возобновляемой энергетики малой генерации введено понятие "маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии" - технические устройства мощностью не более 200 киловатт, производящие электрическую и/или тепловую энергию с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Владельцы маломасштабных ВИЭ, как и сейчас, смогут использовать электроэнергию и/или тепловую энергию, выработанную такими объектами, на свои нужды, продавать излишки электроэнергии энергоснабжающей организации.

Физическое лицо, являющееся нетто-потребителем электрической энергии, вправе не регистрироваться в качестве ИП в связи с осуществлением деятельности по выработке электрической энергии и (или) тепловой энергии или продаже электрической энергии, произведенной маломасштабным объектом по использованию возобновляемых источников энергии.

Банки и МФО

С 1 июля банкам и банковским организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, запретили выдавать банковские займы, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, гражданам, имеющим просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше 90 календарных дней.

Данный запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения банковского займа или микрокредита физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, на улучшающих условиях, предусматривающих изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения или размера периодических платежей или изменение в сторону уменьшения или полную отмену неустойки (штрафа, пени).

В случаях перехода жилища в собственность банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или передачи жилища по акту и отсутствия у залогодателя - физического лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения, в собственности иного жилища он вправе в течение 30 календарных дней обратиться в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, с заявлением о передаче ему в аренду такого жилища, в том числе с условием его выкупа.

При принудительном прекращении права собственности на единственное жилище граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, а также семей, имеющих и воспитывающих несовершеннолетних детей, или в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй группы с постоянной или временной регистрацией по месту жительства, выселение в отопительный сезон запрещается.

Для МФО устанавливается запрет:

заключать договоры, предусматривающие сотрудничество с ЧСИ для взыскания с заемщика суммы долга по договору о предоставлении микрокредита, а также заключать соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа с ЧСИ, являющимся аффилированным лицом микрофинансовой организации;

обращаться за совершением нотариальных действий к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом микрофинансовой организации;

увеличивать срок действия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом, без его согласия и на условиях, не обеспечивающих сохранение либо улучшение условий договора о предоставлении микрокредита.

Коллекторскому агентству запрещается:

заключать соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа с ЧСИ, являющимся аффилированным лицом коллекторского агентства.

обращаться за совершением нотариальных действий к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом коллекторского агентства.

Подозрительные денежные переводы начнут блокировать с 22 июля.

Вводятся в действие поправки по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации.

В частности, введен антифрод-механизм, в рамках которого будут применяться меры против интернет-мошенничества и использования финансовых организаций в противоправных целях.

Операторы связи при угрозе или возникновении ЧС социального характера, природного и техногенного характера, а также при введении ЧП обязаны предоставлять по запросу оперативных штабов мобильные станции связи в их распоряжение.

Виртуальные операторы сотовой связи вправе предоставлять услуги связи в случае получения разрешения в порядке, установленном ЗРК "О разрешениях и уведомлениях".

В перечень документов с индивидуальным идентификационным номером добавлено медицинское свидетельство о рождении ребенка.

Государственный контроль за архитектурной, строительной деятельностью будут осуществлять посредством автоматизированной информационной системы.

В автоматизированный реестр вносятся сведения и данные о физических, юридических лицах, осуществляющих деятельность в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

В случае выявления нарушений автоматизированный реестр формирует и направляет субъектам уведомление об устранении нарушений.

Иностранцы, миграция населения

С 17 июля вводится новое основание отказа иностранцам в гражданстве.

Ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется, если ходатайствующее лицо не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Также к функциям органов внутренних дел добавили осуществление в пределах компетенции государственного контроля в области миграции населения.

Субъектами государственного контроля являются физические и юридические лица, принимающие иностранцев и лиц без гражданства или использующие иностранную рабочую силу.

Государственный контроль проводится в форме внеплановых проверок.

Основания внеплановой проверки:

обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам и обстоятельствам, свидетельствующим о незаконном пребывании иностранцев, лиц без гражданства, а также о гражданах РК, нарушающих законодательство РК в области миграции населения;

требования прокурора;

обращения государственных органов по конкретным фактам и обстоятельствам, свидетельствующим о незаконном пребывании иностранцев, лиц без гражданства, а также о гражданах РК, нарушающих законодательство РК в области миграции населения;

поручения органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным УПК.

Представители субъектов контроля при проведении проверки обязаны:

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица территориальных органов полиции на территорию и в помещения субъекта контроля;

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РК, и в соответствии с предметом проверки представлять должностному лицу территориальных органов полиции документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки;

сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проверки в день окончания проверки;

не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы (сведения) субъектов контроля в период проведения проверки;

обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.

Министерство труда обновило форму ходатайства о присвоении статуса беженца.

Недра, недропользование

Как будут вносить поправки в Кодекс о недрах

С 1 июля 2024 года вносить изменения и дополнения в Кодекс "О недрах и недропользовании" разрешается законом, не предусматривающим внесение изменений и дополнений в другие законодательные акты РК, за исключением проектов законов, разрабатываемых в порядке законодательной инициативы Президента РК.

Государственные закупки

Усилены меры безопасности в госзакупках с применением особого порядка

Теперь список потенциальных поставщиков формируется организатором с учетом разрешения на работы с использованием сведений, составляющих государственные секреты, выдаваемого в установленном порядке КНБ и его органами. Копия разрешения представляется организатору нарочно на бумажном носителе.

Ранее такое разрешение можно было также предоставить посредством веб-портала вместе с ходатайством о включении в список потенциальных поставщиков.

Также от потенциального поставщика требуется дача обязательства о неразглашении служебной информации ограниченного распространения. Такое обязательство представляется посредством веб-портала вместе с ходатайством о включении в список потенциальных поставщиков.

Для государственных органов, осуществляющих разведывательную и контрразведывательную деятельность, их учреждений и подведомственных организаций исключена обязанность размещения на веб-портале ежеквартального отчета о государственных закупках.

Образование

Расширены функции Министерства науки и высшего образования (МНВО)

К функциям МНВО добавили разработку и утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению.

Определены условия предоставления ведущим ученым творческих отпусков.

МНВО дополнило Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО) новым пунктом 65:

Предоставление творческого отпуска ведущим ученым, работающим в ОВПО, осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона "О науке".

Порядок и условия предоставления творческого отпуска, а также отработки или возмещения расходов определяются внутренними документами ОВПО.

Напомним, в п.3 ст.13 закона "О науке" говорится:

Ведущие ученые, работающие в ОВПО, научных организациях, при наличии непрерывного научно-педагогического стажа работы в данной организации не менее 5 лет, в целях завершения работ научного и научно-педагогического характера, включая подготовку и публикацию научных трудов в международных рецензируемых издательствах (журналах), определяемых уполномоченным органом, имеют право на творческий отпуск сроком до одного года с сохранением средней заработной платы за счет собственных средств организации.

Творческий отпуск предоставляется не более 1 раза в 10 лет. По завершении творческого отпуска ведущий ученый обязан отработать в данной организации в течение 3 лет.

В случае осуществления ведущим ученым научно-педагогической и научно-исследовательской работы в период творческого отпуска в иных ОВПО, научных организациях творческий отпуск аннулируется.

В Правила распределения, расходования, мониторинга и отчетности средств Фонда поддержки инфраструктуры образования внесли уточнения.

Теперь при изменении характеристик объекта среднего образования, включенного в Предварительный перечень объектов среднего образования, либо необходимости его исключения из Предварительного перечня, МИО в письменной форме уведомляет Уполномоченный орган.

По объектам среднего образования, строительство которых финансируется за счет средств Фонда, финансирование за счет других источников не допускается, за исключением объектов по которым гражданско-правовые сделки ранее финансировались за счет средств бюджета и зарегистрированы в территориальных подразделениях казначейства.

МИО ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют Уполномоченному органу отчет об использовании средств счета Фонда по форме с приложением пояснительной записки, содержащей информацию об освоении средств (в разрезе расходов на строительно-монтажные работы, управление проектом, авторский и технический надзор), объемах выполненных работ, о готовности объекта, планируемом сроке ввода объекта в эксплуатацию, количестве созданных временных рабочих мест в разрезе каждого проекта.

Отслужившие в армии казахстанцы и кандасы получат приоритет при распределении мест в студенческих общежитиях.

Соответствующие дополнения внесены в Правила распределения мест в общежитиях организаций высшего и (или) послевузовского образования.

Во вторую очередь при распределении мест теперь входят:

лица с инвалидностью третьей группы, лица, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью, лица, получающие государственное социальное пособие по случаю потери кормильца, лица, получающие государственную адресную социальную помощь, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, кандасы, а также граждане РК, выслужившие установленный срок срочной воинской службы на время первого года обучения в государственных ОВПО или ОВПО, более 50% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или ОВПО, в которых размещен государственный образовательный заказ.

Изменено Типовое положение о диссертационном совете

В ОВПО диссертационные советы создаются на 3 календарных года и функционируют при наличии по соответствующим направлениям подготовки кадров докторантуры:

лицензии и приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по программе докторантуры;

образовательных программ докторантуры в Реестре образовательных программ послевузовского образования в течение последних 3 лет;

образовательных программ докторантуры, аккредитованных со сроком не менее 3 лет и включенных в Реестр аккредитованных образовательных программ ОВПО;

наличие контингента обучающихся по государственному образовательному заказу по направлению подготовки на 1, 2 и 3 году обучения, выделенного в соответствии с подпунктом с подпунктом 3) пункта 15 Положения о Министерстве за последние 3 года.

Также изменены требования к созданию совместных диссертационных советов, порядок подачи заявки, а также требования к составу диссертационного совета.

Обновлены Требования к научным изданиям, рекомендуемым для публикации результатов научной деятельности

Перечень изданий Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК формируется из трех уровней:

научные издания первого уровня (список 1);

научные издания второго уровня (список 2);

научные издания третьего уровня (список 3).

Для защиты докторских диссертаций (PhD) в качестве публикации из Перечня изданий допускается 1 статья в журнале, включенном в список 1, 2 статьи в журнале, включенном в список 2, 3 статьи в журнале, включенном в список 3.

С учетом особенностей профессиональной деятельности органов национальной безопасности, МВД, МЧС, органов прокуратуры и Министерства обороны РК в Перечень изданий включаются научные издания, соответствующие следующим требованиям:

наличие свидетельства о постановке на учет в уполномоченном органе в области средств массовой информации, за исключением изданий, имеющих тираж менее 100 экземпляров в соответствии со статьей 12 ЗРК "О средствах массовой информации";

публикация научных работ по актуальным проблемам фундаментальных и прикладных исследований в сфере правоохранительной деятельности, обороны и безопасности, военных, военно-технических, общественных и гуманитарных наук;

использование стандартов по оформлению статей и пристатейных библиографических списков;

доступ к журналу через информационные ресурсы, за исключением научных изданий, содержащих государственные секреты;

международная направленность журнала, подразумевающая наличие публикаций иностранных авторов, а также международный состав редколлегии журнала, в той отрасли науки, по которой публикуется материал (кроме изданий, содержащих государственные секреты). В информационных ресурсах, где размещен журнал, приводятся данные членов редакционной коллегии с указанием степени и ученого звания (при наличии);

своевременность издания журнала и периодичность издания не менее четырех раз в год;

рецензирование статей специалистами, которые ведут исследования в областях, близких с их тематикой;

наличие статей на иностранном языке, кроме изданий, содержащих государственные секреты.

С 24 июля начнут действовать новые правила лицензирования начального, среднего и послесреднего, а также духовного образования

Правила устанавливают порядок выдачи лицензии на занятие образовательной деятельностью юридических лиц, предоставляющих начальное образование, основное среднее образование, общее среднее образование, техническое и профессиональное образование по специальностям, послесреднее образование по специальностям, а также военным, специальным учебным заведениям по группам специальностей, послесреднего образования по специальностям, духовное образование. (ранее в документе речь шла не о специальностях, а о квалификациях).

Для получения государственной услуги услугополучатель направляет заявление и документы по перечню в Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz

Услуга электронная (частично автоматизированная), оказывается на платной и бесплатной основе в срок до 30 рабочих дней.

Госуслуга включает в себя 3 подвида:

1. Выдача лицензии и/или приложения к лицензии;

2. Переоформление лицензии и/или приложения к ней;

3. Переоформление лицензии и/или приложения к ней при реорганизации юридического лица.

Утверждены в новой редакции Квалификационные требования к образовательной деятельности организаций, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, духовное образование.

В частности, установлено, что в учебных корпусах (зданиях) ВСЕХ учебных заведений должны быть созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями.

Ранее говорилось, что для малокомплектных школ данное требование действует при наличии данной категории лиц.

Также обновлены Критерии оценки организаций образования. В частности, исключаются понятия педагоги высшей и первой категории.

Внесены изменения в Номенклатуру видов организаций образования.

Из п.2 исключен пп.8 и перенесен в отдельный новый п.12 в следующей редакции:

Специальные организации образования:

психолого-медико-педагогическая консультация;

реабилитационный центр;

кабинет психолого-педагогической коррекции;

центр поддержки детей с аутизмом (расстройством аутистического спектра);

логопедический пункт.

Защита прав ребенка

Утверждены Правила работы регионального детского омбудсмена

Основными принципами деятельности- законность, независимость, доступность для детей, приоритетность защиты прав и законных интересов ребенка, объективность, гласность.

Региональный детский омбудсмен с момента получения информации о нарушениях прав детей:

незамедлительно доводит информацию о нарушениях прав ребенка до сведения Уполномоченного по правам ребенка в РК, Комитета по охране прав детей и акима соответствующей административно-территориальной единицы посредством оперативной связи (мобильной или электронной);

по каждому факту сообщения проводит профилактические беседы с родителями или иными законными представителями, а также лицами, на которых поступил сигнал о нарушениях ими прав ребенка, разъясняет их ответственность;

по каждому факту сообщения о нарушениях прав ребенка со стороны родителей или иных законных представителей, проживающих совместно с ребенком, незамедлительно сообщает в органы опеки и попечительства соответствующей административно-территориальной единицы и правоохранительные органы.

Региональный детский омбудсмен после подтверждения фактов нарушения прав несовершеннолетних в органах внутренних дел:

незамедлительно сообщает о принимаемых госорганами мерах в СМИ, соцсетях, принимает непосредственное участие в оказании помощи ребенку;

при угрозе жизни и здоровью ребенка, его психологическому и эмоциональному состоянию принимает меры по обеспечению личной безопасности ребенка, его родителей или законных представителей;

совместно с организацией образования организовывает психологическую поддержку, которая включает комплексную оценку ситуации, правовую консультацию о правах и обязанностях ребенка, разработку индивидуального плана работы по социальной реабилитации;

проводит рабочие встречи, осуществляет оперативный обмен информацией, разрабатывает совместные планы, создает рабочие группы из представителей госорганов соответствующей административно-территориальной единицы;

принимает участие в проверках, проводимых организациями и должностными лицами по вопросам, затрагивающим права ребенка;

направляет соответствующему государственному органу и/или должностному лицу рекомендации, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка;

организовывает принятие срочных мер по созданию безопасных условий для ребенка до принятия решения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав путем его размещения в медицинские организации либо организации, осуществляющие функции по защите прав детей (Центры адаптации несовершеннолетних, Центры поддержки детей, кризисные центры), где обеспечиваются первичные потребности ребенка, также обеспечивается раздельное доставление в ОВД потерпевшего ребенка и подозреваемого.

Несовершеннолетних нарушителей и подвергшихся насилию детей будут ставить на медико-социальный учет

Ведение медико-социального учета осуществляется в целях оказания медицинской, психологической, социальной помощи, адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых проводятся меры индивидуальной профилактики, а также координации по оказанию психологической, социальной и иной помощи, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся насилию, жестокому обращению и буллингу, либо несовершеннолетних, в присутствии которых совершены правонарушения против личности, а равно координации в реализации программы помощи несовершеннолетним, в отношении которых совершено насилие.

Основанием для постановки на медико-социальный учет является уведомление о постановке на профилактический учет несовершеннолетних органами внутренних дел, а также их родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их поведение.

Жилье

Правила назначения выплат за аренду жилья в частном жилищном секторе обновили в Казахстане

Назначение и осуществление выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде оказывается через филиалы "Отбасы банк".

Выплаты назначают гражданам, состоящим на учете в Единой республиканской электронной базе очередников:

лица с инвалидностью первой и второй групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

многодетные награжденные матери, многодетные семьи.

Основные требования, предъявляемые к услугополучателю:

гражданство РК;

состоять на учете в Единой республиканской электронной базе очередников в качестве нуждающегося в жилье;

3наличие совокупного дохода семьи (гражданина) за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 1 величины прожиточного минимума (43 407 тенге в 2024 году);

при исчислении совокупного дохода семьи (гражданина) учитываются доходы, полученные в РК за расчетный период:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

доходы от предпринимательской деятельности.

Допустимая для осуществления выплат общая площадь арендуемого жилища в зависимости от состава семьи:

от 1 до 3 членов семьи - не более 40 м кв;

от 4 до 5 членов семьи - не более 60 м кв;

6 и более членов семьи - не более 80 м кв.

Не допускается аренда жилища у близких родственников и супругов, в том числе бывших супругов, а также близких родственников супругов.

Акиматы будут автоматически проверять списки нуждающихся в жилье граждан

В Правила постановки на учет граждан РК, нуждающихся в жилище внесены дополнения, в соответствии с которыми местные исполнительные органы района, города областного значения, городов республиканского значения, столицы ежегодно проводят инвентаризацию списков очередности граждан РК, состоящих на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, в автоматизированном режиме посредством информационной системы, интегрированной с информационными системами государственных органов с целью актуализации списков очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище.

В случае отсутствия сведений в информационной системе либо изменений сведений о заявителе и членах его семьи, заявитель оповещается местными исполнительными органами посредствам sms-оповещения на мобильный телефон о необходимости обновить соответствующие документы через портал.

Мониторить места в студенческих общежитиях колледжей будут в Казахстане

Мониторинг фактически занятых студентами колледжей и училищ мест в общежитии осуществляется оператором путем получения сведений из:

информационной системы "Национальная образовательная база данных" в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов;

государственной базы данных "Физические лица" в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах, в т.ч. об их регистрации по месту жительства, за исключением иностранцев и лиц без гражданства;

информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

В случае отсутствия таких сведений в ИС "StudDom", оператор выборочно обзванивает проживающих в общежитии студентов.

Лицензирование деятельности по дезинсекции, дератизации

Со 2 июля вводятся в действие Квалификационные требования к лицензируемому виду деятельности на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения:

Наличие в штате врача или специалиста санитарно-эпидемиологической службы, имеющего высшее медицинское образование санитарно-эпидемиологического профиля, прошедшего сертификационный курс по вопросам дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения в организации образования и науки либо профессиональной саморегулируемой организации по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, прошедшими институциональную аккредитацию в аккредитационных органах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов; Наличие в штате инструктора-дезинфектора, имеющего техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) медицинское образование санитарно-эпидемиологического профиля, Наличие административно -бытовых и производственных помещений (специально оборудованных для приготовления и (или) расфасовки приманок, ловушек, рабочих растворов с использованием средств и (или) препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации), объекта хранения средств и (или) препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) и (или) аренды на срок не менее одного года (с государственной регистрацией в правовом кадастре), соответствующих санитарным правилам; Наличие минимальной материально-технической оснащенности на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) и (или) аренды, включающей:

- опрыскивающее и распыляющее оборудование;

- холодильное оборудование для хранения средств и (или) препаратов дератизации;

- средства индивидуальной защиты (костюмы, перчатки, головные уборы, респираторы);

- средства или препараты дезинфекции, дезинсекции и дератизации, разрешенных к применению на территории РК и ЕАЭС.

Юридические лица

С 1 июля в Казахстане запускают пилотный проект по ликвидации юридических лиц в автоматическом режиме

Пилотный проект будет реализован с 1 июля 2024 по 1 июля 2025 года во всех областях, городах республиканского значения и Астане.

Организация, принявшая решение о прекращении деятельности, должна опубликовать информацию о ликвидации ЮЛ, и затем подать заявление о прекращении деятельности с прикрепленным промежуточным ликвидационным балансом посредством веб-портала "Электронного правительства".

Направленные документы поступят в интегрированную систему налогового администрирования для проведения проверок, предусмотренных Налоговым кодексом.

В случае положительного решения по итогам проверок формируется приказ о государственной регистрации прекращения деятельности ЮЛ, либо об отказе в регистрации, который направляется в "Личный кабинет" организации.

Оплата за госрегистрацию прекращения деятельности ЮЛ осуществляется через платежный шлюз "Электронного правительства".

Прекращение деятельности могут оформить только коммерческие организации.

Здравоохранение

Для проведения экспертизы качества медицинских услуг будут привлекать не только независимых экспертов, но и профильных специалистов

Целью привлечения независимых экспертов и профильных специалистов является:

вынесение заключения об уровне качества оказываемых медицинских услуг (помощи), предоставляемых субъектами здравоохранения, с использованием индикаторов, отражающих показатель эффективности, полноты и соответствия оказываемых медицинских услуг (помощи) стандартам;

экспертиза медицинских услуг (помощи) для получения пациентам необходимого объема и надлежащего качества медицинской помощи на основе оптимального использования кадровых, материально-технических ресурсов субъектов здравоохранения и применения современных технологий здравоохранения;

обеспечение прозрачности и объективности оценки деятельности субъектов здравоохранения, компетенции медицинских работников, квалификационного уровня специалистов.

Профильные специалисты допускаются на оказание услуг по проведению экспертизы качества медицинских услуг (помощи) при соответствии следующим требованиям:

наличие диплома о высшем медицинском образовании;

наличие документа, подтверждающего наличие непрерывного трудового стажа не менее 7 лет по заявляемой специальности, а также осуществление деятельности по заявляемой специальности на момент проведения экспертизы, за исключением профессорско-преподавательского состава медицинских вузов, который имеет не менее 7 лет стажа работы;

свидетельство о присвоении первой и (или) высшей квалификационной категории или сертификата специалиста по соответствующей специальности/специализации с уровнем квалификации не ниже 7.2 (R), а для сотрудников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь не ниже 7.2 (I);

отсутствие от физических и юридических лиц одного и более обоснованных обращений на качество экспертизы в течение одного календарного года, подтвержденные решениями руководителя государственного органа по результатам заключения апелляционной комиссии в сфере оказания медуслуг.

Также внесены изменения в правила организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг.

Для управления качеством предоставляемой медицинской помощи, организации менеджмента качества и стандартизации в медицинской организации, организации и проведения внутренней экспертизы, в том числе клинического аудита в медицинской организации вне зависимости от формы собственности создается служба поддержки пациента и внутренней экспертизы.

При отсутствии прикрепленного населения у субъекта здравоохранения структура и состав Службы утверждается с учетом численности медицинских работников и (или) объема оказываемых медицинских услуг.

В субъектах здравоохранения, где штатная структура составляет не более 5 единиц, функция Службы возлагается на первого руководителя.

Службой на постоянной основе проводится работа по заключениям внешней экспертизы в части исполнения рекомендаций по доступности и своевременности медицинской помощи, соблюдения стандартов оказания медицинской помощи, правил оказания медицинской помощи.

С 1 июля вводится в действие Порядок прослеживаемости лекарственных средств, маркированных средствами идентификации.

Прослеживаемость лекарственных средств, маркированных средствами идентификации, обеспечивается путем представления УОЛС и субъектов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий сведений о вводе в оборот, о реализации или передачи, а также о выводе из оборота промаркированных лекарственных средств на территории РК.

Вводом лекарственных средств, маркированных средствами идентификации, в оборот на территории РК является:

при производстве лекарственных средств на территории РК - первичная возмездная или безвозмездная передача лекарственных средств от производителя лекарственных средств другому УОЛС с целью отчуждения такому лицу или для последующей реализации, которая делает их доступными для распространения или использования в соответствии с требованиями законодательства РК;

при ввозе лекарственных средств с территории государств, не являющихся государствами - членами ЕАЭС – выпуск таможенными органами РК лекарственных средств для внутреннего потребления по результатам направления в ИС МПТ уведомления о ввозе товаров в РК с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС;

при ввозе лекарственных средств с территории государств членов ЕАЭС - принятие на склад импортера в РК ввезенных лекарственных средств по результатам направления в ИС МПТ сведений о подтверждении кодов идентификации, заявленных импортером в уведомлении о ввозе товаров в РК с территорий государств-членов ЕАЭС.

При этом в Правила маркировки и прослеживаемости лекарственных средств внесены изменения, которые вводятся в действие с 5 июля.

В частности, добавлены нормы согласно которым:

Участник оборота лекарственных средств (УОЛС) на территории РК производит агрегирование упаковок лекарственных средств, имеющих один или несколько кодов товара GTIN (ГТИН) в транспортную упаковку, а также транспортных упаковок лекарственных средств в транспортную упаковку вышестоящего уровня с созданием нового кода идентификации транспортной упаковки, а также кода идентификации транспортной упаковки вышестоящего уровня с обеспечением информации о взаимосвязи кодов идентификации каждой вложенной упаковки с кодом идентификации создаваемой транспортной упаковки в целях обеспечения прослеживаемости оборота лекарственных средств по товаропроводящей цепи без необходимости вскрытия создаваемой транспортной упаковки.

УОЛС до передачи агрегированной упаковки следующему УОЛС представляет в ИС МПТ информацию об агрегировании упаковок. Передача УОЛС сведений о транспортной упаковке считается равнозначной передаче сведений о потребительских упаковках, содержащихся в этой транспортной упаковке по данным ИС МПТ.

Медицинские организации разделили на объекты высокого, среднего и низкого риска

К субъектам (объектам) контроля высокого риска отнесли медицинские организации:

оказывающие стационарную помощь (районная больница, номерная районная больница, многопрофильная межрайонная больница, городская больница, многопрофильная городская больница, многопрофильная городская детская больница, многопрофильная областная больница, многопрофильная областная детская больница);

родовспоможения;

оказывающие скорую медицинскую помощь и медицинскую авиацию;

осуществляющие деятельность в сфере службы крови;

стоматологические поликлиники (центр, кабинет);

фтизиопульмонологические организации;

онкологический центр или диспансер;

центры ядерной медицины;

организации медицины катастроф;

организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

К субъектам (объектам) контроля среднего риска относятся медорганизации:

оказывающие первичную медико-санитарную помощь (медицинский пункт, фельдшерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория, центр первичной медико-санитарной помощи, номерная районная поликлиника, районная поликлиника, городская поликлиника);

оказывающие специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях,

осуществляющие патологоанатомическую диагностику;

осуществляющие лабораторную диагностику;

оказывающие медицинскую помощь в области психического здоровья;

традиционной медицины.

К субъектам (объектам) контроля низкого риска отнесли медорганизации:

осуществляющие восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию;

оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход;

оказывающие доврачебную помощь.

Обновлены Перечни основных требований к оказанию государственных услуг по сертификации специалистов в области здравоохранения:

"Выдача сертификата специалиста для допуска к клинической практике". "Выдача сертификата специалиста в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий". "Выдача сертификата иностранному специалисту для допуска к клинической практике". "Выдача сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Услугополучатели, получившие медицинское или фармацевтическое образование в области здравоохранения за пределами РК, допускаются к сертификации, при условии признания их образования и (или) квалификации в соответствии с приказами министра просвещения РК от 28 июля 2023 года "Об утверждении Правил признания документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании" и министра науки и высшего образования РК от 12 июня 2023 года "Об утверждении Правил признания документов об образовании".

Услугополучатель для прохождения сертификации и подтверждения действующего сертификата специалиста через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz направляет территориальному департаменту Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК заявление.

Утверждены новые тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Налоги, поступления в бюджет

Внесены изменения в Перечень уполномоченных органов, ответственных за взимание поступлений в республиканский бюджет.

В частности, Министерство юстиции РК будет отвечать не только за взимане исполнительской санкции, но и за долю РК при распределении дополнительной, добавочной и индивидуальной пошлины.

Министерство финансов помимо прочих поступлений в бюджет будет отвечать за взимание платы за пропуск через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди.

Сельское хозяйство, растительный и животный мир

Внесены изменения в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства.

Поправки касаются механизма авансового субсидирования. В частности, в рамках механизма авансового субсидирования формируется отдельная очередность переводных заявок. Рассмотрение переводных заявок осуществляется в порядке очередности согласно дате и времени регистрации переводных заявок. Последующая переводная заявка рассматривается после рассмотрения предыдущей переводной заявки.

Затраты приобретенных удобрений подтверждаются производителем удобрений путем загрузки электронной счета-фактуры в формате "XML (eXtensible Markup Language)", выгруженной из ИС ЭСФ.

МСХ утвердило лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года.

Лимиты изъятия установлены для рыбохозяйственных водоемов международного и республиканского, а также местного значения.

Интеллектуальная собственность

Изменения в Правилах проведения экспертизы заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров.

В частности, уточнен порядок подачи заявки на наименование места происхождения товара.

Заявка подается через канцелярию экспертной организации, сайт экспертной организации или Портал. Перечень документов, содержащихся в заявке на географическое указание, наименование места происхождения товара, установлен статьей 29 Закона.

Заявка на регистрацию географического указания, наименования места происхождения товара и (или) предоставление права пользования географическим указанием, наименованием места происхождения товара представляется по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящим Правилам. Заявка на бумажном носителе подается в двух экземплярах.

Документ или документы, подтверждающие описание качества, репутации или иных характеристик товара, которые в значительной степени определяются его географическим происхождением, выдаются государственными органами в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона.

В нем говорится: "Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве географического указания, находится на территории РК, к заявке прилагается заключение местного исполнительного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель осуществляет хотя бы одну из стадий производства товара, оказывающую существенное влияние на формирование особых свойств товара.

Также к заявке прилагается документ или документы, подтверждающие, что определенное качество, репутация или другие характеристики заявленного товара в значительной степени определяются его географическим происхождением, выданные государственными органами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом".

Строительство

Обновлены Правила согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект.

Согласование проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов проводится с целью установления соответствия принятых проектных решений требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

Результатом согласования проектной документации является письмо-согласование.

Государственная услуга, оказывается в порядке очереди без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

Этим же приказом МЧС в новой редакции изложены Правила постановки на учет и снятия с учета опасных производственных объектов и опасных технических устройств.

Постановка на учет и снятия с учета опасных производственных объектов осуществляется территориальными департаментами Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

Постановке на учет опасных производственных объектов подлежат опасные производственные объекты, введенные в эксплуатацию и прошедшие идентификацию.

Территориальные департаменты и местные исполнительные органы районов, городов республиканского и областного значения, столицы самостоятельно снимают с учета ликвидированные или выведенные из эксплуатации опасные производственные объекты и (или) опасные технические устройства, ранее состоящие на учете в случае отсутствия возможности лицами, эксплуатирующими опасные производственные объекты или опасные технические устройства подать заявление о снятие с учета.

Государственные услуги, цифровизация

Реестр госуслуг дополнен новыми услугами:

Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объектах органов внутренних дел РК. Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг. Выдача разрешения на осуществление деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов. Субсидирование переработки рыбной продукции. Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов рыбного хозяйства. Выдача лесорубочного и лесного билета. Выдача лицензии на импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров (в частности, специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации или шифровальных (криптографических) средств, а также сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров). Включение (исключение) программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр (из реестра) доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности. Выдача лицензии на предоставление услуг в области связи. Выдача разрешения виртуальному оператору сотовой связи.

Утверждены Правила работы и информационного взаимодействия "Электронной биржи труда" и ИС "Рынок труда"

Единая цифровая платформа занятости ЭБТ включает 6 порталов (для содействия в трудоустройстве и подборе сотрудников, профессионального обучения в онлайн режиме, поддержки предпринимательских инициатив, автоматизации учета трудовых договоров, профессиональных квалификаций, оформления миграционных документов и трудоустройства иностранных граждан в РК).

В АИС "Рынок труда" пользователям предоставляются следующие сервисы:

размещение персональной информации соискателя в индивидуальной карте занятости (формирование резюме);

регистрация обратившихся лиц, в т.ч. в качестве лиц, ищущих работу, и безработных;

направление зарегистрированных лиц на активные меры содействия занятости;

оказание трудового посредничества зарегистрированным лицам и работодателям;

взаимодействие с работодателями по организации субсидируемых рабочих мест, по организации краткосрочного обучения;

дополнительные сервисы по согласованию с уполномоченным органом.

Между единой цифровой платформой занятости и АИС "Рынок труда" обеспечивается информационное взаимодействие посредством интеграции.

Монополии, развитие и поддержка конкуренции

Правила проведения анализа и мониторинга деятельности конгломератов утвердило АЗРК

Конгломерат – субъект рынка (группа лиц), занимающий (занимающая) доминирующее или монопольное положение на соответствующем и смежном товарном рынках, за исключением банковских холдингов, банков и их дочерних организаций, а также единого закупщика электрической энергии и расчетного центра балансирующего рынка.

Анализ деятельности конгломератов включает следующие этапы:

изучение сведений по объемам производства и реализации, об отпускных ценах и уровне доходности товаров, реализуемых на товарных рынках, на которых положение конгломератов признано доминирующим или монопольным;

определение субъектов рынка (группы лиц), входящих в состав конгломерата.

Проведение мониторинга деятельности конгломератов включает следующие этапы:

1) сбор и обработка информации.

В качестве источников информации используются сведения конгломератов, уполномоченных госорганов, государственных информационных систем и иных открытых источников;

2) изучение полученной информации на предмет соблюдения конгломератом требований законодательства в области защиты конкуренции.

Антимонопольный орган ведет государственный реестр конгломератов и размещает его на официальном интернет-ресурсе.

Мониторинг проводится в соответствии с ежегодными планами-графиками, которые публикуют на официальном интернет-ресурсе антимонопольного органа не позднее 20 декабря текущего года.

Предпринимательская деятельность, торговля

Меры господдержки окажут казахстанским торговым организациям

Меры господдержки в виде субсидирования/гарантирования осуществляются по кредитам субъектов внутренней торговли, выданным банками второго уровня.

Обязательные условия для получения субсидий и гарантий:

обеспечение размещения для реализации, на торговой площади и (или) полочном пространстве не менее 20% от общей торговой площади и (или) полочного пространства, непродовольственные товары отечественного производства с маркировкой "Сделано в Казахстане";

обеспечение дополнительного размещения для реализации на торговой площади и (или) полочном пространстве не менее 20% от общей торговой площади и (или) полочного пространства, продовольственные товары отечественного производства с маркировкой "Сделано в Казахстане";

реализация на территории объекта продовольственных товаров, в том числе социально значимых продовольственных товаров;

применение национального каталога товаров.

СМИ, Интернет

Ограничивать доступ к сайтам и иностранным онлайн-платформам будут в Казахстане

Утверждены Правила об ограничении доступа к интернет-ресурсам, иностранным онлайн-платформам и сервисам обмена мгновенными сообщениями по предписанию уполномоченного органа в области средств массовой информации.

Мониторинг материалов с нарушениями законодательства, размещаемых пользователями сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляется на основании обращения пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями при условии неоднократности нарушения.

По выявленным нарушениям уполномоченный орган направляет в адрес администрации иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями уведомительное письмо об удалении информации.

При неисполнении иностранной онлайн-платформой пункта 3 статьи 66 Закона, в течение восьми месяцев после отправки уведомления, уполномоченный орган направляет в государственную техническую службу запрос о предоставлении статистических данных по параметрам пропускной способности трафика иностранной онлайн-платформы в разрезе региональных объектов системы централизованного управления сетями телекоммуникаций РК в разный период времени суток.

Государственная техническая служба после получения запроса от уполномоченного органа проводит сбор и анализ статистических данных по параметрам пропускной способности трафика иностранной онлайн-платформы и направляет результаты анализа в уполномоченный орган.

Далее при не устранении нарушения:

в течение 8 месяцев – блокируют 10% трафика;

в течение 1 года – 50%;

в течение 1,5 года – 90%.

Труд, техника безопасности на рабочих местах

Расширен перечень работников, обязанных проходить вводный инструктаж по технике безопасности

В Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда внесены дополнения.

Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят с работниками (за исключением категорий работников, определенных руководителем, подлежащих обучению по курсу безопасность и охрана труда) при приеме на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности.

Правила дополнены новыми нормами, согласно которым:

В целях безопасности труда вводный и первичный инструктаж по безопасности и охране труда проводят с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

Также вводный инструктаж проводится посетителям, при посещении ими производственных площадок и работникам подрядных организаций, производящих работы на территории опасного производственного объекта организации.



