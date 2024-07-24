Казахстанцы смогут лечить детей за счет пенсионных денег, но не смогут протезировать зубы: новые правила

Министерство здравоохранения подготовило изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает Zakon.kz.

Единовременная пенсионная выплата – сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, изымаемая вкладчиком обязательных пенсионных взносов (получаталем пенсионных выплат) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в целях улучшения жилищных условий или оплаты лечения.

Уточняется, что для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявитель или его законный представитель самостоятельно получают из ЕНПФ информацию о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, доступной для осуществления единовременной пенсионной выплаты.



Затем заявитель или его законный представитель посредством ЭЦП авторизуется на интернет-ресурсе уполномоченного оператора и открывает свой личный кабинет, в котором заполняет электронное заявление на единовременную пенсионную выплату на лечение с указанием суммы и цели использования, которое удостоверяет своей ЭЦП.



При использовании получателем единовременных пенсионных выплат супруга(и) или близких родственников, стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак или родственные отношения.



При этом в правила добавлено, что допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка.

Получатель или его законный представитель после поступления средств на специальный счет обращается в медицинскую организацию по месту своего прикрепления и прилагают копию документа, удостоверяющего личность получателя и заключение профильного специалиста.

Ответственное лицо медицинской организации выдает заявителю или его законному представителю заключение в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания врачебной комиссии для предоставления уполномоченному оператору.

Заявитель или его законный представитель после получения заключения выбирает медицинскую организацию включая зарубежную и заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.



Уполномоченный оператор при соответствии предоставленных получателем или его законным представителем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат в течение 10 рабочих дней (ранее было 5 дней. – Прим. авт.) с даты получения документов от получателя или его законного представителя проверяет целевое использование единовременных пенсионных выплат.



Документами, подтверждающими целевое использование единовременных пенсионных выплат на оплату лечения, являются:



заключение;

договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, или договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств.

При получении медицинских услуг за рубежом допускается предоставление документа, необходимого для осуществления оплаты с указанием реквизитов (счет на оплату) и (или) договора об оказании медицинских услуг, заключенного между медицинской организацией и получателем или его законным представителем (с приложением нотариально заверенного перевода документов составленных на иностранном языке).

Также дополнено, что в договоре об оказании медицинских услуг, заключенном между медицинской организацией и получателем или его законным представителем, указывается вид медицинских услуг согласно приложению 1 к правилам, фамилия, имя, отчество, дата рождения пациента (получателя) и установленный диагноз из заключения врачебной комиссии.

При соответствии представленных документов целям использования получатель или его законный представитель представляет уполномоченному оператору подписанные заявления на конвертацию единовременных пенсионных выплат и на международный перевод единовременных пенсионных выплат. Комиссия банков корреспондентов за международный перевод (при наличии) удерживается из суммы единовременных пенсионных выплат.

Уполномоченный оператор проверяет заявления на конвертацию и международный перевод в течение трех рабочих дней с даты их предоставления и перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

При непредоставлении получателем или его законным представителем документов, подтверждающих целевое использование единовременных пенсионных выплат, средства подлежат возврату в ЕНПФ в течение 45 рабочих дней с даты поступления на специальный счет.



Добавлено, что при возврате единовременных пенсионных выплат, ранее перечисленных ЕНПФ в тенге на специальный текущий счет получателя в целях использования для оплаты лечения и переведенных Уполномоченным оператором согласно представленным получателем документам в медицинскую зарубежную организацию в иностранной валюте, либо предоставления заявления получателя или его законного представителя об отсутствии необходимости перевода единовременных пенсионных выплат в медицинскую зарубежную организацию, конвертированных в иностранную валюту, Уполномоченный оператор осуществляет возврат в ЕНПФ неиспользованной либо остатка суммы неиспользованной единовременной пенсионной выплаты в тенге с учетом курсовой разницы или удержанной комиссии банков корреспондентов.

Вместе с тем приостанавливается с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года действие пункта, предусматривающего выделение пенсионных выплат из ЕНПФ на стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории РК (протезирование зубов, имплантация).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.