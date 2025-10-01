Изменены правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков

Министр промышленности и строительства приказом от 24 сентября 2025 года внес изменения в Правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что юридические лица – застройщик и уполномоченная компания для получения государственной услуги на получение разрешения на привлечение денег дольщиков – направляют услугодателю через веб-портал "электронного правительства": egov.kz, elicense.kz либо НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" документы, предусмотренные Перечнем основных требований к оказанию госуслуги.

При этом перечень документов изложен в новой редакции. Так, необходимо представить:

в Государственную корпорацию:

при организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня:

заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков по форме;

акт приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов или комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, не менее двух лет, общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее пяти тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);

правоустанавливающий документ на земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством или на праве собственности (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);

проектно-сметная документация проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;

кредитный договор банковского займа между банком второго уровня и уполномоченной компанией;

справка о наличии ссудной задолженности на сумму, предусмотренную проектно-сметной документацией проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, имеющей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы, за вычетом стоимости незавершенного строительства.

При организации долевого участия в жилищном строительстве способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома:

заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков по форме;

акт приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающий опыт реализованных объектов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, в течение последних трех лет, строительство и ввод в эксплуатацию на территории РК многоквартирные жилые дома общей площадью не менее тридцати шести тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее восемнадцати тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах. При этом учитывается суммарный опыт дочерних организаций застройщика (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);

правоустанавливающий документ на земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством, или на праве собственности (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);

проектно-сметная документация проекта строительства многоквартирного жилого дома с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;

отчет инжиниринговой компании о наличие завершенного строительства каркаса многоквартирного жилого дома;

договор с инжиниринговой компанией.

Вместе с указанными документами в Государственную корпорацию услугополучателем представляются их копии. После сверки оригиналы документов возвращаются заявителю.

При обращении через портал:

при организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня:

заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков в форме электронного заявления, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

электронная копия акта приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов или комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности не менее двух лет, общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее пяти тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);

электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок, принадлежащего на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством или на праве собственности (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);

электронная копия проектно-сметной документации проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;

электронная копия кредитного договора банковского займа между банком второго уровня и уполномоченной компанией;

электронная копия справки о наличии ссудной задолженности на сумму, предусмотренную проектно-сметной документацией проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, имеющей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы, за вычетом стоимости незавершенного строительства.

При организации долевого участия в жилищном строительстве способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома:

заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

электронная копия акта приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт реализованных объектов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, в течение последних трех лет, строительство и ввод в эксплуатацию на территории РК многоквартирного жилого дома общей площадью не менее тридцати шести тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее восемнадцати тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах. При этом учитывается суммарный опыт дочерних организаций застройщика (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);

электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством, или на праве собственности (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);

электронная копия проектно-сметной документация проекта строительства многоквартирного жилого дома с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;

электронная копия отчета инжиниринговой компании о наличии завершенного строительства каркаса многоквартирного жилого дома;

электронная копия договора с инжиниринговой компанией.

В новой редакции также изложены формы заявления о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков и разрешения на привлечение денег дольщиков.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2025 года.