Обновлены правила проведения национальной оценки рисков легализации преступных доходов
В частности, изменен заголовок документа – Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Сами правила изложены в новой редакции.
Так, говорится, что проведение комплексной, всесторонней национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения подразумевает участие в ней всех государственных органов и организаций, входящих в национальную систему противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:
- уполномоченный орган, в частности структурные подразделения в сфере отмывания доходов, поиска и возврата преступных активов, в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения, антикоррупционного финансового мониторинга, оперативного анализа, превенции и аналитических разработок, следственного и оперативного департаментов;
- Министерство внутренних дел РК;
- Комитет национальной безопасности РК;
- Комитет государственных доходов Министерства финансов РК;
- государственные органы;
- субъекты финансового мониторинга;
- государственный орган, осуществляющий анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма.
Целью национальной оценки рисков является определение угроз и уязвимостей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в РК, выявление недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Основными задачами национальной оценки рисков являются получение понимания на страновом уровне о следующем:
- об угрозах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (путем выявления актуальных угроз);
- об основных методах, используемых для осуществления преступной деятельности;
- о продуктах и услугах (и способах их предоставления), подверженных риску и потенциально используемых в соответствующей преступной деятельности;
- о требуемых мерах и приоритетного порядка их реализации.
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения длится до 12 месяцев.
Последующие национальные оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения проводятся по истечении 36 месяцев со дня начала предыдущей национальной оценки рисков.
Для проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения уполномоченным органом создается рабочая группа по проведению национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал.
Уполномоченный орган координирует работу по проведению национальной оценки рисков в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения включает три этапа:
- сбор данных;
- обработка и анализ данных;
- оценка рисков.
Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня получения всех данных проводит обработку собранных данных для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения путем:
- сравнения собранных данных на предмет соответствия и полноты;
- структурирования собранных данных;
- ранжирования собранных данных.
Уполномоченный орган после обработки данных осуществляет их анализ, который длится от трех до пяти месяцев, при проведении которого выявляет:
- источник риска;
- характер риска;
- вероятность появления риска;
- последствия риска.
По итогам анализа собранных данных уполномоченный орган формирует отчет, который содержит:
- описание характера, источника, вероятности и последствий рисков;
- итоги анализа собранных данных.
Рабочая группа со дня получения отчета в течение от трех до пяти месяцев рассматривает отчет и присваивает угрозам, уязвимостям и рискам один из следующих уровней:
- "высокий" – имеются факты многократного совершения противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Преступники имеют навыки (технические, финансовые и тому подобные) для совершения противоправных деяний;
- "средний" – имеются факты, указывающие на попытки совершить или на совершение противоправного деяния в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Совершение противоправного деяния затруднительно с точки зрения раскрываемости и/или наказуемости преступлений. Имеются факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний;
- "низкий" – отсутствуют факты, указывающие на намерения преступников совершить деяния, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Отсутствуют факты, указывающие на наличие навыков (технических, финансовых и тому подобных) для совершения преступниками противоправных деяний.
Рабочая группа по итогам рассмотрения и присвоения соответствующих уровней риска формирует итоговый отчет, который содержит:
- описание оценки рисков;
- выводы по оценке рисков;
- заключения о принятии мер, направленных на снижение рисков.
При выявлении угроз рабочая группа учитывает следующие критерии, но не ограничивается ими:
- виды совершаемых предикатных преступлений;
- характер и масштаб соответствующей преступной деятельности;
- сумма преступного дохода от преступной деятельности;
- трансграничные потоки преступных доходов из Республики Казахстан и в Республику Казахстан;
- сумме доходов от преступлений, совершаемых за рубежом, и легализуемых в Республике Казахстан;
- характер и масштаб террористической деятельности в республике.
При выявлении уязвимостей, особое внимание обращается на:
- наличие преобладающих секторов и продуктов;
- наличие продуктов/услуг, способствующих проведению ускоренных или анонимных операций;
- широкое распространение операций с наличными деньгами и трансграничных переводов денежных средств;
- онлайн обслуживание;
- виды клиентов (юридические лица, физические лица);
- характер деловых отношений;
- наличие клиентов, представляющих повышенный риск;
- клиентская база в высокорисковых географических регионах (государства и территории, не выполняющие рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, офшорные зоны, государства зоны повышенной террористической активности);
- наличие клиентов – нерезидентов;
- наличие клиентов из регионов, вызывающих интерес (государства с высоким уровнем коррупции, терроризма);
- осуществление надлежащей проверки клиентов;
- текущее положение мер по направлению сообщений;
- наличие мер внутреннего контроля;
- хранение данных;
- регулирование вопросов, касающихся бенефициарного владения.
Рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня формирования итогового отчета передает его в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения итогового отчета направляет его на согласование участникам национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Участники национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения направляют замечания и предложения либо сообщают об их отсутствии уполномоченному органу в течение 15 рабочих дней со дня получения итогового отчета.
Приказ вводится в действие с 19 декабря 2025 года.
