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Право

Токаев наделил КНБ новыми функциями

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 11:26 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 5 июня 2026 года, которым внес изменения в Положение о Комитете национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года вводится в действие полномочие комитета в новой редакции:

  • создавать, сопровождать, развивать и эксплуатировать цифровые объекты, обеспечивающие решение задач органов национальной безопасности;

Также с 12 июля 2026 года вводятся в действие новые функции КНБ:

  • разработка и утверждение правил обеспечения кибербезопасности сетей правительственной связи, республиканских сетей защищенной связи и сетей защищенной связи органов национальной безопасности;
  • разработка и утверждение правил системно-технического обслуживания объектов цифровой инфраструктуры органов национальной безопасности.

В новой редакции изложена следующая функция:

  • организация и осуществление технических, криминалистических и полиграфологических исследований.

Также изменен ряд секретных функций и для ДСП.

Указ вводится в действие со дня подписания, за исключением ряда абзацев.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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