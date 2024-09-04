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Операторы связи будут предоставлять данные о нахождении абонентов в случае ЧС

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 10:05 Фото: unsplash
МЦРИАП утвердил Правила предоставления в уполномоченный орган операторами связи или владельцам сетей связи агрегированных данных при угрозе возникновения и возникновении ЧС социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями, сообщает Zakon.kz.

Действие правил распространяется на всех операторов связи и владельцев сетей связи, осуществляющих деятельность на территории Казахстана.

Уполномоченный орган направляет запрос для получения агрегированных данных операторам связи или владельцам сетей связи доступными способами (через информационные системы, интернет-ресурсы государственного органа).

К агрегированным данным относятся:

  1. Локация (местоположение абонента).
  2. Общее количество абонентов (без разбивки по принадлежности).

Оперативный штаб в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера самостоятельно направляет запрос операторам связи или владельцам сетей связи для получения агрегированных данных.

При направлении запроса указывается цель обращения для получения агрегированных данных, а также срок предоставления таких данных.

Запрос направляется одним из следующих способов:

  • в электронном виде;
  • на бумажном носителе.

Операторы связи и владельцы сетей после получения запроса от уполномоченного органа, оперативного штаба в течение трех часов предоставляют в уполномоченный орган, оперативный штаб агрегированные данные по утвержденной форме.

Уполномоченный орган после получения агрегированных данных в случае необходимости направляет их в службу гражданской защиты в соответствии со статьей 8 Закона "О гражданской защите".

Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.

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