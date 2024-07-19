Механизм стабилизации цен на социально значимые продукты изменили в Казахстане

И.о. министра сельского хозяйства приказом от 12 июля 2024 года внес изменения в Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Поправками установлено, что специализированные организации представляют в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы информацию о ходе реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по установленной форме посредством электронного документооборота, почтовой связи, либо нарочно через канцелярию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы представляют в министерства сельского хозяйства и торговли и интеграции РК информацию о ходе реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по аналогичной форме посредством электронного документооборота.

При предоставлении займа субъектам предпринимательства 70% бюджетных средств направляются на финансирование сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий.

При этом из правил исключена норма, согласно которой при отсутствии заявок на получение займа от сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий заем предоставляется субъектам предпринимательства, осуществляющим реализацию продовольственных товаров.

Субъект предпринимательства для выдачи займа определяется Комиссией. Поправками определены требования для отбора предпринимателей.



Так, к субъектам предпринимательства для предоставления займа в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары устанавливаются следующие единые требования (критерии):

наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;



отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и обязательным пенсионным взносам в ЕНПФ, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством РК, на дату рассмотрения полученных документов от субъекта предпринимательства;



отсутствие просроченной задолженности по кредитам (займам), предоставленным банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;



наличие на праве собственности или ином законном основании (аренда/безвозмездное пользование/доверительное управление) инфраструктурного торгово-логистического комплекса, состоящего из складских помещений и помещений со специальным оборудованием, предназначенных для соответствующего хранения продовольственных товаров и выполнения закупочных, подготовительных, распределительных операций с продовольственными товарами;



отсутствие в реестре недобросовестных участников государственных закупок;



отсутствие неисполненных обязательств перед специализированной организацией, а также неисполненных обязательств по исполнительным документам, ограничений и обременений на имущество субъекта предпринимательства;



наличие обеспечения исполнения обязательств в виде: залога, банковской гарантии, договора страхования, гарантии/поручительства третьих лиц. Обеспечение исполнения обязательств оформляется в письменной форме, предусмотренной законодательством.

Также в правила добавлен новый пункт, в соответствии с которым:

В договорах займа в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары предусматриваются обязательства субъектов предпринимательства по формированию графика реализации социально значимых продовольственных товаров по согласованию со специализированной организацией, реализации социально значимых продовольственных товаров по фиксированной цене в полном объеме; предоставлению документов, подтверждающих факт реализации социально значимых продовольственных товаров.



При этом неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора займа в части исполнения указанных обязательств признается существенным нарушением договора займа.

Приказ вводится в действие с 29 июля 2024 года.