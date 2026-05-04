В Карагандинской области упразднят несколько малочисленных сел

Подготовлено постановление акимата "Об упразднении и изменении границ некоторых сельских округов Карагандинской области", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается упразднить:

Каракольский сельский округ Каркаралинского района, передать его земли и населенные пункты Балкантаускому сельскому округу Каркаралинского района;

Соналинский сельский округ Нуринского района, передать его земли и населенные пункты Кенжарыкскому сельскому округу;

Шидертинский сельский округ Осакаровского района, передать его земли и населенные пункты Акбулакскому сельскому округу Осакаровского района;

Иртышский сельский округ Осакаровского района, передать его земли и населенные пункты Мирному сельскому округу Осакаровского района;

передать село Суыксу Бухар-Жырауского района и его земли Уштобинскому сельскому округу.

Как поясняется, в Карагандинской области указанные сельские округа состоят из одного сельского населенного пункта численностью менее 500 человек:

Каракольский сельский округ Каркаралинского района – село Караколь;

Соналинский сельский округ Нуринского района – село Соналы;

Шидертинский сельский округ Осакаровского района – село Шидерты;

Иртышский сельский округ Осакаровского района – село Иртыш;

село Суыксу Бухар-Жырауского района, в котором не образован сельский округ, при этом имеются земли административного подчинения.

В акимате отметили, что упразднение этих сел позволит решить ряд важных задач, включая обеспечение населения качественными социальными и коммунальными услугами, провести модернизацию существующей инфраструктуры и развитие предпринимательства.

"Данное решение также направлено на повышение эффективности государственного управления, рациональное использование бюджетных средств и улучшение качества жизни населения", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 мая.