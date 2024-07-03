Правила оценки рисков легализации доходов обновили в Казахстане
В правила добавлены новые понятия:
- угроза – деяние, лицо или группа лиц, объект, деятельность, которые потенциально наносят вред государству, обществу, экономике. В контексте легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма это понятие включает преступления, преступников, организованные преступные группы, террористические группы и поддерживающие их лица, их денежные средства, а также их деятельность по легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;
- уязвимость – область, в которой угроза реализовывается либо то, что содействует или способствует ее реализации. Включает характеристики и особенности конкретного сектора, финансового продукта или вида услуг, которые делают их привлекательными для целей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;
- последствия – означают влияние или вред, который оказан или причинен рисками легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, и включает влияние, связанное с этой преступной или террористической деятельностью на финансовые системы и учреждения, а также на всю экономику в целом.
В правилах появилась новая глава, определяющая участников оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
Говорится, что проведение комплексной, всесторонней оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма подразумевает участие в ней всех государственных органов и организаций, входящих в национальную систему противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма:
- уполномоченный орган, в частности структурные подразделения в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов, в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения, антикоррупционного финансового мониторинга, оперативного анализа, превенции и аналитических разработок, следственного и оперативного департаментов;
- Агентство РК по противодействию коррупции, МВД РК;
- КНБ РК;
- Комитет государственных доходов Министерства финансов РК;
- государственные органы;
- субъекты финансового мониторинга;
- государственный орган, осуществляющий анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма.
Целью оценки рисков является определение угроз и уязвимостей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в РК, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
Основными задачами оценки рисков являются получение понимания на страновом уровне о следующем:
- об угрозах легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (путем выявления актуальных угроз);
- об основных методах, используемых для осуществления преступной деятельности;
- о продуктах и услугах (и способах их предоставления), подверженных риску и потенциально используемых в соответствующей преступной деятельности;
- о требуемых мерах и приоритетного порядка их реализации.
Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма длится до 12 месяцев. Ранее правилами был предусмотрен срок до 18 месяцев.
Последующие оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма проводятся по истечении 36 месяцев со дня начала предыдущей оценки рисков.
В целях оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма уполномоченным органом создается рабочая группа
Уполномоченный орган запрашивает у участников оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, за исключением субъектов финансового мониторинга, предложения по кандидатурам для включения в рабочую группу.
Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал.
Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма включает три этапа:
- сбор данных;
- обработка и анализ данных;
- оценка рисков.
Государственные органы, в случае наличия информации, ежегодно не позднее 1 квартала, следующего за отчетным периодом, предоставляют в уполномоченный орган, данные для оценки рисков в разрезе каждого регулируемого сектора путем размещения в личных кабинетах государственных органов на платформе уполномоченного органа.
Сведения по правоохранительным, специальным государственным и судебным органам формируются на основе статистических сведений базы данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.
Обработка и анализ данных
Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня получения всех данных проводит обработку собранных данных путем:
- сравнения собранных данных на предмет соответствия и полноты;
- структурирования собранных данных;
- ранжирования собранных данных.
Далее уполномоченный орган осуществляет анализ данных, который длится от 3 до 5 месяцев.
Выявляют:
- источник риска;
- характер риска;
- вероятность появления риска;
- последствия риска.
По итогам анализа собранных данных уполномоченный орган формирует отчет, который содержит:
- описание характера, источника, вероятности и последствий рисков;
- итоги анализа собранных данных.
Порядок оценки рисков
Рабочая группа со дня получения отчета в течение от 3 до 5 месяцев рассматривает отчет и присваивает угрозам, уязвимостям и рискам один из следующих уровней:
- "высокий" – имеются факты многократного совершения противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Преступники имеют навыки (технические, финансовые и тому подобные) для совершения противоправных деяний;
- "средний" – имеются факты, указывающие на попытки совершить или на совершение противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Совершение противоправного деяния затруднительно с точки зрения раскрываемости и/или наказуемости преступлений. Имеются факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний;
- "низкий" – отсутствуют факты, указывающие на намерения преступников совершить деяния, связанные с легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Отсутствуют факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний.
Рабочая группа по итогам рассмотрения и присвоения соответствующих уровней риска формирует итоговый отчет об оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (итоговый отчет), который содержит:
- описание оценки рисков;
- выводы по оценке рисков;
- заключения о принятии мер, направленных на снижение рисков.
При выявлении угроз рабочая группа учитывает следующие критерии, но не ограничивается ими:
- виды совершаемых предикатных преступлений;
- характер и масштаб соответствующей преступной деятельности;
- сумма преступного дохода от преступной деятельности;
- трансграничные потоки преступных доходов из РК и в РК;
- сумма доходов от преступлений, совершаемых за рубежом, и легализуемых в РК;
- характер и масштаб террористической деятельности в РК.
При выявлении уязвимостей особое внимание обращают на:
- наличие преобладающих секторов и продуктов;
- наличие продуктов/услуг, способствующих проведению ускоренных или анонимных операций;
- широкое распространение операций с наличными деньгами и трансграничных переводов денежных средств;
- онлайн обслуживание;
- виды клиентов (юридические лица, физические лица);
- характер деловых отношений;
- наличие клиентов, представляющих повышенный риск;
- клиентская база в высокорисковых географических регионах (государства и территории, не выполняющие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, офшорные зоны, государства зоны повышенной террористической активности);
- наличие клиентов-нерезидентов;
- наличие клиентов из регионов, вызывающих интерес (государства с высоким уровнем коррупции, терроризма);
- осуществление надлежащей проверки клиентов;
- текущее положение мер по направлению сообщений;
- наличие мер внутреннего контроля;
- хранение данных;
- регулирование вопросов, касающихся бенефициарного владения.
Далее итоговый отчет передают в уполномоченный орган, который, в свою очередь, направляет его на согласование участникам оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
Участники оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма направляют замечания и предложения либо сообщают об их отсутствии уполномоченному органу в течение 15 рабочих дней со дня получения итогового отчета. В этом случае отчет возвращают на доработку.
Если же замечаний не поступило, отчет считается согласованным.
Полный отчет выносится на рассмотрение Межведомственного совета.
Уполномоченный орган после одобрения Межведомственным советом в течение 30 рабочих дней размещает итоговую публичную версию отчета в открытой части официального Интернет-ресурса Агентства РК по финансовому мониторингу.
Итоговая закрытая версия отчета направляется участниками оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, а также размещается в личных кабинетах субъектов финансового мониторинга на платформе уполномоченного органа.
Приказ вводится в действие с 13 июля 2024 года.