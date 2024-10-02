Ежемесячная стипендия академикам-пенсионерам: обновлены размер и правила выплаты
Так, согласно постановлению, размер ежемесячной пожизненной стипендии академику НАН РК, достигшему пенсионного возраста составляет 60 МРП (в 2024 году это 221 520 тенге).
Ежемесячная пожизненная стипендия (далее — стипендия) устанавливается академику НАН, являющемуся гражданином РК, достигшему пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом.
Уполномоченный орган осуществляет:
- финансовое обеспечение выплаты стипендии;
- учет и контроль выплаты стипендии.
Академик НАН, претендующий на получение стипендии, представляет в НАН следующие документы:
- заявление на выплату стипендии в произвольной форме;
- сведения об академике НАН, достигшем пенсионного возраста.
В сведениях указываются ФИО академика, данные, подтверждающие статус академика, данные документа, удостоверяющего личность, дата рождения, реквизиты банка (номер текущего счета).
НАН в течение 3 рабочих дней с момента подачи претендентом указанных документов, направляет их в уполномоченный орган для рассмотрения.
В свою очередь, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней рассматривает документы, одобряет либо отклоняет их. В случае одобрения уполномоченный орган издает соответствующий приказ о назначении стипендии с указанием даты начала срока выплаты, в случае отказа направляет письмо в НАН с указанием причин отказа.
Стипендия выплачивается уполномоченным органом ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления на текущий счет, указанный в сведениях об академике.
Выплата стипендии прекращается в случаях:
- смерти академика НАН (справка/свидетельство о смерти);
- признания академика НАН безвестно отсутствующим или объявления его умершим (судебный акт);
- исключения из состава НАН (выписка из протокола заседания президиума НАН);
- прекращения гражданства РК.
При наступлении одного из перечисленных выше случаев НАН в течение 3 рабочих дней со дня получения информации письменно уведомляет уполномоченный орган о необходимости прекращения выплат стипендии с указанием основания.
Получив уведомление, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней издает соответствующий приказ и прекращает выплату стипендии.
Постановление вводится в действие с 12 октября 2024 года.
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