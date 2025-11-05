Выдача разрешений на импорт и экспорт редких видов рыб: утверждены правила

Министр сельского хозяйства приказом от 30 октября 2025 года утвердил Правила выдачи административным органом разрешений на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт с территории РК видов рыб и других редких водных животных, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о рыбах и водных животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Государственная услуга "Выдача административным органом разрешений на импорт на территорию Республики Казахстан, экспорт или реэкспорт с территории Республики Казахстан видов рыб и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения в сфере рыбного хозяйства" оказывается Комитетом рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

Для получения госуслуги физические и юридические лица подают в комитет через веб-портал "электронного правительства" заявление на получение разрешения в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП), с приложением документов.

После направления заявления через портал в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Услугодатель в день поступления заявления осуществляет прием и регистрацию заявления в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование" (ГБД "Е-лицензирование") и передает их на исполнение в ответственное структурное подразделение.

Ответственное структурное подразделение комитета в течение двух рабочих дней с момента получения документов проверяет их полноту.

При предоставлении полного пакета документов услугодатель в течение трех рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их на соответствие Правилам и выносит решение о выдаче разрешения на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт с территории республики видов рыб и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

На портал в "личный кабинет" заявителя направляется уведомление о месте выдачи разрешения в форме электронного документа.

Приказ вводится в действие с 15 января 2026 года.