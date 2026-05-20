Изменились правила аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров

Министр финансов приказом от 12 мая 2026 года изменил Правила аккредитации профессиональных организаций, организаций по сертификации и Правила повышения квалификации профессиональных бухгалтеров, сообщает Zakon.kz.

В Правилах аккредитации профессиональных организаций и организаций по сертификации обновлена терминология: "электронное правительство" заменено на "цифровое правительство", а "информационные системы" – на "цифровые системы".

Также уточнены порядок оказания госуслуг, процедуры обработки запросов и действия при сбоях цифровых систем.

Говорится, что государственные услуги "Выдача свидетельства об аккредитации профессиональной организации бухгалтеров" и "Выдача свидетельства об аккредитации организации по профессиональной сертификации бухгалтеров" оказываются Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК (услугодатель) через веб-портал "цифрового правительства".

Услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере цифровизации.

Уполномоченный орган определяющий порядок оказания государственной услуги, направляет информацию о порядке оказания государственных услуг, а также внесенных изменениях и дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", в том числе в Единый контакт-центр.

В случае сбоя цифровой системы, содержащей необходимые сведения для оказания государственной услуги, услугодатель в течение 1 рабочего дня уведомляет оператора цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" посредством направления запроса в единую службу поддержки по электронной почте с обязательным представлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления (НИКАД), или уникальный идентификационный номер заявления (УИНЗ), номера и кода административного документа (НИКАД РД), или уникальный идентификационный номер разрешительного документа (УИНРД), ИИН или БИН услугополучателя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.

Обработка запроса, в том числе регистрация, осуществляется услугодателем с момента поступления запроса в цифровой системе "Е-лицензирование":

при выдаче свидетельства:

документы, представленные услугополучателем, принимаются работником управления по документообороту услугодателя и передаются соответствующему управлению в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности услугодателя для распределения в последующем исполнителю – в течение одного рабочего дня ;

; проверка исполнителем полноты представленных документов на предмет соответствия Правилам – в течение одного рабочего дня ;

; исполнитель рассматривает содержание представленных документов – в течение одного рабочего дня ;

; подготовка исполнителем и согласование с руководителем управления в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, руководителем управления юридической службы услугодателя проекта заключения, проекта приказа о выдаче свидетельства, а также их утверждение уполномоченным лицом услугодателя, регистрация приказа либо подготовка мотивированного ответа об отказе и выдача свидетельства об аккредитации либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги – в течение двух рабочих дней;

при переоформлении свидетельства:

документы, представленные услугополучателем, принимаются работником услугодателя и передаются соответствующему управлению в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности для распределения в последующем исполнителю – в течение одного рабочего дня ;

; подготовка исполнителем и согласование с руководителем управления в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, руководителем управления юридической службы услугодателя проекта заключения, проекта приказа о переоформлении свидетельства, а также их утверждение уполномоченным лицом услугодателя, регистрация приказа либо подготовка мотивированного ответа об отказе и переоформление свидетельства об аккредитации либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги – в течение двух рабочих дней.

В случае установления факта неполноты представленных документов и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель в течение двух рабочих дней дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении запроса.

Сведения документов о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, об аккредитации профессиональной организации или организации по сертификации услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Также поправки внесены в Правила повышения квалификации профессиональных бухгалтеров.

Обязательные часы курса повышения квалификации включают в себя изучение теоретических и практических вопросов по международным и национальным стандартам финансовой отчетности, законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и других вопросов в области экономики, финансов, аудита, менеджмента, налогового, гражданского, банковского, страхового и социального законодательства и цифровизацию учетных процессов.

Приказ вводится в действие с 30 мая за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

В министерстве пояснили, что принятые поправки направлены на дальнейшую цифровизацию процедур в сфере бухгалтерского учета и повышение эффективности оказания государственных услуг.