Операторы связи будут предоставлять данные о нахождении абонентов в случае ЧС
Действие правил распространяется на всех операторов связи и владельцев сетей связи, осуществляющих деятельность на территории Казахстана.
Уполномоченный орган направляет запрос для получения агрегированных данных операторам связи или владельцам сетей связи доступными способами (через информационные системы, интернет-ресурсы государственного органа).
К агрегированным данным относятся:
- Локация (местоположение абонента).
- Общее количество абонентов (без разбивки по принадлежности).
Оперативный штаб в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера самостоятельно направляет запрос операторам связи или владельцам сетей связи для получения агрегированных данных.
При направлении запроса указывается цель обращения для получения агрегированных данных, а также срок предоставления таких данных.
Запрос направляется одним из следующих способов:
- в электронном виде;
- на бумажном носителе.
Операторы связи и владельцы сетей после получения запроса от уполномоченного органа, оперативного штаба в течение трех часов предоставляют в уполномоченный орган, оперативный штаб агрегированные данные по утвержденной форме.
Уполномоченный орган после получения агрегированных данных в случае необходимости направляет их в службу гражданской защиты в соответствии со статьей 8 Закона "О гражданской защите".
Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.