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Несколько сел упразднят в Туркестанской области

Несколько сел упразднят в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 15:17 Фото: Zakon.kz
Подготовлено совместное постановление акимата и маслихата "Об упразднении некоторых населенных пунктов Туркестанской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, будут упразднены:

  • населенный пункт Найман Бухарбай сельского округа Жана жол Мактааралского района;
  • населенный пункт Багисколь сельского округа Жаушыкум Шардаринского района.

Совместное решение принято на основании ряда документов:

  • постановления акимата Мактааральского района от 4 мая 2024 года и решения маслихата Мактааралского района, постановления акимата Шардаринского района и решения маслихата Шардаринского района;
  • протокола конференций граждан;
  • пояснительной записки;
  • схематической карты, подписанной секретарем маслихата и акимом Отырарского района;
  • акта научной экспертизы и экономических расчетов по проводимым преобразованиям и переименованиям.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.

Указанные села достаточно малочисленны. Так, по данным переписи 2009 года, в селе Найман Бухарбай проживало 379 человек (205 мужчин и 174 женщины), в селе Багисколь – 68 человек (32 мужчины и 36 женщин).

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Открытые НПА Маслихат Казахстан Туркестанская область акимат 2024 год
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