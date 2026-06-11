Токаев наделил КНБ новыми функциями

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 5 июня 2026 года, которым внес изменения в Положение о Комитете национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года вводится в действие полномочие комитета в новой редакции:

создавать, сопровождать, развивать и эксплуатировать цифровые объекты, обеспечивающие решение задач органов национальной безопасности;

Также с 12 июля 2026 года вводятся в действие новые функции КНБ:

разработка и утверждение правил обеспечения кибербезопасности сетей правительственной связи, республиканских сетей защищенной связи и сетей защищенной связи органов национальной безопасности;

разработка и утверждение правил системно-технического обслуживания объектов цифровой инфраструктуры органов национальной безопасности.

В новой редакции изложена следующая функция:

организация и осуществление технических, криминалистических и полиграфологических исследований.

Также изменен ряд секретных функций и для ДСП.

Указ вводится в действие со дня подписания, за исключением ряда абзацев.