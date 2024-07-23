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Законодательство РК

Казахстан и Швейцария подпишут меморандум о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Казахстан и Швейцария подпишут меморандум о взаимной правовой помощи по уголовным делам, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 14:41 Фото: pixabay
Генеральная прокуратура подготовила проект постановления "О подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством РК и Швейцарским Федеральным Советом о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает, что взаимная правовая помощь по уголовным делам может быть запрошена и оказана в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами сторон на основе взаимности.

Меморандум может также применяться к запросам об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам в связи с действиями или бездействием, совершенными до его применения.

Взаимная правовая помощь может осуществляться, в частности, для следующих целей:

  • вручение документов;
  • получение и передача доказательств;
  • арест, конфискация и передача объектов или имущества.

Правовая помощь может включать следующие меры:

  • вручение судебных документов;
  • сбор доказательств или получение заявлений лиц;
  • проведение обысков, а также арестов и замораживания активов;
  • производство осмотра объектов и помещений;
  • предоставление информации, документов, вещественных доказательств и экспертных заключений;
  • предоставление оригиналов или копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
  • выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств или других предметов для целей доказывания;
  • передача объектов или имущества с целью конфискации или возмещения правомочному физическому или юридическому лицу;
  • содействие добровольной явке лиц в запрашивающее государство;
  • любой другой вид помощи в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства;
  • самостоятельная передача информации без предварительного запроса.

Меморандум также предусматривает дальнейшие меры по развитию сотрудничества.

В частности, они могут включать следующее:

  • обмен материалами, касающимися соответствующих законов, правовых систем и правовых институтов;
  • организация совещаний экспертов для обсуждения вопросов, касающихся взаимной правовой помощи общего характера или применительно к конкретным делам;
  • создание и укрепление соответствующих контактов между ответственными органами сторон.

Также говорится, что для облегчения и ускорения сотрудничества между центральными органами может использоваться типовой запрос с учетом особенностей национального законодательства сторон.

Типовой запрос может служить ориентиром для следующих видов взаимной помощи по уголовным делам:

  • заслушивание лиц;
  • получение доказательств;
  • замораживание или арест объектов и/или активов;
  • передача активов с целью конфискации или возврата (возврат активов).

По согласованию между центральными органами запросы о правовой помощи и ответы на них с приложенными материалами могут направляться в электронном формате.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения с 6 августа.

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Открытые НПА Генеральная прокуратура РК Казахстан Швейцария 2024 год
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