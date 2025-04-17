#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.67
592.46
6.32
Право

Норму Земельного кодекса на соответствие Конституции рассмотрели в Конституционном суде

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 11:24 Фото: pexels
Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции части второй пункта 14 статьи 43-1 Земельного кодекса РК, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие пункту 2 статьи 14, пункту 1 статьи 21 и пункту 4 статьи 26 Конституции и части второй пункта 14 статьи 43-1 Земельного кодекса, согласно которой лицам, проживающим в данном районе, городе, селе, поселке не менее 5 лет, сельскохозяйственным кооперативам предоставляется преимущество в виде присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям при получении земельного участка в соответствии с порядком, определенным центральным уполномоченным органом.

Заявитель участвовал в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в Жарминском районе области Абай. Протоколом земельной комиссии (коллегиального органа при местном исполнительном органе района) по итогам конкурса победителем признано лицо, конкурсному предложению которого присвоены дополнительные 10 баллов ввиду проживания данного лица в этом районе не менее 5 лет.

Решением специализированного межрайонного административного суда области Абай, оставленным в силе постановлением судебной коллегии по административным делам суда области Абай и постановлением судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, отказано в удовлетворении административного иска субъекта обращения к ответчикам об оспаривании протокольного решения земельной комиссии.

При рассмотрении материалов дела и законодательства Конституционный суд пришел к мнению, что правила касательно критериев оценки конкурсных предложений и присвоения баллов необходимо привести в соответствие с требованиями статьи 43-1 и части второй пункта 1 статьи 101 Земельного кодекса, которыми предусмотрено преимущественное право получения земельного участка гражданами не только по признаку их постоянного проживания в данной местности.

"Ведение хозяйства на основе личного трудового участия, обладание специальными сельскохозяйственными знаниями и квалификацией, наличие практического опыта работы в сельском хозяйстве также являются критериями предоставления такого преимущественного права. Конкурсные предложения должны оцениваться земельной комиссией не только по прогнозному объему инвестиций, но и по другим критериям – составным частям бизнес-плана и обязательствам, являющимся содержанием конкурсного предложения, а впоследствии – неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства", – говорится в нормативном постановлении.  

Что решил Конституционный суд

В итоге Конституционный суд признал соответствующей Конституции часть вторую пункта 14 статьи 43-1 Земельного кодекса РК.

Но при этом рекомендовал Министерству сельского хозяйства рассмотреть вопрос о совершенствовании правового регулирования критериев оценки конкурсных предложений и присвоения баллов при подведении итогов конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства с учетом правовых позиций Конституционного суда, изложенных в нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Норма в Кодексе о браке и семье признана неконституционной
Право
12:07, Сегодня
Норма в Кодексе о браке и семье признана неконституционной
Билет есть, а места нет: новый штраф появился в Казахстане
Право
11:44, Сегодня
Билет есть, а места нет: новый штраф появился в Казахстане
Комитет языковой политики наделили полномочиями штрафовать за нарушение закона о языках
Право
10:34, Сегодня
Комитет языковой политики наделили полномочиями штрафовать за нарушение закона о языках
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: