Присвоение статуса беженца в Казахстане: обновлены правила

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 31 октября 2024 года внес изменения в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах уточняется, что ходатайство о присвоении статуса беженца – это письменное обращение лица, ищущего убежище, лично или через уполномоченного на то представителя, о присвоении статуса беженца по месту своего пребывания в местный исполнительный орган областей, городов республиканского значения и столицы.

При этом предусмотрено, что в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства о присвоении статуса беженца рассматриваются при условии прохождения данным лицом дактилоскопической регистрации.

Кроме того, несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что процедура рассмотрения ходатайства проводится ответственным исполнителем МИОЗН после регистрации ходатайства и включает в себя:

в день обращения заявителя заводится электронное дело лица, ищущего убежище в автоматизированной информационной системе "Кандас";

в течение трех календарных дней после регистрации ходатайства проводится анкетирование лица, ищущего убежище, с оформлением карточки учета;

после проведения анкетирования лицо, ищущее убежище, в течение пяти календарных дней со дня регистрации ходатайства проверяется по всем учетам органов внутренних дел РК, а также по учетам Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (СИО ПСО).

После проведения собеседования и опросного листа лицу, ищущему убежище, выдается направление на обязательный медицинский осмотр.

Лицу, ищущему убежище, разъясняется порядок прохождения медицинского осмотра, последствия отказа от его прохождения, а также неявки после его прохождения в МИОЗН для проведения дальнейшей процедуры рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца.

Срок для прохождения обязательного медицинского осмотра устанавливается продолжительностью в 10 рабочих дней после прохождения собеседования и опросного листа.

После прохождения обязательного медицинского осмотра лицо, ищущее убежище, лично представляет в МИОЗН подтверждающую справку.

При истечении срока прохождения обязательного медицинского осмотра, а также при неявке лица, ищущего убежище, в МИОЗН для проведения собеседования с оформлением опросного листа (в том числе дополнительного) или дальнейшей процедуры рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, МИОЗН направляет указанному лицу по адресу пребывания заказное письмо с уведомлением о вручении с приглашением явиться в МИОЗН для объяснения причин неявки.

Если лицо, ищущее убежище, в течение месяца со дня его письменного уведомления не явилось в МИОЗН, в том же порядке направляется повторное письменное уведомление. В случае повторной неявки в течение месяца со дня повторного письменного уведомления рассмотрение ходатайства прекращается, о чем лицу, ищущему убежище, по указанному им адресу пребывания направляется уведомление.

В случаях прекращения рассмотрения ходатайства об этом сообщается в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2024 года.