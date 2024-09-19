Правительство Казахстана одобрило меморандум со Швейцарией о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Принято постановление правительства Казахстана от 17 сентября 2024 года о подписании Меморандума о взаимопонимании со Швейцарским Федеральным Советом о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом о взаимной правовой помощи по уголовным делам", – говорится в документе.

Подписать документ от имени правительства уполномочен генеральный прокурор РК Берик Асылов.

В меморандуме говорится, что подписывающие стороны намерены улучшить существующее сотрудничество в сфере взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Меморандум направлен на:

развитие прочного фундамента для существующих и будущих отношений между двумя государствами для сотрудничества в области взаимной правовой помощи по уголовным делам;

определение объема взаимной правовой помощи по уголовным делам;

перечисление мер по развитию сотрудничества;

содействие более глубокому пониманию законов, правовых систем и правовых институтов подписывающих сторон;

расширение и укрепление связей между органами подписывающих сторон, непосредственно ответственными за оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам;

упрощение некоторых аспектов процедуры взаимной правовой помощи.

Взаимная правовая помощь может осуществляться, в частности, для следующих целей:

вручения документов;

получения и передачи доказательств;

ареста, конфискации и передачи объектов или имущества.

Правовая помощь может включать следующие меры:

вручение судебных документов;

сбор доказательств или получение заявлений лиц;

проведение обысков, а также арестов и замораживания активов;

производство осмотра объектов и помещений;

предоставление информации, документов, вещественных доказательств и экспертных заключений;

предоставление оригиналов или копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;

выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств или других предметов для целей доказывания;

передачу объектов или имущества с целью конфискации или возмещения правомочному физическому или юридическому лицу;

содействие добровольной явке лиц в запрашивающее государство;

любой другой вид помощи в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства;

самостоятельную передачу информации без предварительного запроса.

Указывается, что меморандум не является международным договором и не создает для подписывающих сторон прав и обязательств, регулируемых международным и национальным правом.

Постановление вводится в действие со дня подписания.