Обновлены правила проведения национальной оценки рисков легализации преступных доходов

Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 1 декабря 2025 года внес изменения в Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Сами правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что проведение комплексной, всесторонней национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения подразумевает участие в ней всех государственных органов и организаций, входящих в национальную систему противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:

уполномоченный орган, в частности структурные подразделения в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов, в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения, антикоррупционного финансового мониторинга, оперативного анализа, превенции и аналитических разработок, следственного и оперативного департаментов;

Министерство внутренних дел РК;

Комитет национальной безопасности РК;

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК;

государственные органы;

субъекты финансового мониторинга;

государственный орган, осуществляющий анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма.

Целью национальной оценки рисков является определение угроз и уязвимостей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в РК, выявление недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Основными задачами национальной оценки рисков являются получение понимания на страновом уровне о следующем:

об угрозах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (путем выявления актуальных угроз);

об основных методах, используемых для осуществления преступной деятельности;

о продуктах и услугах (и способах их предоставления), подверженных риску и потенциально используемых в соответствующей преступной деятельности;

о требуемых мерах и приоритетного порядка их реализации.

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения длится до 12 месяцев.

Последующие национальные оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения проводятся по истечении 36 месяцев со дня начала предыдущей национальной оценки рисков.

Для проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения уполномоченным органом создается рабочая группа по проведению национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал.

Уполномоченный орган координирует работу по проведению национальной оценки рисков в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения включает три этапа:

сбор данных;

обработка и анализ данных;

оценка рисков.

Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня получения всех данных проводит обработку собранных данных для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения путем:

сравнения собранных данных на предмет соответствия и полноты;

структурирования собранных данных;

ранжирования собранных данных.

Уполномоченный орган после обработки данных осуществляет их анализ, который длится от трех до пяти месяцев, при проведении которого выявляет:

источник риска;

характер риска;

вероятность появления риска;

последствия риска.

По итогам анализа собранных данных уполномоченный орган формирует отчет, который содержит:

описание характера, источника, вероятности и последствий рисков;

итоги анализа собранных данных.

Рабочая группа со дня получения отчета в течение от трех до пяти месяцев рассматривает отчет и присваивает угрозам, уязвимостям и рискам один из следующих уровней:

"высокий" – имеются факты многократного совершения противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Преступники имеют навыки (технические, финансовые и тому подобные) для совершения противоправных деяний;

– имеются факты многократного совершения противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Преступники имеют навыки (технические, финансовые и тому подобные) для совершения противоправных деяний; "средний" – имеются факты, указывающие на попытки совершить или на совершение противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Совершение противоправного деяния затруднительно с точки зрения раскрываемости и/или наказуемости преступлений. Имеются факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний;

– имеются факты, указывающие на попытки совершить или на совершение противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Совершение противоправного деяния затруднительно с точки зрения раскрываемости и/или наказуемости преступлений. Имеются факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний; "низкий" – отсутствуют факты, указывающие на намерения преступников совершить деяния, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Отсутствуют факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний.

Рабочая группа по итогам рассмотрения и присвоения соответствующих уровней риска формирует итоговый отчет, который содержит:

описание оценки рисков;

выводы по оценке рисков;

заключения о принятии мер, направленных на снижение рисков.

При выявлении угроз рабочая группа учитывает следующие критерии, но не ограничивается ими:

виды совершаемых предикатных преступлений;

характер и масштаб соответствующей преступной деятельности;

сумма преступного дохода от преступной деятельности;

трансграничные потоки преступных доходов из Республики Казахстан и в Республику Казахстан;

сумме доходов от преступлений, совершаемых за рубежом, и легализуемых в Республике Казахстан;

характер и масштаб террористической деятельности в республике.

При выявлении уязвимостей, особое внимание обращается на:

наличие преобладающих секторов и продуктов;

наличие продуктов/услуг, способствующих проведению ускоренных или анонимных операций;

широкое распространение операций с наличными деньгами и трансграничных переводов денежных средств;

онлайн обслуживание;

виды клиентов (юридические лица, физические лица);

характер деловых отношений;

наличие клиентов, представляющих повышенный риск;

клиентская база в высокорисковых географических регионах (государства и территории, не выполняющие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, офшорные зоны, государства зоны повышенной террористической активности);

наличие клиентов – нерезидентов;

наличие клиентов из регионов, вызывающих интерес (государства с высоким уровнем коррупции, терроризма);

осуществление надлежащей проверки клиентов;

текущее положение мер по направлению сообщений;

наличие мер внутреннего контроля;

хранение данных;

регулирование вопросов, касающихся бенефициарного владения.

Рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня формирования итогового отчета передает его в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения итогового отчета направляет его на согласование участникам национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Участники национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения направляют замечания и предложения либо сообщают об их отсутствии уполномоченному органу в течение 15 рабочих дней со дня получения итогового отчета.

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2025 года.

