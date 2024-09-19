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Правительство Казахстана одобрило меморандум со Швейцарией о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Правительство Казахстана одобрило меморандум со Швейцарией об оказания правовой помощи по уголовным делам, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 10:35 Фото: pixabay
Принято постановление правительства Казахстана от 17 сентября 2024 года о подписании Меморандума о взаимопонимании со Швейцарским Федеральным Советом о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

"Одобрить прилагаемый проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом о взаимной правовой помощи по уголовным делам", – говорится в документе.

Подписать документ от имени правительства уполномочен генеральный прокурор РК Берик Асылов.

В меморандуме говорится, что подписывающие стороны намерены улучшить существующее сотрудничество в сфере взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Меморандум направлен на:

  • развитие прочного фундамента для существующих и будущих отношений между двумя государствами для сотрудничества в области взаимной правовой помощи по уголовным делам;
  • определение объема взаимной правовой помощи по уголовным делам;
  • перечисление мер по развитию сотрудничества;
  • содействие более глубокому пониманию законов, правовых систем и правовых институтов подписывающих сторон;
  • расширение и укрепление связей между органами подписывающих сторон, непосредственно ответственными за оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам;
  • упрощение некоторых аспектов процедуры взаимной правовой помощи.

Взаимная правовая помощь может осуществляться, в частности, для следующих целей:

  • вручения документов;
  • получения и передачи доказательств;
  • ареста, конфискации и передачи объектов или имущества.

Правовая помощь может включать следующие меры:

  • вручение судебных документов;
  • сбор доказательств или получение заявлений лиц;
  • проведение обысков, а также арестов и замораживания активов;
  • производство осмотра объектов и помещений;
  • предоставление информации, документов, вещественных доказательств и экспертных заключений;
  • предоставление оригиналов или копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
  • выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств или других предметов для целей доказывания;
  • передачу объектов или имущества с целью конфискации или возмещения правомочному физическому или юридическому лицу;
  • содействие добровольной явке лиц в запрашивающее государство;
  • любой другой вид помощи в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства;
  • самостоятельную передачу информации без предварительного запроса.

Указывается, что меморандум не является международным договором и не создает для подписывающих сторон прав и обязательств, регулируемых международным и национальным правом.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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Правительство Казахстана одобрило меморандум со Швейцарией об оказания правовой помощи по уголовным делам
Правительство Казахстана одобрило меморандум со Швейцарией о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Лариса Черненко
Генеральная прокуратура РК Правительство РК Казахстан Швейцария 2024 год
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