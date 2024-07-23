Казахстан и Швейцария подпишут меморандум о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Документ предусматривает, что взаимная правовая помощь по уголовным делам может быть запрошена и оказана в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами сторон на основе взаимности.
Меморандум может также применяться к запросам об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам в связи с действиями или бездействием, совершенными до его применения.
Взаимная правовая помощь может осуществляться, в частности, для следующих целей:
- вручение документов;
- получение и передача доказательств;
- арест, конфискация и передача объектов или имущества.
Правовая помощь может включать следующие меры:
- вручение судебных документов;
- сбор доказательств или получение заявлений лиц;
- проведение обысков, а также арестов и замораживания активов;
- производство осмотра объектов и помещений;
- предоставление информации, документов, вещественных доказательств и экспертных заключений;
- предоставление оригиналов или копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств или других предметов для целей доказывания;
- передача объектов или имущества с целью конфискации или возмещения правомочному физическому или юридическому лицу;
- содействие добровольной явке лиц в запрашивающее государство;
- любой другой вид помощи в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства;
- самостоятельная передача информации без предварительного запроса.
Меморандум также предусматривает дальнейшие меры по развитию сотрудничества.
В частности, они могут включать следующее:
- обмен материалами, касающимися соответствующих законов, правовых систем и правовых институтов;
- организация совещаний экспертов для обсуждения вопросов, касающихся взаимной правовой помощи общего характера или применительно к конкретным делам;
- создание и укрепление соответствующих контактов между ответственными органами сторон.
Также говорится, что для облегчения и ускорения сотрудничества между центральными органами может использоваться типовой запрос с учетом особенностей национального законодательства сторон.
Типовой запрос может служить ориентиром для следующих видов взаимной помощи по уголовным делам:
- заслушивание лиц;
- получение доказательств;
- замораживание или арест объектов и/или активов;
- передача активов с целью конфискации или возврата (возврат активов).
По согласованию между центральными органами запросы о правовой помощи и ответы на них с приложенными материалами могут направляться в электронном формате.