Казахстан и Швейцария подпишут меморандум о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Генеральная прокуратура подготовила проект постановления "О подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством РК и Швейцарским Федеральным Советом о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает, что взаимная правовая помощь по уголовным делам может быть запрошена и оказана в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами сторон на основе взаимности.

Меморандум может также применяться к запросам об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам в связи с действиями или бездействием, совершенными до его применения.

Взаимная правовая помощь может осуществляться, в частности, для следующих целей:

вручение документов;

получение и передача доказательств;

арест, конфискация и передача объектов или имущества.

Правовая помощь может включать следующие меры:

вручение судебных документов;

сбор доказательств или получение заявлений лиц;

проведение обысков, а также арестов и замораживания активов;

производство осмотра объектов и помещений;

предоставление информации, документов, вещественных доказательств и экспертных заключений;

предоставление оригиналов или копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;

выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств или других предметов для целей доказывания;

передача объектов или имущества с целью конфискации или возмещения правомочному физическому или юридическому лицу;

содействие добровольной явке лиц в запрашивающее государство;

любой другой вид помощи в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства;

самостоятельная передача информации без предварительного запроса.

Меморандум также предусматривает дальнейшие меры по развитию сотрудничества.

В частности, они могут включать следующее:

обмен материалами, касающимися соответствующих законов, правовых систем и правовых институтов;

организация совещаний экспертов для обсуждения вопросов, касающихся взаимной правовой помощи общего характера или применительно к конкретным делам;

создание и укрепление соответствующих контактов между ответственными органами сторон.

Также говорится, что для облегчения и ускорения сотрудничества между центральными органами может использоваться типовой запрос с учетом особенностей национального законодательства сторон.

Типовой запрос может служить ориентиром для следующих видов взаимной помощи по уголовным делам:

заслушивание лиц;

получение доказательств;

замораживание или арест объектов и/или активов;

передача активов с целью конфискации или возврата (возврат активов).

По согласованию между центральными органами запросы о правовой помощи и ответы на них с приложенными материалами могут направляться в электронном формате.

Документ размещен на сайте " Открытые НПА " для публичного обсуждения с 6 августа.



