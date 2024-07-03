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Законодательство РК

Правила оценки рисков легализации доходов обновили в Казахстане

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 12:34 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 27 июня 2024 года утвердил в новой редакции Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлены новые понятия:

  • угроза – деяние, лицо или группа лиц, объект, деятельность, которые потенциально наносят вред государству, обществу, экономике. В контексте легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма это понятие включает преступления, преступников, организованные преступные группы, террористические группы и поддерживающие их лица, их денежные средства, а также их деятельность по легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;
  • уязвимость – область, в которой угроза реализовывается либо то, что содействует или способствует ее реализации. Включает характеристики и особенности конкретного сектора, финансового продукта или вида услуг, которые делают их привлекательными для целей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;
  • последствия – означают влияние или вред, который оказан или причинен рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, и включает влияние, связанное с этой преступной или террористической деятельностью на финансовые системы и учреждения, а также на всю экономику в целом.

В правилах появилась новая глава, определяющая участников оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Говорится, что проведение комплексной, всесторонней оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма подразумевает участие в ней всех государственных органов и организаций, входящих в национальную систему противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма:

  • уполномоченный орган, в частности структурные подразделения в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов, в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения, антикоррупционного финансового мониторинга, оперативного анализа, превенции и аналитических разработок, следственного и оперативного департаментов;
  • Агентство РК по противодействию коррупции, МВД РК;
  • КНБ РК;
  • Комитет государственных доходов Министерства финансов РК;
  • государственные органы;
  • субъекты финансового мониторинга;
  • государственный орган, осуществляющий анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма.

Целью оценки рисков является определение угроз и уязвимостей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в РК, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Основными задачами оценки рисков являются получение понимания на страновом уровне о следующем:

  • об угрозах легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (путем выявления актуальных угроз);
  • об основных методах, используемых для осуществления преступной деятельности;
  • о продуктах и услугах (и способах их предоставления), подверженных риску и потенциально используемых в соответствующей преступной деятельности;
  • о требуемых мерах и приоритетного порядка их реализации.

Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма длится до 12 месяцев. Ранее правилами был предусмотрен срок до 18 месяцев.

Последующие оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма проводятся по истечении 36 месяцев со дня начала предыдущей оценки рисков.

В целях оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма уполномоченным органом создается рабочая группа

Уполномоченный орган запрашивает у участников оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, за исключением субъектов финансового мониторинга, предложения по кандидатурам для включения в рабочую группу.

Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал.

Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма включает три этапа:

  • сбор данных;
  • обработка и анализ данных;
  • оценка рисков.

Государственные органы, в случае наличия информации, ежегодно не позднее 1 квартала, следующего за отчетным периодом, предоставляют в уполномоченный орган, данные для оценки рисков в разрезе каждого регулируемого сектора путем размещения в личных кабинетах государственных органов на платформе уполномоченного органа.

Сведения по правоохранительным, специальным государственным и судебным органам формируются на основе статистических сведений базы данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Обработка и анализ данных

Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня получения всех данных проводит обработку собранных данных путем:

  • сравнения собранных данных на предмет соответствия и полноты;
  • структурирования собранных данных;
  • ранжирования собранных данных.

Далее уполномоченный орган осуществляет анализ данных, который длится от 3 до 5 месяцев.

Выявляют:

  • источник риска;
  • характер риска;
  • вероятность появления риска;
  • последствия риска.

По итогам анализа собранных данных уполномоченный орган формирует отчет, который содержит:

  • описание характера, источника, вероятности и последствий рисков;
  • итоги анализа собранных данных.

Порядок оценки рисков

Рабочая группа со дня получения отчета в течение от 3 до 5 месяцев рассматривает отчет и присваивает угрозам, уязвимостям и рискам один из следующих уровней:

  • "высокий" – имеются факты многократного совершения противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Преступники имеют навыки (технические, финансовые и тому подобные) для совершения противоправных деяний;
  • "средний" – имеются факты, указывающие на попытки совершить или на совершение противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Совершение противоправного деяния затруднительно с точки зрения раскрываемости и/или наказуемости преступлений. Имеются факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний;
  • "низкий" – отсутствуют факты, указывающие на намерения преступников совершить деяния, связанные с легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Отсутствуют факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний.

Рабочая группа по итогам рассмотрения и присвоения соответствующих уровней риска формирует итоговый отчет об оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (итоговый отчет), который содержит:

  • описание оценки рисков;
  • выводы по оценке рисков;
  • заключения о принятии мер, направленных на снижение рисков.

При выявлении угроз рабочая группа учитывает следующие критерии, но не ограничивается ими:

  • виды совершаемых предикатных преступлений;
  • характер и масштаб соответствующей преступной деятельности;
  • сумма преступного дохода от преступной деятельности;
  • трансграничные потоки преступных доходов из РК и в РК;
  • сумма доходов от преступлений, совершаемых за рубежом, и легализуемых в РК;
  • характер и масштаб террористической деятельности в РК.

При выявлении уязвимостей особое внимание обращают на:

  • наличие преобладающих секторов и продуктов;
  • наличие продуктов/услуг, способствующих проведению ускоренных или анонимных операций;
  • широкое распространение операций с наличными деньгами и трансграничных переводов денежных средств;
  • онлайн обслуживание;
  • виды клиентов (юридические лица, физические лица);
  • характер деловых отношений;
  • наличие клиентов, представляющих повышенный риск;
  • клиентская база в высокорисковых географических регионах (государства и территории, не выполняющие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, офшорные зоны, государства зоны повышенной террористической активности);
  • наличие клиентов-нерезидентов;
  • наличие клиентов из регионов, вызывающих интерес (государства с высоким уровнем коррупции, терроризма);
  • осуществление надлежащей проверки клиентов;
  • текущее положение мер по направлению сообщений;
  • наличие мер внутреннего контроля;
  • хранение данных;
  • регулирование вопросов, касающихся бенефициарного владения.

Далее итоговый отчет передают в уполномоченный орган, который, в свою очередь, направляет его на согласование участникам оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Участники оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма направляют замечания и предложения либо сообщают об их отсутствии уполномоченному органу в течение 15 рабочих дней со дня получения итогового отчета. В этом случае отчет возвращают на доработку.

Если же замечаний не поступило, отчет считается согласованным.

Полный отчет выносится на рассмотрение Межведомственного совета.

Уполномоченный орган после одобрения Межведомственным советом в течение 30 рабочих дней размещает итоговую публичную версию отчета в открытой части официального Интернет-ресурса Агентства РК по финансовому мониторингу.

Итоговая закрытая версия отчета направляется участниками оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также размещается в личных кабинетах субъектов финансового мониторинга на платформе уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2024 года.

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