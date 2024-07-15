Сроки размещения объявлений о госзакупках жилища сократят в Казахстане

Министерство финансов подготовило проект поправок в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, объявление о государственных закупках жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, предлагается размещать организатором на веб-портале не позднее пяти рабочих дней вместо 30 календарных дней до окончания срока представления заявок потенциальных поставщиков – физических лиц.



Документ разработан в рамках исполнения Протокола заседания Оперативного штаба по обеспечению экономического роста от 12 июля 2024 года в части сокращения сроков размещения организатором на веб-портале объявления о государственных закупках жилища.

Разработчики утверждают, что принятие поправок не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июля 2024 года.