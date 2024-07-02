Частный фонд по изменению климата и зеленой энергетике стал государственным

Правительство Казахстана приняло постановление от 28 июня 2024 года "О принятии доли частной компании Climate Action Company Limited из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения", сообщает Zakon.kz.

"Принять предложение объединения юридических лиц "Национальный союз устойчивого развития ESG" о передаче в республиканскую государственную собственность 100% пакета акций частной компании Climate Action Company Limited по договору дарения", – говорится в документе.

Комитету государственного имущества и приватизации МФ РК предписано в установленном законодательством порядке обеспечить передачу прав владения и пользования государственными пакетами акций частной компании Министерству экологии и природных ресурсов РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Как пояснили в Министерстве экологии и природных ресурсов, в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативу Казахстана об открытии в Алматы проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

"В целях достижения поставленных задач и целей проектного офиса на территории и под юрисдикцией Международного финансового центра "Астана" частной компанией Climate Action Company Limited создан фонд Central Asia Climate Foundation", – отметили в МЭПР.

Затем в рамках достижения лучших климатических и экологических условий для стран Центральной Азии учредителями частной компании Climate Action Company Limited принято решение о передаче доли частной компании Climate Action Company Limited в размере 100% в государственную собственность.