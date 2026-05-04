В Карагандинской области упразднят несколько малочисленных сел
Подготовлено постановление акимата "Об упразднении и изменении границ некоторых сельских округов Карагандинской области", сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагается упразднить:
- Каракольский сельский округ Каркаралинского района, передать его земли и населенные пункты Балкантаускому сельскому округу Каркаралинского района;
- Соналинский сельский округ Нуринского района, передать его земли и населенные пункты Кенжарыкскому сельскому округу;
- Шидертинский сельский округ Осакаровского района, передать его земли и населенные пункты Акбулакскому сельскому округу Осакаровского района;
- Иртышский сельский округ Осакаровского района, передать его земли и населенные пункты Мирному сельскому округу Осакаровского района;
- передать село Суыксу Бухар-Жырауского района и его земли Уштобинскому сельскому округу.
Как поясняется, в Карагандинской области указанные сельские округа состоят из одного сельского населенного пункта численностью менее 500 человек:
- Каракольский сельский округ Каркаралинского района – село Караколь;
- Соналинский сельский округ Нуринского района – село Соналы;
- Шидертинский сельский округ Осакаровского района – село Шидерты;
- Иртышский сельский округ Осакаровского района – село Иртыш;
- село Суыксу Бухар-Жырауского района, в котором не образован сельский округ, при этом имеются земли административного подчинения.
В акимате отметили, что упразднение этих сел позволит решить ряд важных задач, включая обеспечение населения качественными социальными и коммунальными услугами, провести модернизацию существующей инфраструктуры и развитие предпринимательства.
"Данное решение также направлено на повышение эффективности государственного управления, рациональное использование бюджетных средств и улучшение качества жизни населения", – говорится в обосновании.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 мая.
