Несколько сел упразднят в Туркестанской области
Фото: Zakon.kz
Подготовлено совместное постановление акимата и маслихата "Об упразднении некоторых населенных пунктов Туркестанской области", сообщает Zakon.kz.
В частности, будут упразднены:
- населенный пункт Найман Бухарбай сельского округа Жана жол Мактааралского района;
- населенный пункт Багисколь сельского округа Жаушыкум Шардаринского района.
Совместное решение принято на основании ряда документов:
- постановления акимата Мактааральского района от 4 мая 2024 года и решения маслихата Мактааралского района, постановления акимата Шардаринского района и решения маслихата Шардаринского района;
- протокола конференций граждан;
- пояснительной записки;
- схематической карты, подписанной секретарем маслихата и акимом Отырарского района;
- акта научной экспертизы и экономических расчетов по проводимым преобразованиям и переименованиям.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.
Указанные села достаточно малочисленны. Так, по данным переписи 2009 года, в селе Найман Бухарбай проживало 379 человек (205 мужчин и 174 женщины), в селе Багисколь – 68 человек (32 мужчины и 36 женщин).
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