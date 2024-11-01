Электронный архив бесплатных экземпляров газет и журналов создадут в Казахстане
Под периодическим печатным изданием в правилах понимаются газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца.
Правилами предусмотрено, что электронные формы обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, удостоверенные ЭЦП главного редактора (редактора), в день их изготовления направляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 1 статьи 21 закона "О масс-медиа".
Для направления экземпляра периодического печатного издания собственник проходит регистрацию в информационной системе "Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий" посредством интернет-ресурса уполномоченного органа.
При регистрации собственник указывает:
- наименование периодического печатного издания;
- наименование (фамилия и инициалы) собственника периодического печатного издания;
- номер свидетельства о постановке на учет или переучет периодического печатного издания;
- контактные данные собственника периодического печатного издания.
Экземпляр периодического печатного издания направляется главным редактором (редактором) в следующем порядке:
- заполняется сведения:
- фамилия и инициалы главного редактора (редактора);
- наименование, дата и номер периодического печатного издания;
- прикрепляется экземпляр периодического печатного издания в полном объеме в графическом формате (PDF\А);
- прикрепленный экземпляр периодического печатного издания удостоверяется электронной цифровой подписью главного редактора (редактора).
Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий формируется автоматически в интернет-ресурсе уполномоченного органа на основе направленных экземпляров периодических печатных изданий.
Приказ вводится в действие с 11 ноября 2024 года.
Мы рассказывали, что Министерство культуры утвердило правила постановки на учет телерадиоканалов и печатных изданий.