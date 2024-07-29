В Казахстане появится электронный архив бесплатных экземпляров газет
Так, для формирования электронного архива обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий собственники направляют электронно-цифровые формы изданий, в том числе и освобожденные от постановки на учет, удостоверенные электронной цифровой подписью главного редактора, в день их изготовления.
Для направления экземпляра периодического печатного издания собственник проходит регистрацию в информационной системе "Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий" посредством интернет-ресурса уполномоченного органа (раздел "Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий").
При регистрации собственник указывает следующие сведения:
- наименование периодического печатного издания;
- наименование (фамилия и инициалы) собственника периодического печатного издания;
- номер свидетельства о постановке на учет периодического печатного издания;
- контактные данные собственника периодического печатного издания.
Экземпляр периодического печатного издания направляется главным редактором в следующем порядке:
заполняются сведения:
- фамилия и инициалы главного редактора (редактора);
- наименование, дата и номер периодического печатного издания;
- прикрепляется экземпляр периодического печатного издания в полном объеме в графическом формате (PDF\А);
- прикрепленный экземпляр периодического печатного издания удостоверяется электронной цифровой подписью главного редактора (редактора).
Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий формируется автоматически в интернет-ресурсе уполномоченного органа на основе направленных экземпляров периодических печатных изданий.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 августа.