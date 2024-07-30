Правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков изменятся в Казахстане

Министерство промышленности и строительства разработало поправки в правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков, сообщает Zakon.kz.

Часть пунктов изложены в новой редакции, также добавлены новые.

Так, говорится, что государственная услуга "Выдача разрешения на привлечение денег дольщиков" оказывается местными исполнительными органами областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, районов, городов областного значения.

Центральные государственные органы, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимы районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов и услугодатели в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения, дополнения подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги, актуализируют информацию о порядке ее оказания и направляют в Единый контакт-центр и оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

Уполномоченная компания для получения государственной услуги направляют заявку в МИО посредством объекта информатизации – системы qazreestr.kz.

При отправке заявки для получения государственной услуги заявитель вносит в систему следующие сведения и документацию (электронные копии):



при организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня:

сведения об объекте строительства многоквартирного жилого дома (наименование, местоположение, квартирограмма и технические характеристики объекта строительства);

акт приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающий опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности не менее двух лет, общей площадью не менее 10 тыс. квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее 5 тыс. квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах;

при строительстве в городах республиканского значения, столице и при строительстве в иных административно-территориальных единицах; правоустанавливающие документы на земельный участок;

проектно-сметная документация проекта строительства многоквартирного жилого дома с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;

талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ (при наличии);

решение банка второго уровня о готовности финансирования строительства многоквартирного жилого дома (договор с банком второго уровня об открытии кредитной линии);

договор возмездного оказания услуг банка второго уровня с инжиниринговой компанией.

при организации долевого участия в жилищном строительстве способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома:

сведения об объекте строительства многоквартирного жилого дома (наименование, местоположение, квартирограмма и технические характеристики объекта строительства);

акт приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающий опыт реализованных объектов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности в течение последних трех лет, строительство и ввод в эксплуатацию на территории РК многоквартирных жилых домом общей площадью не менее 30 тыс. квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее 18 тыс. квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах. При этом учитывается суммарный опыт дочерних организаций застройщика;

при строительстве в городах республиканского значения, столице и при строительстве в иных административно-территориальных единицах. При этом учитывается суммарный опыт дочерних организаций застройщика; правоустанавливающие документы на земельный участок;

проектно-сметная документация проекта строительства многоквартирного жилого дома с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;

талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ;

отчет инжиниринговой компании о наличии завершенного строительства каркаса многоквартирного жилого дома;

договор улугополучателя с инжиниринговой компанией.

Система осуществляет регистрацию заявки в день ее отправления.



Статус о регистрации заявки в системе с указанием даты и времени регистрации заявки предоставляется услугополучателю посредством личного кабинета в системе.



Срок оказания государственной услуги составляет четыре рабочих дня.



Услугодатель с момента регистрации заявки и представленных документов проверяет их полноту и, в случае представления неполного пакета документов, направляет заявителю мотивированный ответ об отказе в дальнейшем рассмотрении заявки через систему.



Услугодатель по результатам рассмотрения заявки с документами подписывает, а система автоматически формирует и направляет результат оказания государственной услуги – разрешение на привлечение денег дольщиков в личный кабинет заявителя в системе, либо мотивированный ответ об отказе в выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков с указанием основания для отказа в оказании государственной услуги.

При положительном рассмотрении заявки и выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков в системе автоматически регистрируется объект строительства многоквартирного жилого дома для возможности дальнейшей постановки на учет договоров о долевом участии в жилищном строительстве.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

установление недостоверности документов, представленных для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие застройщика или услугополучателя одному или нескольким требованиям закона;

в отношение услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе, заявитель повторно подает заявку для получения государственной услуги через систему.



При необходимости внесения изменений в сведения об объекте строительства многоквартирного жилого дома услугополучатель направляет заявку посредством системы на получение скорректированного разрешения на привлечение денег дольщиков.

При отправке заявки на получение скорректированного разрешения на привлечение денег дольщиков услугополучатель вносит изменения в сведения об объекте строительства многоквартирного жилого дома и прилагает подтверждающие документы.

Процедура и сроки выдачи скорректированного разрешения на привлечение денег дольщиков осуществляется услугодателем аналогично процедуре оказания государственной услуги.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 августа.