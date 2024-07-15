Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сроки размещения объявлений о госзакупках жилища сократят в Казахстане

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, Казахстан, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 09:24 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило проект поправок в Правила осуществления государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, объявление о государственных закупках жилища, принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу, предлагается размещать организатором на веб-портале не позднее пяти рабочих дней вместо 30 календарных дней до окончания срока представления заявок потенциальных поставщиков – физических лиц.

Документ разработан в рамках исполнения Протокола заседания Оперативного штаба по обеспечению экономического роста от 12 июля 2024 года в части сокращения сроков размещения организатором на веб-портале объявления о государственных закупках жилища.

Разработчики утверждают, что принятие поправок не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июля 2024 года.

Читайте также

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital
У Министерства цифровизации изменился ряд функций
Казахстанское консульство откроется в Астрахани
Казахстанское консульство откроется в Астрахани
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку
Изменился порядок предоставления жилья гражданам, пострадавшим от ЧС
Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
О чем написала Мелания Трамп после покушения на мужа
доллары
Доллар сдает позиции: курсы валют в обменниках мегаполисов на 14 июля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: