Правительство Казахстана одобрило меморандум со Швейцарией о взаимной правовой помощи по уголовным делам
"Одобрить прилагаемый проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом о взаимной правовой помощи по уголовным делам", – говорится в документе.
Подписать документ от имени правительства уполномочен генеральный прокурор РК Берик Асылов.
В меморандуме говорится, что подписывающие стороны намерены улучшить существующее сотрудничество в сфере взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Меморандум направлен на:
- развитие прочного фундамента для существующих и будущих отношений между двумя государствами для сотрудничества в области взаимной правовой помощи по уголовным делам;
- определение объема взаимной правовой помощи по уголовным делам;
- перечисление мер по развитию сотрудничества;
- содействие более глубокому пониманию законов, правовых систем и правовых институтов подписывающих сторон;
- расширение и укрепление связей между органами подписывающих сторон, непосредственно ответственными за оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам;
- упрощение некоторых аспектов процедуры взаимной правовой помощи.
Взаимная правовая помощь может осуществляться, в частности, для следующих целей:
- вручения документов;
- получения и передачи доказательств;
- ареста, конфискации и передачи объектов или имущества.
Правовая помощь может включать следующие меры:
- вручение судебных документов;
- сбор доказательств или получение заявлений лиц;
- проведение обысков, а также арестов и замораживания активов;
- производство осмотра объектов и помещений;
- предоставление информации, документов, вещественных доказательств и экспертных заключений;
- предоставление оригиналов или копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств или других предметов для целей доказывания;
- передачу объектов или имущества с целью конфискации или возмещения правомочному физическому или юридическому лицу;
- содействие добровольной явке лиц в запрашивающее государство;
- любой другой вид помощи в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства;
- самостоятельную передачу информации без предварительного запроса.
Указывается, что меморандум не является международным договором и не создает для подписывающих сторон прав и обязательств, регулируемых международным и национальным правом.
Постановление вводится в действие со дня подписания.