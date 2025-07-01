Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Судебная система

С 1 июля в Казахстане начнут работать кассационные суды.

Кассационные суды образуются Президентом РК со статусом межрегионального суда.

Общее число судей кассационных судов утверждает Президент РК по представлению Председателя Верховного суда, согласованному с Высшим судебным советом.

Количество судей для каждого кассационного суда устанавливается председателем Верховного суда по согласованию с Высшим судебным советом на основании представления уполномоченного органа.

Кассационный суд состоит из председателя и судей.

Кассационный суд:

рассматривает судебные дела и материалы в качестве суда кассационной инстанции;

изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия нижестоящими судебными инстанциями;

осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Указом президента образованы в городе Астане:

Кассационный суд по гражданским делам. Кассационный суд по уголовным делам. Кассационный суд по административным делам.

Лимит штатной численности судей кассационных судов – 90 человек.

Также с 1 июля Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным местным и другим судам, в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Токаев назначил председателей и судей кассационных судов.

На должности председателей кассационных судов назначены:

по гражданским делам – Смайлов Аскар Спартакович;

по уголовным делам – Жумагулов Акан Маратович;

по административным делам – Нажмиденов Берик Тулеутаевич.

В КОАП добавлена новая глава, регламентирующая порядок пересмотра дел об административных правонарушениях в Верховном суде РК.

Верховный суд РК может в исключительных случаях пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты после их рассмотрения в кассационной инстанции по представлению судьи ВС РК или протесту генерального прокурора РК, если:

принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права;

принятое постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и национальной безопасности РК.

Судья ВС РК по ходатайству лиц, указанных в части четвертой статьи 851 КОАП, о необходимости пересмотра вступивших в законную силу судебных актов может истребовать для изучения дело об административном правонарушении.

По результатам изучения дела при наличии оснований вносит представление, в котором указываются:

дата и место внесения представления;

дело, по которому внесено представление, с указанием оспариваемых судебных актов;

мотивы и доводы внесения представления.

В случае ходатайства участниками производства по делам об административных правонарушениях о приостановлении исполнения судебного акта судья указывает об этом в представлении.

Председатель Верховного суда РК, генеральный прокурор РК вправе приостановить исполнение постановления об административном правонарушении до его пересмотра.

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов Верховным судом РК осуществляется в разумный срок.

Участие генерального прокурора либо по его поручению подчиненных прокуроров Генеральной прокуратуры РК обязательно.

ВС РК по итогам пересмотра принимает одно из следующих решений:

оставляет постановление суда кассационной инстанции без изменения;

изменяет постановление суда кассационной инстанции, оставив без изменения или отменив постановление апелляционной инстанции или постановление суда первой инстанции;

отменяет постановление судов кассационной и апелляционной инстанций, изменив постановление суда первой инстанции или оставив его без изменения;

отменяет постановление суда кассационной инстанции и направляет дело на новое судебное рассмотрение в суд кассационной инстанции;

отменяет постановление суда кассационной инстанции, а также постановление апелляционной инстанции и постановление суда первой инстанции и прекращает дело.

Постановление ВС РК вступает в законную силу со дня его оглашения и является окончательным.

В УПК добавлены нормы, которая определяют порядок пересмотра уголовных дел в кассационном порядке

Кассационный суд рассматривает:

кассационные жалобы о пересмотре приговоров, постановлений судов первой инстанции после их рассмотрения в апелляционной инстанции, приговоров, постановлений судов апелляционной инстанции;

протесты генерального прокурора и его заместителей, главного военного прокурора, главного транспортного прокурора на приговоры и постановления суда первой инстанции вне зависимости от их пересмотра в апелляционной инстанции, приговоры и постановления апелляционной инстанции.

По основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, кассационный суд рассматривает по отнесенным к его подсудности делам ходатайства о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам.

Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов в случае несоблюдения апелляционного порядка их обжалования, а также указанные в пункте 1 части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в кассационном порядке по протесту генерального прокурора, его заместителей, главного военного прокурора, главного транспортного прокурора при наличии оснований, предусмотренных статьей 485 настоящего Кодекса.

Суд кассационной инстанции после поступления кассационной жалобы истребует уголовное дело из соответствующего суда.

После получения дела суд кассационной инстанции в течение десяти суток направляет сторонам копии кассационной жалобы, протеста, а также извещение о рассмотрении дела в суде кассационной инстанции с указанием даты, времени, места проведения судебного заседания либо уведомление о возможности ознакомления с их электронными копиями через интернет-ресурс суда.

Дело должно быть рассмотрено в разумный срок, но не более шести месяцев со дня его поступления.

Председатель ВС РК по представлению председателя кассационного суда, Генеральный Прокурор РК вправе приостановить исполнение приговора, постановления суда для проверки в кассационном порядке на срок не более шести месяцев.

Также в УПК добавлена новая глава, которая регламентирует пересмотр судебных актов в Верховном Суде РК.

Верховный суд может в исключительных случаях пересмотреть вступившие в законную силу судебные акты после их рассмотрения в кассационной инстанции по представлению судьи Верховного суда РК или протесту генерального прокурора, если:

принятые судебные акты затрагивают государственные или общественные интересы, национальную безопасность государства либо могут привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей;

лицо отбывает пожизненное лишение свободы;

принятые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении судами норм права.

Внесены поправки в ГПК относительно работы кассационного суда по гражданским делам.

Так, кассационный суд по гражданским делам может с согласия сторон истребовать, принять в свое производство, рассмотреть и разрешить по правилам суда первой инстанции одно из однородных дел, находящихся в производстве районных (городских), областных и приравненных к ним судов.

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются в кассационном суде единолично судьей по правилам суда первой инстанции.

Гражданское дело истребуется из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке судьями кассационного суда.

Гражданское дело может быть истребовано из соответствующего суда для проверки в кассационном порядке генеральным прокурором, его заместителями либо по их поручению прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами, а также главным военным прокурором, главным транспортным прокурором.

В случае истребования гражданского дела у прокурора запрос суда кассационной инстанции об истребовании дела в связи с поступлением кассационной жалобы подлежит исполнению прокурором в течение тридцати рабочих дней со дня поступления дела в прокуратуру.

Кассационная жалоба о пересмотре судебного акта в кассационном порядке, подаваемая в кассационный суд, и ходатайство о принесении кассационного протеста должна содержать:

наименование суда или должностного лица, которым адресуется кассационная жалоба или ходатайство;

наименование лица, подающего кассационную жалобу или ходатайство о принесении протеста, и лица, в интересах которого они подаются, его место жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле;

перечисление участвующих в деле лиц с указанием места их жительства или места нахождения;

указание на суды, рассматривавшие дело в первой, апелляционной инстанциях, и содержание принятых ими решений;

указание на судебный акт, подлежащий пересмотру, опротестованию;

указания на то, в чем состоит нарушение норм материального и процессуального права и в чем состоит просьба лица, подающего жалобу или ходатайство о принесении протеста;

в случае подачи ходатайства о принесении протеста по основаниям, предусмотренным частью шестой статьи 438 Кодекса, в ходатайстве должно быть указано, в чем состоит исключительность основания для пересмотра судебных актов;

в кассационной жалобе, ходатайстве о принесении протеста, поданных представителем, должна содержаться ссылка на норму закона, на которой основываются требования.

Изменен состав Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде РК

Комиссия состоит из девяти членов – четырех судей областных и приравненных к ним судов, двух судей кассационных судов, одного судьи Верховного суда РК и двух судей в отставке.

В состав Комиссии не могут быть избраны председатель и председатели судебных коллегий Верховного суда, председатели кассационных судов, председатели и председатели судебных коллегий областных судов, судьи – члены Высшего судебного совета РК, комиссий по судейской этике филиалов Союза судей РК и Судебного жюри при Высшем судебном совете.

Кандидаты из числа судей кассационных судов избираются из числа кандидатов, рекомендованных пленарными заседаниями кассационных судов.

Документы, предусмотренные регламентом Комиссии, в отношении судьи, председателя районного суда и судьи областного суда представляются в Комиссию председателем областного суда, в отношении судьи кассационного суда – председателем кассационного суда, в отношении председателя и председателя судебной коллегии областного суда, председателя кассационного суда, судьи и председателя судебной коллегии Верховного суда, а также судей, ранее прекративших свои полномочия в связи с назначением их Президентом РК на должности, – председателем Верховного суда.

Токаев изменил состав Судебного жюри

Судебное жюри состоит из 13 судей – трех судей районных и приравненных к ним судов, четырех судей областных и приравненных к ним судов, трех судей кассационных судов и трех судей Верховного суда. В Судебное жюри входят также два представителя юридической общественности, имеющие право совещательного голоса.

Не подлежат проверке сведения, содержащиеся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, в которых:

выражается несогласие с судебными актами;

указываются нарушения законности при рассмотрении судебных дел.

Проведение проверок в отношении судьи, председателя районного суда, судьи областного суда возлагается на областной суд и Комиссию по судейской этике.

Проведение проверок в отношении судьи кассационного суда возлагается на кассационный суд и Комиссию по судейской этике.

Проведение проверок в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, председателя кассационного суда, судьи, председателя судебной коллегии Верховного суда возлагается на Верховный суд и Комиссию по судейской этике.

Обращение, подлежащее проверке, в течение трех рабочих дней со дня поступления в Судебное жюри направляется в Верховный суд, кассационный суд, областной суд или Комиссию по судейской этике для проведения проверки.

О результатах проверки обращения Верховный суд, кассационный суд, областной суд или Комиссия по судейской этике извещают заявителя.

Ходатайство о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с приложением соответствующих документов о безупречном поведении судьи и добросовестном отношении к исполнению своих обязанностей представляется в Судебное жюри в отношении судьи, председателя районного суда, судьи областного суда – председателем областного суда, в отношении судьи кассационного суда – председателем кассационного суда, в отношении председателя, председателя судебной коллегии областного суда, председателя кассационного суда, судьи, председателя судебной коллегии Верховного суда РК – председателем Верховного суда РК.

С 1 июля ведение личного приема граждан отнесено к исключительным полномочиям председателей судов и председателей судебных коллегий, поэтому другие судьи не вправе вести прием граждан.

В Правилах технического применения средств подачи документов в суды в форме электронного документа произошли изменения.

С 1 июля заявитель после прохождения процедуры авторизации посредством соответствующего раздела уголовного судопроизводства или судопроизводства по административным правонарушениям для направления электронного документа выбирает один из видов судебной инстанции:

производство в суде первой инстанции;

производство в суде апелляционной инстанции;

производство в суде кассационной инстанции;

производство в Верховном суде.

Аналогичный алгоритм будет действовать и в разделах гражданского или административного судопроизводства.

Статус регистрации и ход рассмотрения иска (заявления), жалобы, кассационной жалобы, отзыва и других документов просматриваются во вкладке "Мои дела".

При подаче иска, апелляционных, кассационных жалоб в электронном виде, подписанных ЭЦП, все документы, приложенные к ним, оформляются в соответствии с требованиями, установленными ГПК и АППК.

Теплоснабжение

С 1 июля теплопроизводящие субъекты осуществляют производство тепловой энергии и теплоносителя для собственного потребления или продажи теплотранспортирующим субъектам или прямым потребителям, а также их субпотребителям при их наличии.

Теплотранспортирующие субъекты осуществляют транспортировку тепловой энергии или теплоносителя, а также реализацию тепловой энергии потребителям.

В случае, если суммарная подключенная нагрузка потребителей согласно выданным техническим условиям, включая выданных на период строительства, превышает двадцать мегаватт, собственник местной системы теплоснабжения обязан в течение трех месяцев с момента такого превышения подать заявление в местные исполнительные органы для изменения статуса местной системы теплоснабжения на статус централизованной системы теплоснабжения в реестре субъектов теплоснабжения.

В централизованных системах теплоснабжения приобретение, установка, поверка и текущая эксплуатация общедомовых приборов коммерческого учета для многоквартирных жилых домов, ранее введенных в эксплуатацию, производятся теплотранспортирующим субъектом. Затраты на приобретение, установку, поверку и текущую эксплуатацию общедомовых приборов коммерческого учета в последующем включаются в тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии.

После ввода в эксплуатацию общедомового прибора коммерческого учета многоквартирного жилого дома теплотранспортирующий субъект на безвозмездной основе принимает его на свой баланс.

Утверждены Правила взаимодействия субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии

Субъекты теплоснабжения и потребители, взаимодействуют в следующих системах теплоснабжения:

централизованная система теплоснабжения;

местная система теплоснабжения;

индивидуальная система теплоснабжения.

Между участниками централизованных систем теплоснабжения заключаются следующие договора:

Типовой договор на оказание услуг по производству тепловой энергии, заключаемый между теплопроизводящими субъектами и теплотранспортирующими субъектами или прямыми потребителями; Типовой договор на оказание услуг по реализации тепловой энергией, заключаемый между потребителем, с одной стороны, и субъектами теплоснабжения, осуществляющими реализацию тепловой энергии, с другой стороны.

С 1 июля вводятся в действие новые Правила учета тепловой энергии

В многоквартирных жилых домах общедомовые, поквартирные приборы коммерческого учета для горизонтальной системы отопления, индикаторы расхода теплоты для системы отопления с общими стояками для нескольких квартир необходимо использовать как в составе информационно-измерительной системы учета тепловой энергии, так и в составе автоматизированной системы учета энергопотребления.

Организация учета тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в следующем порядке:

получение технических условий на проектирование узла учета;

проектирование узла учета;

монтаж узла учета;

опломбировка прибора учета тепловой энергии и оформление акта допуска в коммерческий учет.

Приборы учета тепловой энергии проектируются и монтируются с устройствами передачи показаний в автоматическом режиме на сервер субъекта теплоснабжения.

Утверждены Правила передачи данных теплопроизводящими и теплотранспортирующими субъектами в единую госсистему управления ТЭК

Теплопроизводящие субъекты, функционирующие в рамках централизованных систем теплоснабжения, осуществляют беспрерывную дистанционную передачу данных в информационную систему с систем учета тепловой энергии, установленных на узлах учета теплопроизводящих субъектов обеспечивают передачу данных с 1 июля 2025 года с приборов коммерческого учета тепловой энергии.

С приборов коммерческого учета будут передавать следующие данные:

давление;

температура;

тепловая мощность (Гкал/ч);

объем тепловой энергии, Гкал.

С 1 июля в Казахстане начнет работать единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом: утверждены Правила

Единая система – информационная система уполномоченного органа по мониторингу и взаимодействию с субъектами электроэнергетики и теплоснабжения.

Назначением Единой системы является:

сбор, обработка информации в целях включения в Единую систему, хранение такой информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление и распространение;

обеспечение мониторинга и формирования аналитической информации о состоянии сфер электроэнергетики и теплоэнергетики;

прогнозирование и моделирование развития сфер электроэнергетики и теплоэнергетики на основе собранных данных от субъектов электроэнергетики и теплоснабжения;

обеспечение качества осуществляемых государственных функций и доступности государственных услуг, оказываемых уполномоченным органом посредством Единой системы;

обеспечение надежности и безопасности функционирования и взаимодействия субъектов электроэнергетики и теплоснабжения с Единой системой на основе определенных минимальных требований.

Структура Единой системы состоит из следующих элементов:

информационная система "Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом Республики Казахстан";

подсистемы, обеспечивающие функционирование Единой системы;

пользователи Единой системы.

С 1 июля вводятся в действие обновленные Правила пользования тепловой энергией

В частности, говорится, что субъекты теплоснабжения в централизованных системах теплоснабжения при наличии технической возможности обеспечивают равные условия при подключении к принадлежащим им тепловым сетям, оказываемым услугам или товару.

Договор в отношении многоквартирного жилого дома предусматривает поставку тепловой энергии в объемах, необходимых для предоставления услуг по обеспечению тепловой энергией собственников жилья, а также для использования на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома (включая потери во внутридомовых сетях). Такой Договор считается заключенным со всеми собственниками квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома с даты первого фактического подключения многоквартирного жилого дома к сетям теплотранспортирующего субъекта.

Потребитель, являющийся собственником квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, не отказывается от Договора в одностороннем порядке, если дом подключен к централизованной или местной системе теплоснабжения.

Обновлен Типовой договор на оказание услуг по производству тепловой энергии

Лотереи (креативные индустрии)

С 1 июля Оператор лотереи обязан ежеквартально направлять на развитие креативных индустрий не менее 3% от разницы между выручкой от реализованных лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов и призовым фондом юридическому лицу, оказывающему содействие развитию креативных индустрий, определенному Правительством РК.

Юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативных индустрий, обеспечивает продвижение лотереи и оператора лотереи в рамках организуемых и (или) финансируемых им проектов или мероприятий.

Опека, усыновление

Правительство изменило Правила осуществления функций государства по опеке и попечительству

Функции государства по опеке и попечительству осуществляются в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в усыновлении передаче в приемную семью, приемную профессиональную семью, установлении над ними опеки или попечительства, патроната, и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, на патронате, в приемной семье, приемной профессиональной семье, а также воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Органы опеки в установленном законодательством порядке обеспечивает защиту прав и интересов детей, недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц через:

представление интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой или попечительством, на патронатном воспитании, в приемной и приемной профессиональной семье, а также в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей, приемных профессиональных воспитателей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству РК или интересам подопечных либо, если опекуны или попечители, патронатные воспитатели, приемные родители, приемные профессиональные воспитатели не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

передачу детей, нуждающихся в специальных социальных услугах в приемную профессиональную семью и назначение выплаты денежных средств на их содержание;

посещение приемных профессиональных семей по месту их проживания без предварительного уведомления;

принятие мер в приоритетном порядке по возвращению родителям детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, а при невозможности возвращения родителям детей, нуждающихся в специальных социальных услугах – по передаче их на воспитание в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).

Изменения в Правилах формирования и использования Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи

Раздел "Банк детей" содержит следующую информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей:

наименование области (области, города республиканского значения и столицы) регистрации анкеты ребенка;

наименование района регистрации анкеты ребенка;

номер анкеты ребенка;

анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, возраст, национальность, пол, индивидуальный идентификационный номер);

вид учета (первичный, централизованный);

формы устройства (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная и приемная профессиональная семья);

диагноз;

сведения о местонахождении ребенка (наименование, адрес организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

сведения о родственниках;

социальный статус ребенка;

фамилия, имя, отчество опекунов, попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей, приемных профессиональных воспитатаелей;

дата устройства в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья, приемную профессиональную семью).

Раздел "Архив детей" содержит информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, снятых с учета (первичный, централизованный) по причине достижения ими совершеннолетия, полной дееспособности, возврата их родителям или по причине смерти.";

Раздел "Устроенные дети" содержит информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, снятых с учета (первичный, централизованный) по причине их устройства в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).

Приемная профессиональная семья

С 1 июля в Казахстане внедряют институт приемных профессиональных семей.

Приемная профессиональная семья – форма временного устройства в семью, принявшую на воспитание без предварительного выбора не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, за исключением братьев и сестер.

Основанием передачи детей в приемную профессиональную семью является договор о передаче детей, нуждающихся в специальных социальных услугах в приемную профессиональную семью, заключенный между приемными профессиональными воспитателями и органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству.

Приемными профессиональными воспитателями могут быть граждане РК, от 30 до 63 лет, прошедшие отбор, обучение и получившие заключение о признании приемными профессиональными воспитателями.

Разъединение братьев и сестер не допускается, за исключением случаев, когда это отвечает законным интересам детей и дети не знают о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно. Дети, достигшие десятилетнего возраста, могут быть переданы только с их согласия.

Также утверждено Положение о приемных профессиональных семьях

К подбору приемных профессиональных воспитателей допускаются граждане РК, достигшие тридцатилетнего возраста, но не старше шестидесяти трех лет, за исключением следующих лиц:

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя, патронатного воспитателя, приемного родителя за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом Республики Казахстан обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности приемного профессионального воспитателя в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может принять его на воспитание в приемную профессиональную семью;

лиц, не имеющих постоянного места жительства;

лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент установления опеки (попечительства), а также лиц, указанных в подпункте 12 настоящего пункта;

лиц без гражданства;

лиц мужского пола, не состоящих в зарегистрированном браке, за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав;

лиц, которые на момент признания приемными профессиональными воспитателями не имеют дохода, обеспечивающего прожиточный минимум, установленный законодательством РК;

лиц, состоящих на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;

лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 УПК РК) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

Лица представляют в орган по месту жительства следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

копию свидетельства о заключении брака, если состоит в браке;

справку о состоянии здоровья лица и его супруга, если состоит в браке, подтверждающую отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат;

копии документов, подтверждающих право собственности на жилище или право пользования жилищем, в размере не менее пятнадцати квадратных метров на человека;

справку о доходах не ниже прожиточного минимума;

справку о наличии либо отсутствии судимости;

копию договора об открытии текущего счета в банке второго уровня.

Нацфонд

Правительство утвердило Правила выбора аудиторской организации для проведения ежегодного внешнего аудита Нацфонда

Выбор аудиторской организации осуществляется путем проведения конкурса, направленного на выявление оптимальных условий проведения внешнего аудита Национального фонда.

Конкурс проводится каждые 2 года для определения аудиторской организации с представлением результатов ежегодного аудита Национального фонда в виде аудиторского отчета к финансовой отчетности и аналитического отчета.

К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие лицензию на проведение аудита и опыт работы в области оказания аудиторских услуг финансовым институтам не менее 5 лет.

Конкурсная заявка содержит:

заявку на участие;

техническое предложение;

финансовое предложение;

копию лицензии, подтверждающей право участника конкурса на занятие аудиторской деятельностью, с представлением оригинала для сверки;

оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств участника конкурса, выданный за последний месяц, предшествующий дате объявления о конкурсе;

документы, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки (гарантийного взноса).

Победителем конкурса считается участник конкурса, техническое и финансовое предложение которого будет оценено максимальным итоговым баллом.

Кредитование, лизинг

Министерство нацэкономики утвердило Правила микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах

Преимущественная поддержка оказывается сельскохозяйственным, потребительским кооперативам и переработке сельскохозяйственной продукции.

Финансирование микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах осуществляется в виде:

микрокредитования;

лизинга техники и оборудования.

Для получения микрокредита/лизинга претенденты подают электронную заявку через личный кабинет информационной системы путем заполнения соответствующих полей и загрузки электронных документов обращаются к поверенному (агенту) с перечнем документов для получения микрокредита/лизинга в электронном виде посредством информационной системы.

Претендентами на получение микрокредитов в рамках микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах являются:

граждане Республики Казахстан;

безработные;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, или бездействующие индивидуальные предприниматели;

лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

кооперативы, а также члены кооперативов осуществляющие деятельность в соответствии с Законами "О сельскохозяйственных кооперативах" и "О производственном кооперативе";

индивидуальные предприниматели.

Претендентами на получение лизинга в рамках данных правил являются кооперативы, а также члены кооперативов.

Микрокредиты предоставляются с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

срок микрокредита – до 5 лет для несельскохозяйственных видов бизнеса, срок микрокредита для проектов в сфере сельского хозяйства и переработки продукции – до 7 лет;

максимальная сумма микрокредита – до 2500 МРП, а также для проектов по переработке сельскохозяйственной продукции – до 8000 МРП.

Водопотребление

Утверждены правила расчета норм потребления воды для жильцов без приборов учета

Расчет норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для водопотребителей, не имеющих приборов учета воды, производится организацией по водоснабжению или водоотведению.

Расчет норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных жилых домах рассчитывается исходя из расхода воды на одного человека в литрах за сутки.

Норма потребления коммунальных услуг по водоснабжению устанавливается на основе статистики показаний общедомовых приборов учета воды, подтверждаемых органом управления объектом кондоминиума в многоквартирном жилом доме.

При расчете учитываются данные по фактическому водопотреблению за последние три года на основе показаний общедомовых установленных приборов учета воды или установленных временно на период натурного обследования фактических расходов воды в многоквартирных жилых домах.

Количество проживающих в жилом доме на момент измерений фактического водопотребления принимается путем сверки данных абонентской службы организации по водоснабжению и водоотведению и поквартирного обхода с участием уполномоченных водопотребителями лиц.

Дороги, транспорт, техосмотр

Как будет проходить экспертиза качества работ и материалов при строительстве дорог

Целью экспертизы качества работ и материалов является установление пригодности конструктивных элементов дороги и сооружений, материалов, технологии производства работ с соблюдением требований проекта, технической документации, договора подряда и нормативно-технических документов.

Экспертизу проводит Национальный центр качества дорожных активов (Центр) на всех объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог и улиц населенных пунктов на основании возмездного договора на проведение экспертизы между заказчиком и Центром.

Центр осуществляет выборочную экспертизу в зависимости от продолжительности проводимых работ согласно проектно-сметной или технической документации и в объеме не менее чем 20% от общего объема материалов, предусмотренных входным контролем, а экспертиза готовых асфальтобетонных покрытий производится 100% сплошным контролем.

По результатам устранения нарушений и дефектов заказчиком оформляется соответствующий акт устранения, подписанный подрядчиком и Техническим надзором, представляет на рассмотрение Центру.

Заказчик или подрядчик в случае несогласия с результатами заключения экспертизы направляет запрос в Центр об участии в составе комиссии для осуществления отбора проб дорожно-строительных материалов и по проведению дополнительной экспертизы.

Утверждены разрешительные требования и перечень документов для осуществления деятельности операторов технического осмотра

Для осуществления деятельности на территории РК индивидуальные предприниматели или юридические лица направляют через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz в территориальные органы Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК заявление для получения разрешения на осуществление деятельности оператора технического осмотра, удостоверенное ЭЦП.

Если документы предоставлены в полном объеме согласно Перечню, услугодатель проводит разрешительный контроль в течение 4 рабочих дней (до выдачи разрешения) на производственной базе, впервые заявляемой на осуществление деятельности.

В ходе разрешительного контроля (во время посещения производственной базы) услугодателем проверяется соответствие услугополчателя квалификационным требованиям.

Результат оказания государственной услуги либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги, оформляется в течение двух рабочих дней в электронной форме.

Разрешительные требования включают в себя наличие:

помещения или здания на праве собственности или договора аренды, соответствующего стандартам организации обязательного технического осмотра;

функционирующего оборудования, аппаратуры и инструментария, приборов, транспортных и других средств;

квалифицированного работника оператора технического осмотра, осуществляющий проведение обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;

оборудования и средства измерений.

Электронная коммерция

Министерство торговли утвердило Правила закупок товаров, работ и услуг на электронных торговых площадках

Электронная торговая площадка – интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам электронной торговли, в том числе заключение договоров между ними на оказание работ и услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий.

При проведении закупок товаров, работ и услуг инфраструктура на электронной торговой площадке включает в себя:

внутренние требования электронной торговой площадки к участникам электронной торговли;

возможность безналичного расчета за товар, работы и услуги с использованием банковских платежных систем;

организацию или координацию доставки товара или услуги;

обеспечение взаиморасчетов между покупателем и продавцом, в том числе при возврате товара;

предоставление возможности совершения договора купли-продажи, договора об оказании услуг посредством информационно-коммуникационных технологий путем обмена электронными документами или электронными сообщениями.

Электронная торговая площадка при проведении закупок товаров, работ и услуг определяет условия обеспечения:

целостности и конфиденциальности информации, содержащейся в информационных ресурсах, в том числе сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

исполнения покупателем своих обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам в случае, если такие условия реализованы электронной торговой площадкой.

Продавец, равно как и покупатель, при осуществлении электронной торговли требует исполнения от другой стороны обязательств по заключенным на электронной торговой площадке сделкам.

Товарные биржи

Министерство торговли внесло изменения в Правила биржевой торговли

На товарной бирже условия проведения биржевых торгов по товарам, включенным в перечень социально значимых биржевых товаров определяются путем разделения товаров по секциям и выставления отдельных требований к каждой секции.

Требования по секциям включают:

максимальный и минимальный размер торгового лота в одной торговой сессии;

требования к участникам биржевой торговли соответствующим товаром;

требования к организации и проведению биржевых торгов соответствующим биржевым товаром;

диапазон ценовых заявок;

объем реализуемого товара, наличие документов, подтверждающих факты оплаты и поставки (отгрузки) биржевого товара.

Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона.

Каждому биржевому товару, допущенному к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона, товарная биржа присваивает отдельный код торгового инструмента, который идентифицирует данный товар, его качественные характеристики, а также базовые условия поставки.

Товарным биржам не допускается организация биржевых торгов товарами, не включенными в перечни биржевых товаров и социально значимых биржевых товаров.

Биржевые торги социально значимыми биржевыми товарами осуществляют товарные биржи, определенные Правительством РК на основании конкурса.

Правила формирования и использования резервного и гарантийного фондов товарных бирж утвердило Министерство торговли

В целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок товарная биржа в течение 10 рабочих дней со дня получения лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж создает резервный фонд.

Минимальный размер резервного фонда товарной биржи составляет не менее 20 000 МРП.

Товарные биржи, осуществляющие торговлю социально значимыми биржевыми товарами, в течение одного года с даты начала торговли такими товарами обеспечивают увеличение размера резервного фонда, не менее чем до 100 000 МРП.

В целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок клиринговый центр товарной биржи со дня принятия первого взноса от члена товарной биржи создает гарантийный фонд.

Минимальный размер взноса в гарантийный фонд устанавливается клиринговым центром товарной биржи по согласованию с товарной биржей в зависимости от торговых секций, доступом к которым обладает соответствующий член товарной биржи.

Средства гарантийного фонда подлежат учету на отдельном банковском счете клирингового центра товарной биржи.

Гарантийный фонд предназначен для покрытия рисков, связанных с неисполнением обязательств члена товарной биржи по биржевой сделке.

Каким образом товары включают в перечень биржевых товаров: утверждены правила

Включение товаров в Перечень основывается на предложениях центральных государственных органов, осуществляющих руководство в соответствующих отраслях, с приложением:

сведений о проведенном анализе текущей ситуации на товарном рынке, включая объемы производства, потребления и экспортно-импортные операции;

кратких наименований товаров, и их коды в соответствии с Единой ТНВЭД ЕАЭС;

минимального размера поставочной партии, при равенстве или превышении которого их реализация подлежит осуществлению только на товарной бирже;

минимальной доли, подлежащую обязательной реализации через товарные биржи, а также категории субъектов, на которых распространяется такая обязанность.

Предложения по включению товаров в Перечень направляются в срок до 25 мая и до 25 декабря текущего календарного года.

Установлены размеры платежей за участие в биржевых торгах:

вступительный взнос для членов товарной биржи суммарный по всем торговым секциям, не более 300 МРП (1 179 600 тенге в 2025 году);

платеж, взимаемый товарной биржей с участников биржевой торговли за участие в биржевых торгах, не более 0,2% от суммы сделки;

комиссия брокеров за оказание брокерских услуг, не более 0,2% от суммы сделки.

Министерство торговли обновило критерии оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства РК о товарных биржах.

По объективным критериям к высокой степени риска относятся товарные биржи, биржевые брокеры и клиринговые центры товарных бирж.

Внесены дополнения, согласно которым в отношении данных субъектов могут быть выявлены:

значительные нарушения – нарушения товарными биржами, биржевыми брокерами и клиринговыми центрами товарных бирж требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, установленных настоящими Критериями, которые приведут к распространению коммерческой тайны и повлекут нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию товарного рынка;

– нарушения товарными биржами, биржевыми брокерами и клиринговыми центрами товарных бирж требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, установленных настоящими Критериями, которые приведут к распространению коммерческой тайны и повлекут нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию товарного рынка; грубые нарушения – нарушения товарными биржами, биржевыми брокерами и клиринговыми центрами товарных бирж требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, установленных настоящими Критериями, которые влекут за собой распространение коммерческой тайны, вмешательство в естественное ценообразование и дестабилизацию товарного рынка, а также нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства.

Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов контроля, нарушающих законодательство РК о товарных биржах.

Для оценки степени рисков в целях осуществления профилактического контроля с посещением субъекта контроля используются следующие источники информации:

результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля;

результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями;

результаты профилактического контроля без посещения субъекта контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля).

Для оценки степени рисков в целях осуществления проверки на соответствие квалификационным требованиям используются следующие источники информации:

результаты предыдущих проверок;

результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями.

Земля, орошение

Министерство водных ресурсов утвердило Правила ведения мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель

Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель – это система наблюдений и анализа гидрогеологических, гидрологических и почвенных показателей для выявления негативных изменений и принятия мер по их предотвращению, а также выработки рекомендаций по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.

Ведение мониторинга включает в себя:

мелиоративные обследования орошаемых земель;

гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод;

почвенно-мелиоративные работы;

гидрологические наблюдения за поливными водами и стоком коллекторно-дренажных вод;

наблюдения за инженерно-геологическими процессами;

лабораторные исследования поверхностных, коллекторно-дренажных, грунтовых вод и почв.

Мелиоративное состояние орошаемых земель оценивается в соответствии с принятыми категориями: хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное.

Экология

Усовершенствовано законодательство в области особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Разрешается перевод земель особо охраняемых природных территорий для эксплуатации объектов здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах ООПТ и функционировавших до их создания и расширения, без изменения целевого назначения.

При последующем переводе земель запаса, ранее входивших в состав земель особо охраняемых природных территорий, на которых функционируют объекты организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, в другие категории земель не допускается изменение целевого назначения земельного участка, не соответствующего его целевому и фактическому использованию.

На землях особо охраняемых природных территорий запрещается любая деятельность, не соответствующая их целевому назначению, за исключением мероприятий гражданской защиты.

Сколько заплатят казахстанцы за незаконную рубку и уничтожение деревьев

За незаконную вырубку, повреждение или гибель следующих пород деревьев и кустарников придется заплатить:

сосна, ели всех видов, лиственница – от 15 до 45 МРП (от 58 980 до 176 940 тенге), в зависимости от возраста дерева.

кедр – от 17 до 47 МРП (от 66 844 до 184 804 тенге).

можжевельник древовидный (арча) – от 14 до 44 МРП (от 55 048 до 173 008 тенге).

клен, вяз, липа, осина, ива древовидная, тополь – от 10 до 40 МРП (от 39320 до 157 280 тенге).

береза, можжевельник, кедровый стланик – от 12 до 42 МРП (от 47 184 до 165 144 тенге).

орех грецкий, фисташка – от 50 до 80 МРП (от 196 600 до 314 560 тенге).

абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная – от 10 до 40 МРП.

акация желтая, ивы кустарниковые, облепиха, прочие кустарники – от 9 до 39 МРП (от 35 388 до 153 348 тенге).

Поддержка предпринимательства

Правила ведения реестра мер государственной поддержки частного предпринимательства утвердило Министерство нацэкономики

Целью ведения Реестра является обеспечение субъектов частного предпринимательства и население с предпринимательской инициативой полной и достоверной информацией о действующих мерах государственной поддержки.

Реестр утверждается уполномоченным органом по предпринимательству и размещается на его интернет-ресурсе и платформе "Цифровая карта бизнеса".

Реестр содержит следующие сведения:

наименование меры государственной поддержки частного предпринимательства;

характер меры государственной поддержки частного предпринимательства;

наименование нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления меры государственной поддержки частного предпринимательства;

получатели меры государственной поддержки;

ответственный государственный орган;

оператор государственной поддержки.

Отраслевые государственные органы направляют в уполномоченный орган по предпринимательству:

заявку на включение/исключение меры государственной поддержки в Реестр и стандартизированный паспорт по мерам государственной поддержки;

стандартизированный паспорт по действующим мерам государственной поддержки, включенным в утвержденный Реестр в срок до 1 января 2026 года.

Также утвержден Реестр мер государственной поддержки частного предпринимательства, в который включены 117 мер господдержки.

Правоохранительные органы

В Казахстане усовершенствовали законодательство по вопросам прохождения правоохранительной службы и жилищного обеспечения силовиков и военнослужащих

Поправками определены особенности жилищного обеспечения сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты (за исключением курсанта или слушателя) и военнослужащего (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, курсанта и кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы).

В частности, говорится, что жилищные выплаты подразделяются на текущие и единовременные жилищные выплаты, денежную компенсацию взамен права безвозмездной приватизации жилища.

Сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты или военнослужащие, имеющие выслугу десять лет и более в календарном исчислении, а также лица, уволенные со службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты или с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, вправе приватизировать по остаточной стоимости занимаемые ими жилища, приравненные к служебным.

Сотрудники правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты или военнослужащие, а также лица, уволенные со службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты или с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении, вправе приватизировать занимаемые ими жилища, приравненные к служебным, безвозмездно.

В случае гибели (смерти) сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты или военнослужащего при прохождении службы члены семьи указанного погибшего (умершего) имеют право на получение жилища, приравненного к служебному, и его безвозмездную приватизацию.

Также регламентированы вопросы назначения единовременных жилищных выплат за периоды необеспеченности жилищем из государственного жилищного фонда сотрудникам специальных государственных органов и военнослужащим

Также поправками совершенствована деятельность органов внутренних дел.

Уточнены цели, задачи и принципы законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, а также компетенция уполномоченных государственных органов.

В целях совершенствования организации деятельности полиции, упразднена местная полицейская служба.

Документом предусмотрены меры по промышленному использованию конопли, а также обеспечению профилактики правонарушений.

Установлена компетенция правительства по определению сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков, и определен порядок ее промышленной переработки.

В МЧС утвердили Правила работы медицинской службы в воинских частях гражданской обороны

Правила основываются на принципах законности, гуманизма, соблюдения прав человека, медицинской этики, профессионализма и ответственности за результаты своей работы, а также профессиональной независимости и разумной самостоятельности в принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию медицинских работников.

Медицинская служба в воинских частях гражданской обороны министерства является военно-медицинским подразделением воинской части гражданской обороны и предназначена для оказания медицинской помощи военнослужащим, их лечения, реабилитации, направление на комиссию по обследованию (профилактическому осмотру).

Медицинская и фармацевтическая деятельность, оказываемая медицинской службой ВЧ ГО, подлежит лицензированию. Объем оказания медицинской помощи определяется выданной лицензией на оказание медицинской деятельности.

Армия, военнослужащие

Министерство обороны обновило ряд госуслуг по вопросам предоставления жилья военнослужащим

В новой редакции изложены:

Правила деятельности жилищных комиссий Вооруженных сил РК;

Правила оказания государственной услуги "Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище военнослужащих Вооруженных сил РК";

Правила оказания государственной услуги "Заключение и продление договора найма служебного жилища Вооруженных сил РК";

Правила оказания государственной услуги "Постановка на учет нуждающихся в служебном жилище лиц гражданского персонала (работников) Вооруженных сил РК".

В частности, чтобы военнослужащим встать на учет нуждающихся в служебном жилище, нужно через портал обратиться с рапортом, подписанным ЭЦП, либо удостоверенным одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения мобильного телефона к учетной записи портала.

Ответственный исполнитель услугодателя направляет в "личный кабинет" услугополучателя статус о принятии рапорта на оказание государственной услуги.

Срок рассмотрения документов с последующим признанием услугополучателя и членов его семьи нуждающимися в жилище осуществляется не позднее 15 рабочих дней, с даты приема рапорта.

Деятельность жилищной комиссии включает в себя:

рассмотрение заявлений лиц, состоявших на воинской службе 10 и более лет, но менее 20 лет в календарном исчислении, и проживающих в служебном жилище, которое не подлежит приватизации, в том числе вследствие его нахождения на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов, и уволенных с воинской службы до 1 января 2018 года по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, обратившихся для обмена ранее предоставленного в наем жилища осуществляется в течении месяца после поступления;

принятие решения об удовлетворении рапортов (заявлений) военнослужащих и лиц, уволенных с воинской службы, а также гражданского персонала либо вынесение им в месячный срок мотивированного отказа в соответствии с требованиями, установленными законом "О жилищных отношениях".

распределение жилища производится согласно списку очередности, за исключением военнослужащих иностранных государств, обучающихся в высших военных учебных заведениях;

рассмотрение рапортов военнослужащих и заявлений лиц, уволенных с воинской службы, а также гражданского персонала, обратившихся для решения вопроса о приватизации жилища.

Министерство обороны утвердило Правила отчуждения оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства для возмещения затрат частному партнеру

Оборонные объекты отчуждаются частному партнеру в целях возмещения затрат по договору государственно-частного партнерства (ГЧП).

Перечень отчуждаемых оборонных объектов Вооруженных сил по договорам ГЧП для возмещения затрат частному партнеру формирует ответственное структурное подразделение по заявкам воинских частей и учреждений Вооруженных сил. Далее он предоставляется на согласование первому руководителю уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли.

Оценка оборонных объектов, отчуждаемых по договорам ГЧП осуществляется, в порядке, определенном законом "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" после утверждения перечня правительством Казахстана.

При этом, после государственной приемки объекта ГЧП, отчуждаемые оборонные объекты Вооруженных Сил по договорам ГЧП признаются неиспользуемыми.

Отчуждение оборонных объектов Вооруженных сил оформляется актом приема-передачи имущества в срок не более 30 календарных дней со дня государственной приемки объекта ГЧП.

Бюджет

Правила признания бюджетных кредитов безнадежными к взысканию утвердил Минфин

Правила применяются к задолженности по кредитам, предоставленным из республиканского и местных бюджетов.

Безнадежная к взысканию задолженность по бюджетным кредитам, а также средствам, выданным на исполнение государственных гарантий – просроченная, непогашеннная в установленные сроки задолженность заемщиков, поверенных (агентов), конечных заемщиков по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского и местных бюджетов до 2005 года.

К безнадежной задолженности по бюджетным кредитам относится задолженность, по которой отсутствуют подтверждающие документы о предоставлении бюджетных кредитов (кредитные договоры, платежные документы, реквизиты заемщиков, поверенных (агентов), конечных заемщиков).

Безнадежная задолженность по бюджетным кредитам включает в себя просроченную задолженность перед республиканским и местным бюджетами по основному долгу, вознаграждению по нему и пеню.

Задолженность по бюджетным кредитам признанных безнадежными к взысканию подлежит списанию на основании решения кредитора и положительного решения республиканской бюджетной комиссии/бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения).

В МНЭ утвердили Правила привлечения, использования, мониторинга и оценки использования несвязанных грантов

Несвязанные гранты – гранты, не предусматривающие дальнейшее заимствование Правительством РК у донора, предоставившего грант, или софинансирование из республиканского и местных бюджетов.

Несвязанные гранты по видам предоставления помощи подразделяются на:

выполнение работ и оказание услуг – проведение исследований, предоставление консультационной и другой помощи посредством направления в государственные организации экспертов, консультантов (специалистов), добровольцев (волонтеров), а также другие виды работ и услуг, за исключением помощи в виде поставки товаров и обучения служащих государственных организаций;

– проведение исследований, предоставление консультационной и другой помощи посредством направления в государственные организации экспертов, консультантов (специалистов), добровольцев (волонтеров), а также другие виды работ и услуг, за исключением помощи в виде поставки товаров и обучения служащих государственных организаций; обучение служащих государственных организаций – проведение и/или организация курсов, семинаров, тренингов и других видов обучения и повышения квалификации служащих государственных организаций;

– проведение и/или организация курсов, семинаров, тренингов и других видов обучения и повышения квалификации служащих государственных организаций; поставку товаров – передача на безвозмездной основе в государственную собственность товарно-материальных ценностей, приобретенных на средства донора, осуществляемая в соответствии с законодательством РК.

Обращение государственных организаций к донорам по вопросам привлечения несвязанных грантов осуществляется только по согласованию с уполномоченным органом.

Минфин утвердил Правила предоставления государственной гарантии РК по поддержке экспорта

Государственная гарантия РК по поддержке экспорта предоставляется Экспортно-кредитному агентству Казахстана для обеспечения погашения ее задолженности перед казахстанскими и иностранными страхователями и выгодоприобретателями по осуществлению страховых и гарантийных выплат при наступлении страховых и гарантийных случаев по договорам страхования и гарантии, по которым Агентство выступает в качестве страховщика.

Предоставление государственной гарантии осуществляется на основании постановления Правительства РК.

Для получения государственной гарантии Агентство предоставляет положительное заключение уполномоченного органа и заключение уполномоченного органа по бюджетной политике.

Также Минфин утвердил Правила планирования и реализации институциональных проектов, реализуемых за счет привлечения государственных займов

Планирование институциональных проектов осуществляется в два этапа:

разработка финансово-экономической документации (ФЭД) институциональных проектов;

отбор институциональных проектов на стадии разработки бюджета.

К институциональным проектам применяются следующие требования:

наличие институциональных проектов в национальных проектах и правительственных программах;

наличие конкретных и четких показателей результата и выгод от реализации институционального проекта в краткосрочном и среднесрочном периодах;

доля местного содержания при закупке товаров, работ или услуг составляет не менее 65% от общей соответствующей стоимости договоров о закупке товаров, работ или услуг;

расходы на семинары, круглые столы допускаются в пределах 1% от стоимости институционального проекта;

приобретение оборудования, связанного с реализацией институционального проекта не более 30% от стоимости данного проекта;

расходы на содержание группы реализации институционального проекта, включающие оплату вознаграждения консультантов, аренду помещения, оплату транспортных услуг по территории РК и услуг связи, а также прочие операционные расходы допускаются в пределах 3% от стоимости институционального проекта.

Атомная энергетика

Утверждено Положение о Комитете атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии

Комитет является ведомством Агентства РК по атомной энергии, осуществляющим руководство в области использования атомной энергии.

Комитет самостоятельно принимает решения по вопросам ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, руководствуется в своей деятельности законодательством РК, нормами международных договорных и иных обязательств РК, в том числе в рамках соглашений с Международным агентством по атомной энергии.

Защита персональных данных

Изменились Правила работы государственного сервиса контроля доступа к персональным данным

При соответствии информационных систем единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности и наличии протоколов испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности, процесс получения доступа к персональным данным осуществляется следующими способами:

посредством отправки инициатором или оператором запроса на доступ к персональным данным и получение ответа от субъекта SMS-сообщения через SMS-шлюз Единого контакт-центра "1414" о согласии (отказ) на сбор и (или) обработку персональных данных или их передачу третьим лицам (запрос/ответ через Единый контакт-центр "1414");

посредством отправки инициатором или оператором, в том числе банками и организациями, имеющими согласование с уполномоченным органом в сфере защиты персональных данных, запроса на доступ к персональным данным и получение ответа от субъекта в информационной системе инициатора и оператора о согласии (отказ) на сбор или обработку персональных данных или их передачу третьим лицам (запрос/ответ средствами инициатора и оператора);

посредством отправки инициатором, оказывающим проактивные услуги запроса на доступ к персональным данным и получение ответа от субъекта в информационной системе инициатора согласии (отказ) на сбор и обработку персональных данных или их передачу третьим лицам (запрос/ответ средствами инициатора, оказывающим проактивные услуги);

посредством отправки инициатором запроса на доступ к персональным данным и получение ответа от субъекта в информационной системе инициатора согласии (отказ) на сбор и обработку персональных данных или их передачу третьим лицам (запрос/ответ в режиме протоколирования);

посредством отправки инициатором и (или) оператором запроса в государственный сервис в виде SMS-сообщения с буквенно-цифровым или цифровым одноразовым кодом, отправленным через информационную систему "Мобильное правительство" на доступ к персональным данным и получение ответа в виде SMS-сообщения с буквенно-цифровым или цифровым одноразовым кодом в Государственный сервис согласии (отказ) на сбор и (или) обработку персональных данных или их передачу третьим лицам (запрос/ответ в Государственный сервис осуществляются посредством SMS-сообщений, отправленных через информационную систему "Мобильное правительство").

Государственные закупки

В Правила осуществления государственных закупок и в Правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок внесли изменения

Квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика не распространяется на потенциальных поставщиков, являющихся участниками международного технологического парка "Астана Хаб", при приобретении у них товаров и услуг из Реестра доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности.

Потенциальный поставщик, являющийся участником международного технологического парка "Астана Хаб" и участвующий в государственных закупках товаров, признается финансово устойчивым, если его доходы за три года, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной второй части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки.

Также поправками предусматривается, что потенциальный поставщик, участвующий в государственных закупках услуг, признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности условиям:

доходы потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной второй части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки;

фонд оплаты труда работников потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов госдоходов, составляют не менее одной пятнадцатой части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки.

Из Правил формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок исключен способ уклонения от заключения договора путем не подписания договора о государственных закупках на бумажном носителе в установленные сроки.

Трудоустройство

В Правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных внесли изменения

Теперь специалист карьерного центра проверяет достоверность документов и персональных данных (сведений), представленных соискателем на основании сведений, получаемых из информационных систем государственных органов или организаций.

Карьерный центр в течение двух рабочих дней со дня регистрации лица, ищущего работу, оказывает ему содействие в подборе подходящей работы. (было – 1 рабочий день)

Работник карьерного центра по запросу выдает уведомление о регистрации в качестве безработного.

Работник карьерного центра в течение одного рабочего дня со дня регистрации извещает безработного, о перечне документов, которые необходимы для назначения социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования.

Предоставление информации о регистрации в качестве безработного осуществляется по запросу безработного посредством портала enbek.kz, веб-портала "электронного правительства" и (или) объектов информатизации при наличии электронной цифровой подписи в виде электронного документа.

Молодежь

В правила присуждения государственной молодежной премии "Дарын" внесли изменения

Поправками предусмотрено, что теперь премию будут вручать по номинации "Общественная деятельность" вместо номинации "Креативные инициативы".

Помимо этого премия присуждается по следующим номинациям:

Литература;

Наука;

Дизайн и изобразительное искусство;

Журналистика;

Классическая музыка;

Спорт;

Театр и кино;

Эстрада;

Народное творчество.

Образование

МНВО обновило Требования, предъявляемые к аккредитационному органу в сфере высшего и послевузовского образования

Новые требования:

Иметь статус юридического лица.

Входить в реестры или ассоциации аккредитационных органов государств – членов ОЭСР.

Обладать ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по аккредитации организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО), образовательных программ.

Иметь в составе экспертной комиссии экспертов с ученой степенью доктора наук или кандидата наук и со степенью доктора РhD/доктора по профилю или представителей профессионального сообщества с опытом работы в сфере институциональной и специализированной аккредитации.

Иметь стандарты (регламенты) аккредитации высшего и послевузовского образования, устанавливающие требования к процедуре аккредитации в соответствии с международными стандартами.

Процедуры аккредитации предусматривают посещение аккредитуемой ОВПО в оффлайн-формате в течение не менее 3 дней для институциональной и не менее 2 дней для специализированной аккредитации с участием не менее 4 экспертов на 1 кластер.

Иметь программу развития или стратегию организации.

Иметь в информационной системе (сайте) аккредитационного органа следующую опубликованную информацию (по перечню)

Иметь регистрацию в информационной системе уполномоченного органа в области науки и высшего образования "Единая платформа высшего образования" для введения данных по проведенной аккредитационным органом институциональной и специализированной аккредитации.

Пожарная безопасность

МЧС внесло изменения в Правила пожарной безопасности

Добавлена новая норма, в соответствии с которой жилые помещения индивидуальных жилых домов оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.

Основные и вспомогательные предприятия нефтепродуктообеспечения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с минимальным перечнем необходимых первичных средств пожаротушения для основных и вспомогательных предприятий нефтепродуктообеспечения. За техническим состоянием средств пожаротушения устанавливается постоянный контроль.

Производственные и общественные помещения АЗС, АГЗС обеспечивают огнетушителями в зависимости от их огнетушащей способности, площади и класса пожара.

Разрешение на проведения временных электросварочных и других огневых работ выдается руководителем структурного подразделения организации или его заместителем согласно наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности в соответствии с Правилами оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности.

В целях обеспечения своевременного контроля за проведением временных электросварочных и других огневых работ руководитель структурного подразделения организации или его заместитель на основании выданного наряда-допуска информирует о проведении этих работ негосударственную противопожарную службу объекта, а там, где ее нет, добровольное противопожарное формирование накануне дня их производства.

ЧСИ

Минюст изменил Правила контроля за деятельностью ЧСИ

В частности, изменился порядок составления заключения по результатам контроля частных судебных исполнителей.

Лица, проводившие контроль, в течение пяти рабочих дней сверяют достоверность устранения нарушений, указанных в заключении как посредством информационной системы "Государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства", так и по материалам исполнительного производства.

Заключение направляется на рассмотрение дисциплинарной комиссии Республиканской или региональных палат частных судебных исполнителей по территориальности не позднее трех рабочих дней после истечения срока для сверки достоверности устранения нарушений, который составляет 5 рабочих дней.

Недвижимость

Присвоение/упразднение адреса недвижимости: новые правила с 22 июля

Услугу оказывают акиматы гражданам и юрлицам по заявлению, поданному через веб-портал "электронного правительства".

Для присвоения адреса объекту недвижимости нужны документы:

заявление;

сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, правоустанавливающие документы на недвижимость (справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, договора, решения МИО, решения суда, право на наследство и пр.)

Для присвоения или упразднения адреса объекта недвижимости ответственный исполнитель услугодателя осуществляет выезд по месту нахождения объекта, удостоверяет наличие или отсутствие объекта путем фотофиксации и составления акта осмотра, готовит приказ о присвоении или упразднении адреса объекта недвижимости, осуществляет внесение данных в ИС "Адресный регистр".

Финансовый мониторинг

Изменились признаки подозрительных операций, подлежащих финмониторингу

В частности, к общим признакам подозрительных операций отнесли осуществление операций биржами, биржевыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на товарной бирже и совершающими сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж.

Кроме того, к субъектам финансового мониторинга добавились:

биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами

клиринговые центры товарных бирж.

Неправительственные организации

Министерство культуры утвердило Правила предоставления и оценки эффективности государственных грантов для неправительственных организации

Формирование государственных грантов состоит из следующих этапов:

сбор и анализ предложений, формирование перечня направлений государственных грантов;

внесение направлений государственных грантов на рассмотрение Координационного совета или советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями, создаваемых при государственных органах;

включение в бюджетную заявку и его рассмотрение в порядке, установленном бюджетным законодательством РК.

Государственные органы ежегодно до 1 декабря календарного года анализируют представленные предложения на предмет соответствия одному из источников:

приоритетам государственной политики, стратегическим и программным документам, посланиям Президента РК;

результатов социологических исследований, оценки потребностей населения, результатов и рекомендаций реализованных грантов за предыдущие 2 календарных года.

По итогам анализа государственные органы формируют перечень направлений государственных грантов для неправительственных организаций.

Естественные монополии

Изменения в порядке проведения закупок субъектами естественных монополий с 1 июля

Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на портале одним из следующих способов:

конкурса;

запроса ценовых предложений;

из одного источника;

на товарных биржах в качестве покупателя биржевого товара.

Приобретение биржевых товаров осуществляется через товарные биржи в соответствии с законодательством РК о товарных биржах.

Здравоохранение

Изменены некоторые нормы Правил формирования предельных цен на лекарства

В частности, с 1 июля предельная цена на торговое наименование лекарственного средства для розничной реализации формируется не выше среднего значения отпускных цен в аптечных сетях, полученные из интегрированной информационной системы уполномоченного органа государственных доходов по контрольно-кассовым чекам.

Минздрав пересмотрел перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора

В перечень добавлен ряд препаратов:

Транексамовая кислота, раствор для инъекций 100 мг/мл;

Клевидипин, эмульсия для внутривенного введения, 0.5 мг/мл 50 мл;

Паливизумаб, раствор для внутримышечного введения 50 мг;

Папилломавирус (человеческий типа 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), cуспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза);

Митомицин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутрипузырного введения, 40 мг;

Авелумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл;Аминолевулиновая кислота, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1.5 г (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно);

Кабозантиниб, таблетка 20, 40, 60 мг;Аспарагиназа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 10000 МЕ (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица бесплатно);

Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 2.5 мг;

Метотрексат, раствор для инъекций 25 мг/мл;

Налбуфин, раствор для инъекций 10, 20 мг/мл;

Амантадин, раствор для инфузий 200 мг/500 мл;Натрия левофолинат, раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 4мл (в комплекте с инфузионной амбулаторной баллонной системой объемом не менее 100 мл, скоростью потока 4.2 мл/ час, временем инфузии 24 часа, с фильтром не более 0.2 мкм);

Натрия левофолинат, раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 1 мл;

Мацитентан, таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 10 мг.

Вместе с тем ряд препаратов исключили из перечня.

Также обновлен перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации.

Банковская деятельность

С 1 июля регламентированы процедуры управления рисками мошенничества при использовании банковских услуг, предоставляемых физическим лицам

В целях повышения прозрачности деятельности банка и предоставления дополнительной информации заинтересованным участникам финансового рынка банк раскрывает сведения о методах и процедурах по выявлению, оценке и управлению рисками и капиталом

Сведения о принимаемых рисках, процедурах управления рисками и капиталом включают краткую информацию об основных видах деятельности банка, принимаемых рисках и статистические данные, которые дают представление об уровне принимаемых рисков. Банк представляет актуальные и достоверные сведения в понятной форме, с приведением пояснений о существенных изменениях.

Сведения банка раскрывают порядок реализации советом директоров, правлением банка политики управления рисками, определения риск-аппетита банка, осуществления оценки рисков, показывают текущие и потенциальные и возможные риски банка. При необходимости раскрываемые сведения сопровождаются ссылками на годовую финансовую отчетность банка.

Банк раскрывает информацию о размере кредитного риска, которая включает, но не ограничиваются следующим:

критерии и подходы к управлению кредитным риском, лимиты, профиль кредитного риска, влияние бизнес-модели банка на уровень кредитного риска, методы его снижения, объем кредитного риска, включая объем риска, подверженных дефолту;

организационная структура подразделений банка, процедуры взаимодействия подразделений, вовлеченных в управление кредитным риском;

периодичность информирования совета директоров, комитета по управлению рисками и исполнительного органа об уровне кредитного риска, краткое описание отчета.

С 1 июля банки и Казпочта начнут сдавать в Нацбанк ряд отчетов о банковских счетах казахстанцев

Отчетность банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, АО "Банк Развития Казахстана" и Национального оператора почты включает:

отчет о владельце банковского счета (вклада) (предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня получения или изменения данных о владельце);

отчет о договоре банковского счета (вклада) (предоставляется аналогично);

отчет о банковском счете (предоставляется аналогично);

отчет об операциях по банковскому счету предоставляется ежемесячно.

Депозитная организация представляет отчетность по банковским счетам (вкладам) и каждый отдельный отчет, включенный в ее состав, в электронном формате в Национальный Банк посредством автоматизированной информационной системы Национального Банка, предназначенной для сбора отчетности по банковским счетам (вкладам) в виде показателей в установленном формате

Отчеты будут содержать деперсонифицированные данные, однако по запросу АРРФР сможет получить данные об ИИН и БИН владельцев счетов.

Сжиженный нефтяной газ

В Казахстане сохранили предельную оптовую цену на сжиженный газ на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без НДС.



