Норму Земельного кодекса на соответствие Конституции рассмотрели в Конституционном суде

Конституционный суд рассмотрел на соответствие Конституции части второй пункта 14 статьи 43-1 Земельного кодекса РК, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие пункту 2 статьи 14, пункту 1 статьи 21 и пункту 4 статьи 26 Конституции и части второй пункта 14 статьи 43-1 Земельного кодекса, согласно которой лицам, проживающим в данном районе, городе, селе, поселке не менее 5 лет, сельскохозяйственным кооперативам предоставляется преимущество в виде присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям при получении земельного участка в соответствии с порядком, определенным центральным уполномоченным органом.

Заявитель участвовал в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства в Жарминском районе области Абай. Протоколом земельной комиссии (коллегиального органа при местном исполнительном органе района) по итогам конкурса победителем признано лицо, конкурсному предложению которого присвоены дополнительные 10 баллов ввиду проживания данного лица в этом районе не менее 5 лет.

Решением специализированного межрайонного административного суда области Абай, оставленным в силе постановлением судебной коллегии по административным делам суда области Абай и постановлением судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, отказано в удовлетворении административного иска субъекта обращения к ответчикам об оспаривании протокольного решения земельной комиссии.

При рассмотрении материалов дела и законодательства Конституционный суд пришел к мнению, что правила касательно критериев оценки конкурсных предложений и присвоения баллов необходимо привести в соответствие с требованиями статьи 43-1 и части второй пункта 1 статьи 101 Земельного кодекса, которыми предусмотрено преимущественное право получения земельного участка гражданами не только по признаку их постоянного проживания в данной местности.

"Ведение хозяйства на основе личного трудового участия, обладание специальными сельскохозяйственными знаниями и квалификацией, наличие практического опыта работы в сельском хозяйстве также являются критериями предоставления такого преимущественного права. Конкурсные предложения должны оцениваться земельной комиссией не только по прогнозному объему инвестиций, но и по другим критериям – составным частям бизнес-плана и обязательствам, являющимся содержанием конкурсного предложения, а впоследствии – неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства", – говорится в нормативном постановлении.

Что решил Конституционный суд

В итоге Конституционный суд признал соответствующей Конституции часть вторую пункта 14 статьи 43-1 Земельного кодекса РК.

Но при этом рекомендовал Министерству сельского хозяйства рассмотреть вопрос о совершенствовании правового регулирования критериев оценки конкурсных предложений и присвоения баллов при подведении итогов конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства с учетом правовых позиций Конституционного суда, изложенных в нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.