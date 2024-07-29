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В Казахстане появится электронный архив бесплатных экземпляров газет

В Казахстане разработали Правила формирования электронного архива обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 16:54 Фото: pixabay
Министерство культуры и информации разработало правила формирования электронного архива обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, сообщает Zakon.kz.

Так, для формирования электронного архива обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий собственники направляют электронно-цифровые формы изданий, в том числе и освобожденные от постановки на учет, удостоверенные электронной цифровой подписью главного редактора, в день их изготовления.

Для направления экземпляра периодического печатного издания собственник проходит регистрацию в информационной системе "Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий" посредством интернет-ресурса уполномоченного органа (раздел "Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий").

При регистрации собственник указывает следующие сведения:

  • наименование периодического печатного издания;
  • наименование (фамилия и инициалы) собственника периодического печатного издания;
  • номер свидетельства о постановке на учет периодического печатного издания;
  • контактные данные собственника периодического печатного издания.

Экземпляр периодического печатного издания направляется главным редактором в следующем порядке:

заполняются сведения:

  • фамилия и инициалы главного редактора (редактора);
  • наименование, дата и номер периодического печатного издания;
  • прикрепляется экземпляр периодического печатного издания в полном объеме в графическом формате (PDF\А);
  • прикрепленный экземпляр периодического печатного издания удостоверяется электронной цифровой подписью главного редактора (редактора).

Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий формируется автоматически в интернет-ресурсе уполномоченного органа на основе направленных экземпляров периодических печатных изданий.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 августа.

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