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Токаев наделил КНБ новыми функциями

Токаев наделил КНБ новыми функциями, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 14:26 Фото: КНБ РК
Глава государства Касмым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 июля 2024 года, которым внес изменения в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями:

  • разработка и утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности;
  • разработка и утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования, в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования.

Еще два дополнения относятся в служебному пользованию. 

Указ вводится в действие с 4 июля 2024 года.

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