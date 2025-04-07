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Право

Департамент кассационных судов создан в Казахстане

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 13:09 Фото: pexels
Глава государства подписал указ от 1 апреля 2025 года "О некоторых вопросах реализации Конституционного закона Республики Казахстан от 5 июля 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное учреждение "Департамент кассационных судов Судебной администрации Республики Казахстан"", – говорится в документе.

Также внесены поправки в положение о комиссии по качеству правосудия при Верховном суде РК, которые начнут действовать с 1 июля 2025 года.

В частности, говорится, что комиссия состоит из девяти членов – четырех судей областных и приравненных к ним судов (областной суд), двух судей кассационных судов, одного судьи Верховного суда РК и двух судей в отставке.

В состав комиссии не могут быть избраны председатель и председатели судебных коллегий Верховного суда, председатели кассационных судов, председатель и председатели судебных коллегий областных судов, судьи – члены Высшего судебного совета РК, комиссий по судейской этике филиалов Союза судей РК и Судебного жюри при Высшем судебном совете.

Указ вводится со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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