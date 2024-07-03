Несколько сел упразднят в Туркестанской области

Подготовлено совместное постановление акимата и маслихата "Об упразднении некоторых населенных пунктов Туркестанской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, будут упразднены:

населенный пункт Найман Бухарбай сельского округа Жана жол Мактааралского района;

населенный пункт Багисколь сельского округа Жаушыкум Шардаринского района.

Совместное решение принято на основании ряда документов:

постановления акимата Мактааральского района от 4 мая 2024 года и решения маслихата Мактааралского района, постановления акимата Шардаринского района и решения маслихата Шардаринского района;



протокола конференций граждан;

пояснительной записки;

схематической карты, подписанной секретарем маслихата и акимом Отырарского района;

акта научной экспертизы и экономических расчетов по проводимым преобразованиям и переименованиям.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.

Указанные села достаточно малочисленны. Так, по данным переписи 2009 года, в селе Найман Бухарбай проживало 379 человек (205 мужчин и 174 женщины), в селе Багисколь – 68 человек (32 мужчины и 36 женщин).