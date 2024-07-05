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Законодательство РК

Верховный суд перестал быть кассационной инстанцией

Верховный суд перестанет быть кассационной инстанцией, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 22:57 Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 июля подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно закону, Верховный суд перестанет быть кассационной инстанцией. 

Ранее этот закон прокомментировала для Zakon.kz депутат Мажилиса РК Снежанна Имашева.

Она отметила, что основная цель новой судебной реформы – повысить эффективность каждой судебной инстанции. От этого зависит качество отправления правосудия и уровень доверия граждан к судам. По всем видам судопроизводства предлагается ввести единые правила обращения и пересмотра судебных актов.

С созданием кассационных судов изменится и роль Верховного суда, который сосредоточится на обеспечении единообразия судебной практики. Штатная численность Верховного суда сократится до 35 судей.

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