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Ежемесячная стипендия академикам-пенсионерам: обновлены размер и правила выплаты

Национальная академия наук Республики Казахстан, НАН РК, Национальная академия наук РК, академия наук РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 16:34 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 27 сентября 2024 года установило размер и утвердило в новой редакции правила выплаты ежемесячной пожизненной стипендии академику Национальной академии наук РК, достигшему пенсионного возраста, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно постановлению, размер ежемесячной пожизненной стипендии академику НАН РК, достигшему пенсионного возраста составляет 60 МРП (в 2024 году это 221 520 тенге).

Ежемесячная пожизненная стипендия (далее — стипендия) устанавливается академику НАН, являющемуся гражданином РК, достигшему пенсионного возраста, установленного Социальным кодексом.

Уполномоченный орган осуществляет:

  • финансовое обеспечение выплаты стипендии;
  • учет и контроль выплаты стипендии.

Академик НАН, претендующий на получение стипендии, представляет в НАН следующие документы:

  • заявление на выплату стипендии в произвольной форме;
  • сведения об академике НАН, достигшем пенсионного возраста.

В сведениях указываются ФИО академика, данные, подтверждающие статус академика, данные документа, удостоверяющего личность, дата рождения, реквизиты банка (номер текущего счета).

НАН в течение 3 рабочих дней с момента подачи претендентом указанных документов, направляет их в уполномоченный орган для рассмотрения.

В свою очередь, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней рассматривает документы, одобряет либо отклоняет их. В случае одобрения уполномоченный орган издает соответствующий приказ о назначении стипендии с указанием даты начала срока выплаты, в случае отказа направляет письмо в НАН с указанием причин отказа.

Стипендия выплачивается уполномоченным органом ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления на текущий счет, указанный в сведениях об академике.

Выплата стипендии прекращается в случаях:

  • смерти академика НАН (справка/свидетельство о смерти);
  • признания академика НАН безвестно отсутствующим или объявления его умершим (судебный акт);
  • исключения из состава НАН (выписка из протокола заседания президиума НАН);
  • прекращения гражданства РК.

При наступлении одного из перечисленных выше случаев НАН в течение 3 рабочих дней со дня получения информации письменно уведомляет уполномоченный орган о необходимости прекращения выплат стипендии с указанием основания.

Получив уведомление, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней издает соответствующий приказ и прекращает выплату стипендии.

Постановление вводится в действие с 12 октября 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила избрания академиков НАН.

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