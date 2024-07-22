Изменились правила присвоения статуса беженца в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 17 июля 2024 года внес изменения в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах уточняется понятие, что лицо, ищущее убежище, – это иностранец или лицо без гражданства, изъявившее желание обратиться за убежищем в Казахстан, до принятия местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы окончательного решения по их ходатайству о присвоении статуса беженца.

Он получает свидетельство лица, ищущего убежище – документ, выдаваемый местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы, подтверждающий регистрацию ходатайства о присвоении статуса беженца.

Свидетельство выдает в день регистрации ходатайства лицу, ищущему убежище, и производится его постановка на учет на срок до принятия решения по его ходатайству.



Свидетельство выдается иностранцам, лицам без гражданства, достигшим возраста 18 лет, сроком на три месяца, которое подписывается руководителем МИОЗН и заверяется печатью.

Данное свидетельство подтверждает законность пребывания на территории РК иностранца, лица без гражданства, ходатайствующего о признании беженцем.

В случае продления срока рассмотрения ходатайства до трех месяцев со дня выдачи свидетельства лица, ищущего убежище вместо свидетельства лица, ищущего убежище, срок действия которого истек, выдается новое свидетельство сроком на три месяца.

Предусматривается, что лицо, ищущее убежище, подлежит дактилоскопированию в течение трех календарных дней с момента получения свидетельства.

При пересечении государственной границы РК лицо, ищущее убежище подает письменное ходатайство в пункт миграционного контроля, а в случае отсутствия такого пункта в тот же день в подразделение Пограничной службы КНБ РК.

В последующем лицо, ищущее убежище, и ходатайство передается в МИОЗН для регистрации ходатайства и выдачи свидетельства.

При отсутствии пункта пропуска через государственную границу лицо, ищущее убежище, в случае вынужденного незаконного пересечения госграницы в течение суток с момента после этого обращается в МИОЗН.

Ходатайство, поступившее в МИОЗН из Пограничной службы, регистрируется в МИОЗН в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления ходатайства, в Журнале регистрации лиц, ищущих убежище, и передается на рассмотрение уполномоченному сотруднику МИОЗН в тот же день.

Также уточняется, что после проведения собеседования и опросного листа лицу, ищущему убежище выдается направление на обязательное медицинское освидетельствование.

Затем лицу, ищущему убежище, разъясняется порядок прохождения медицинского освидетельствования, последствия отказа от его прохождения, а также неявки после его прохождения в МИОЗН для проведения дальнейшей процедуры рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца.

После прохождения обязательного медицинского освидетельствования лицо, ищущее убежище лично представляет в МИОЗН справку, подтверждающую прохождение медицинского освидетельствования.

При истечении срока прохождения обязательного медицинского освидетельствования, а также при неявке лица, ищущего убежище, в МИОЗН для проведения собеседования с оформлением опросного листа (в том числе дополнительного) или дальнейшей процедуры рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, МИОЗН направляет по указанному лицом, ищущим убежище, адресу пребывания заказное письмо с уведомлением о вручении с приглашением явиться в МИОЗН для объяснения причин неявки.

Если лицо, ищущее убежище в течение месяца со дня его письменного уведомления не явилось в МИОЗН, в том же порядке направляется повторное письменное уведомление. В случае неявки лица, ищущего убежище в МИОЗН в течение месяца со дня повторного письменного уведомления рассмотрение ходатайства прекращается, о чем лицу, ищущему убежище по указанному им адресу пребывания направляется уведомление.

В случаях прекращения рассмотрения ходатайства об этом сообщается в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

При наличии оснований для продления срока рассмотрения ходатайства руководитель МИОЗН принимает соответствующее решение, о чем лицо, ищущее убежище, уведомляется в течение двух рабочих дней почтой - заказным письмом с уведомлением.

При неявке лица, ищущего убежище, на продление срока рассмотрения ходатайства в МИОЗН в течение 5 (пяти) рабочих дней, рассмотрение ходатайства прекращается.

По результатам рассмотрения ходатайства комиссией руководитель МИОЗН в течение одного календарного дня принимает решение по ходатайству.

О принятом решении лицо, ищущее убежище, уведомляется в течение пяти рабочих дней посредством выдачи удостоверения беженца или мотивированного отказа.

Также в новой редакции зложены: Ходатайство о присвоении статуса беженца; Журнал регистрации лиц, ищущих убежище; Карточка учета лица, ищущего убежище.

Приказ вводится в действие с 30 июля 2024 года.