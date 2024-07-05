Токаев наделил КНБ новыми функциями

Фото: КНБ РК

Глава государства Касмым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 июля 2024 года, которым внес изменения в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями: разработка и утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности;

разработка и утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования, в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования. Еще два дополнения относятся в служебному пользованию. Указ вводится в действие с 4 июля 2024 года. Читайте также По каким случаям в Казахстане будут проводить расследования при оказании медпомощи Правила проведения ЕНТ изменили в Казахстане Еще один вид лицензии нужно будет получать в сфере образования

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