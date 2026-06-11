Токаев наделил КНБ новыми функциями
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 5 июня 2026 года, которым внес изменения в Положение о Комитете национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, с 12 июля 2026 года вводится в действие полномочие комитета в новой редакции:
- создавать, сопровождать, развивать и эксплуатировать цифровые объекты, обеспечивающие решение задач органов национальной безопасности;
Также с 12 июля 2026 года вводятся в действие новые функции КНБ:
- разработка и утверждение правил обеспечения кибербезопасности сетей правительственной связи, республиканских сетей защищенной связи и сетей защищенной связи органов национальной безопасности;
- разработка и утверждение правил системно-технического обслуживания объектов цифровой инфраструктуры органов национальной безопасности.
В новой редакции изложена следующая функция:
- организация и осуществление технических, криминалистических и полиграфологических исследований.
Также изменен ряд секретных функций и для ДСП.
Указ вводится в действие со дня подписания, за исключением ряда абзацев.
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