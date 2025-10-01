#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
549.06
644.87
6.66
Право

Изменены правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 11:42 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 24 сентября 2025 года внес изменения в Правила выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что юридические лица – застройщик и уполномоченная компания для получения государственной услуги на получение разрешения на привлечение денег дольщиков – направляют услугодателю через веб-портал "электронного правительства": egov.kz, elicense.kz  либо НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" документы, предусмотренные Перечнем основных требований к оказанию госуслуги.

При этом перечень документов изложен в новой редакции. Так, необходимо представить:

в Государственную корпорацию:

при организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня:

  • заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков по форме;
  • акт приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов или комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, не менее двух лет, общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее пяти тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);
  • правоустанавливающий документ на земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством или на праве собственности (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);
  • проектно-сметная документация проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;
  • кредитный договор банковского займа между банком второго уровня и уполномоченной компанией;
  • справка о наличии ссудной задолженности на сумму, предусмотренную проектно-сметной документацией проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, имеющей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы, за вычетом стоимости незавершенного строительства.

При организации долевого участия в жилищном строительстве способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома:

  • заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков по форме;
  • акт приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающий опыт реализованных объектов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, в течение последних трех лет, строительство и ввод в эксплуатацию на территории РК многоквартирные жилые дома общей площадью не менее тридцати шести тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее восемнадцати тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах. При этом учитывается суммарный опыт дочерних организаций застройщика (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);
  • правоустанавливающий документ на земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством, или на праве собственности (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);
  • проектно-сметная документация проекта строительства многоквартирного жилого дома с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;
  • отчет инжиниринговой компании о наличие завершенного строительства каркаса многоквартирного жилого дома;
  • договор с инжиниринговой компанией.

Вместе с указанными документами в Государственную корпорацию услугополучателем представляются их копии. После сверки оригиналы документов возвращаются заявителю.

При обращении через портал:

при организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня:

  • заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков в форме электронного заявления, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;
  • электронная копия акта приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов или комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности не менее двух лет, общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее пяти тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);
  • электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок, принадлежащего на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством или на праве собственности (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);
  • электронная копия проектно-сметной документации проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;
  • электронная копия кредитного договора банковского займа между банком второго уровня и уполномоченной компанией;
  • электронная копия справки о наличии ссудной задолженности на сумму, предусмотренную проектно-сметной документацией проекта строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов, имеющей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы, за вычетом стоимости незавершенного строительства.

При организации долевого участия в жилищном строительстве способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома:

  • заявление о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;
  • электронная копия акта приемки объекта в эксплуатацию, подтверждающего опыт реализованных объектов, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, в течение последних трех лет, строительство и ввод в эксплуатацию на территории РК многоквартирного жилого дома общей площадью не менее тридцати шести тысяч квадратных метров при строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее восемнадцати тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах. При этом учитывается суммарный опыт дочерних организаций застройщика (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);
  • электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды), предоставленном государством, или на праве собственности (в случае отсутствия сведений в государственной информационной системе);
  • электронная копия проектно-сметной документация проекта строительства многоквартирного жилого дома с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы;
  • электронная копия отчета инжиниринговой компании о наличии завершенного строительства каркаса многоквартирного жилого дома;
  • электронная копия договора с инжиниринговой компанией. 

В новой редакции также изложены формы заявления о выдаче разрешения на привлечение денег дольщиков и разрешения на привлечение денег дольщиков.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
НДС, плата за роскошь, льготы – ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе
10:11, 12 августа 2025
НДС, плата за роскошь, льготы – ответы на частые вопросы о новом Налоговом кодексе
Изменились правила госзакупок и ведения реестров по госзакупкам
08:53, 12 августа 2025
Изменились правила госзакупок и ведения реестров по госзакупкам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: