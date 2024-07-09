Как получить разрешение на ввоз или вывоз редких растений и дериватов

Приказом МЭПР от 1 июля 2024 года внесены изменения в Правила выдачи административным органом разрешений на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт с территории РК объектов растительного мира, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что государственная услуга "Выдача административным органом разрешений на импорт на территорию Республики Казахстан, экспорт или реэкспорт с территории Республики Казахстан объектов растительного мира, их частей и дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения" оказывается Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК и территориальными подразделениями комитета.

Госуслуга оказывается на платной основе физическим и юридическим лицам через веб-портал электронного правительства eGov.kz в течение одного рабочего дня.

Государственная пошлина за выдачу разрешений на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт с территории РК объектов растительного мира, их частей и дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, составляет 2 МРП (7384 тенге в 2024 году).

Оплата производится в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через платежный шлюз электронного правительства.

Какие документы необходимы

заявление на получение разрешения в форме электронного документа, удостоверенное ЭЦП;

электронная копия заключения;

сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, о лесном билете, оплаты в бюджет государственной пошлины за выдачу разрешений, услугодатель получает из соответствующих информационных систем через шлюз электронного правительства.

Также утверждена новая форма заявления на получение разрешения.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2024 года.