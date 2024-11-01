Электронный архив бесплатных экземпляров газет и журналов создадут в Казахстане

И.о. министра культуры и информации приказом от 24 октября 2024 года утвердил Правила формирования электронного архива обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, сообщает Zakon.kz.

Под периодическим печатным изданием в правилах понимаются газета, журнал, альманах, бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название, текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца.

Правилами предусмотрено, что электронные формы обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий, удостоверенные ЭЦП главного редактора (редактора), в день их изготовления направляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 1 статьи 21 закона "О масс-медиа".

Для направления экземпляра периодического печатного издания собственник проходит регистрацию в информационной системе "Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий" посредством интернет-ресурса уполномоченного органа.

При регистрации собственник указывает:

наименование периодического печатного издания;

наименование (фамилия и инициалы) собственника периодического печатного издания;

номер свидетельства о постановке на учет или переучет периодического печатного издания;

контактные данные собственника периодического печатного издания.

Экземпляр периодического печатного издания направляется главным редактором (редактором) в следующем порядке:

заполняется сведения:

фамилия и инициалы главного редактора (редактора);



наименование, дата и номер периодического печатного издания;

прикрепляется экземпляр периодического печатного издания в полном объеме в графическом формате (PDF\А);

прикрепленный экземпляр периодического печатного издания удостоверяется электронной цифровой подписью главного редактора (редактора).

Электронный архив обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных изданий формируется автоматически в интернет-ресурсе уполномоченного органа на основе направленных экземпляров периодических печатных изданий.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2024 года.

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