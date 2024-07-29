В Казахстане появится электронный архив бесплатных экземпляров газет

Так, для формирования электронного архива обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий собственники направляют электронно-цифровые формы изданий, в том числе и освобожденные от постановки на учет, удостоверенные электронной цифровой подписью главного редактора, в день их изготовления.