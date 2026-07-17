Госзакупки с применением особого порядка передадут на уровень единых организаторов закупок

Министерство финансов подготовило проект поправок в Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка, сообщает Zakon.kz.

Основное нововведение заключается в следующем:

Государственные закупки с применением особого порядка предлагают передать на уровень единых организаторов закупок – Управления государственных закупок местного исполнительного органа – в случае превышения порогов, предусмотренных приказом министра финансов РК от 28 августа 2024 года "Об утверждении перечней товаров, работ, услуг, по которым централизованные государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок".

Реализация предлагаемых поправок является совершенствованием законодательства о государственных закупках, пояснили в министерстве.

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 30 июля.