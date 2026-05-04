#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
464.53
543.73
6.15
Право

В Карагандинской области упразднят несколько малочисленных сел

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 15:55 Фото: pexels
Подготовлено постановление акимата "Об упразднении и изменении границ некоторых сельских округов Карагандинской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается упразднить:

  • Каракольский сельский округ Каркаралинского района, передать его земли и населенные пункты Балкантаускому сельскому округу Каркаралинского района;
  • Соналинский сельский округ Нуринского района, передать его земли и населенные пункты Кенжарыкскому сельскому округу;
  • Шидертинский сельский округ Осакаровского района, передать его земли и населенные пункты Акбулакскому сельскому округу Осакаровского района;
  • Иртышский сельский округ Осакаровского района, передать его земли и населенные пункты Мирному сельскому округу Осакаровского района;
  • передать село Суыксу Бухар-Жырауского района и его земли Уштобинскому сельскому округу.

Как поясняется, в Карагандинской области указанные сельские округа состоят из одного сельского населенного пункта численностью менее 500 человек:

  • Каракольский сельский округ Каркаралинского района – село Караколь;
  • Соналинский сельский округ Нуринского района – село Соналы;
  • Шидертинский сельский округ Осакаровского района – село Шидерты;
  • Иртышский сельский округ Осакаровского района – село Иртыш;
  • село Суыксу Бухар-Жырауского района, в котором не образован сельский округ, при этом имеются земли административного подчинения.

В акимате отметили, что упразднение этих сел позволит решить ряд важных задач, включая обеспечение населения качественными социальными и коммунальными услугами, провести модернизацию существующей инфраструктуры и развитие предпринимательства.

"Данное решение также направлено на повышение эффективности государственного управления, рациональное использование бюджетных средств и улучшение качества жизни населения", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Гибель монтера в Караганде
05:30, Сегодня
Отец троих детей погиб под колесами электровоза
Несколько сел упразднят в Туркестанской области
15:17, 03 июля 2024
Несколько сел упразднят в Туркестанской области
Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома
11:28, 31 октября 2024
В Кызылординской области упразднили несколько сел
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый полусредневес UFC оценил шансы Гэрри в бою с Махачевым
06:44, Сегодня
Топовый полусредневес UFC оценил шансы Гэрри в бою с Махачевым
Наоя Иноуэ возглавил рейтинг лучших боксёров мира по версии The Ring
06:23, Сегодня
Наоя Иноуэ возглавил рейтинг лучших боксёров мира по версии The Ring
Шон Стрикленд обещает финишировать Хамзата Чимаева в поздних раундах
05:50, Сегодня
Шон Стрикленд обещает нокаутировать Хамзата Чимаева в поздних раундах
&quot;Это невозможно&quot;: Синнер высказался о возможности выиграть все &quot;Мастерсы&quot; сезона
05:17, Сегодня
"Это невозможно": Синнер высказался о возможности выиграть все "Мастерсы" сезона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: